Čtyřicet Pět let v Americe

Letos tomu je 45 let co jsem s Matkou,přijel do Ameriky.V Americe jsem se vrhnul do Angličtiny a rychle se začlenil.

Letos tomu je 45 let co jsem s Matkou imigroval do USA. Nebudu cestu opisovat,už jsem ji popisoval parkrát.Chtěl bych spíš popsat,jak se člověk cití po tolika letech v jiné než jeho rodné zemi.V Americe jsem se tychle začlenil. Bylo mi 15 když jsme přijeli,já jsem se vrhnul do Angličtiny protože jsem prostě poznal že Čeština mi vůbec nepomůže.Pamatuji si jak ve škole mi ředitel říkal že se budu muset hodně ssnažit abych mohl postupovat s ostatnimy studenty.Jenže v hodině Angličtiny se ukázalo že umim číst léoe než mnozí ve stejné třídě.Doma jsem používal jenom Anglický slovnîk. Četl jsem knihy jenom v Angličtině a Čeština prostě šla stranou.Měl jsem už od svých 15 let hodně různych zamestnání.Pracoval jsem v továrně kde se vyráběly velké radia ( to bylo přes léto). Potom jsem pracoval jako busboy ( sklízel nádobí ze stolů),security guard,kreslíř plánů. Po odstěhování na Floridu jsem začal karieru v telekomunikačním odboru.Začal jsem na Call Centru a skončil v pozici Senior Account Manager.Mezi tím jsem se oženil,koupili jsme náš první dům,narodilli se nám synové a život se zrychlil.Když máte děti tak ten život jde opravdu rychle.Kluci se angažovali ve sportu (kopaná,baseball,basketbal). V Sobotu byl vždycky trénink v Neděli se hrálo. Jednou se probudíte a kluci už jsou dospělí.V Roce 2006 jsem měl rozvod to ještě kluci nebyli vyrostlí,stále jsem se jim věnoval.V roce 2018 jsem dostal nápad vratit se do Česka.Teď ale co všecko potřebuji,dostat zpátky České občanstvi? Tak jsem napsal e-mail do České ambasady ve Washingtonu. Dostal jsem odpověd že musím dát přeložit ”Naturalization Certificate” ( Americké Občanství),oddací list přeložit a potvrdit. Formulář tež musel být potvrzený od konzula.Též samozřejmě Český rodný list. Všecko jsem dal dohromady a poslal na ambasádu ve Washingtoně. Ale dostal jsem to zpátky že prý formulář nebyl vyplněny správně.Tak jsem to opravil a poslal zpátky a po roce jsem dostal listinu potvrzující že jsem dostal zpátky České občanství.V Řijnu 2019 jsem se vypravil ( s úmyslem zůstat na stálo) do Prahy. Můj mladší syn tam už byl ( učil tam angličtinu).



Bohužel co se odehrálo po tom mě vyléčilo z touhy žít v Česku. Nejdřív druhý den jsem šel na procházku k hradu. Uklouzl jsem a zlomil si kotník. Šel jsem do Motolu ( kde jsem se mimochodem narodil). Udělali rentgen a hned poznali že je to zlomenina.Tak hned sádra a berle. Postarali se o mě dobřě na to si memohu stěžovat.Musel jsem ale 6 týdnu sedět doma. Mezitím jsem si vyřizoval občanku. Musel jsem psát do Brna na Matriku a nechat se zapsat jako rozvedený. Když se kotník konečně zahojil a já jsem dostal občanský průkaz,tak jsem hned vzal práci. Byla to práce v Call Centru v Karlíně. V Březnu 2020 se nám každemu ale změnil život. Začala pandemie Covid.Nejdřív nás poslali domů.Ale potom většinu lidí propustili. Začalo lockdown a jine restrikce.Mezi tím jsem hledal byt který by byl blíž k nové práci. Pani makléřka se stále vymlouvala že prý majitelé od jednoho bytu jsou v cizině a že pry nic jineho není.Potom jsem si uvědomil že makléřka nemíní mi pomáhat protože mě má za cizince. Nemám České přijmení. Dost to bylo pro mě šok protože v Americe jsem se s žadnou diskriminací nikdy nepotkal. Takové situace,lockdown a restrikce prostě ve mě udělaly přesvědčení źe do Česka prostě už nepatřim.V Březnu 2021 jsem zballil kufry a letěl zpátky na Floridu. Po 45 letech v USA jsem prostě tady doma.