Viděla jsem, jak znásilnil moji mámu...

Byla jsem dítě. Máma byla znásilněná přímo přede mnou. Tohle není příběh o bolesti. Je to svědectví o tom, co udělá ticho, strach i vina, kterou. Ale si nesete celý život. I když nebyla vaše.

Byla jsem malá holka, která přišla ze školy a vyjela s mámou na kolo... Ale nejely jsme po parku či okolí. Jely jsme tam, kde jsem zažila svůj první nejhorší obrázek před očima. Tam, kde bylo na mne spoleháno s pomocí, ale já ze strachu nebyla schopná. Jen jsem plakala a prosila, aby jsme jely zpátky domů.

Ocitly jsme se před ubytovnou u nás v našem okolí. Tato budova byla škaredá a kolem ni plno divných lidí. Chtěla jsem strašně domů, věděla jsem, že tady nemáme být. Musíš počkat, jen něco vyřídím. Tak jsem poslušně a mlčky následovala mámu. Zastavila se u dveří, kde nám otevřel muž, kterého jsem v duchu pojmenovala Mrož. Byl šedivý, potetovaný. Vstoupily jsme dovnitř a on zamkl dveře. Před námi se naskytla zakouřená místnost a šílený smrad. Byla to taková ta klasická ubytovací místnost s dvěmi postelemi a stolem. Doba v této místnosti pro mne byla nekonečná. Chtěla jsem domů. Dostala jsem vodu na pití a bonboniéru od toho Mrože a tím to haslo. Jako bych tam nebyla. Máma seděla u stolu a o něčem se spolu bavili. Mrož vytáhl víno. Samozřejmě si máma dala. A tak pili a pili.Vůbec nemám tušení, kolik toho vypili. Ale Mrož začal být nepříjemný, začal být opravdu hrubý. Zvyšoval hlas a říkal něco ve stylu, jestli ten stůl má vyhodit z okna. Bála jsem se. Řekla jsem, že chci domů, takže Mrož zvýšil hlas i na mne, že domů nepůjdu, že jsme na návštěvě. Po chvíli se začal sápat po mámě. Ani nevím jak, ale ocitli se pod peřinou. Přímo naproti mně. Snažila jsem se mít sklopenou hlavu, ale občas to nešlo. Máma se bránila. Ale Mrož se nedal a pokračoval. Plakala, že nechce, ale on pokračoval. Máma mi ukazovala, ať jdu zaklepat o pomoc. Jenomže já se bála, kroutila jsem hlavou, že ne, že nepůjdu. Plakala jsem. Po nějakém čase se máme povedlo vymanit z jeho sevření a utekla na záchod, kde se zamkla. Já zůstala s tímto nechutným chlapem sama v místnosti pár vteřin, než se vydal za mámou. Dostal se tam. Slyšela jsem, jak ji bil. Bylo mi hrozně, plakala jsem a strachy jsem sotva dýchala. Nezmohla jsem se na nic, ani přivolat pomoc. Po nějaké době máma vyběhla, posbírala svršky, oblékla se a rychle jsme utíkaly z bytu. Nemluvila se mnou. Usedla na kolo a uháněla, co ji nohy stačily. Nestíhala jsem ji, bála jsem se, že mi ujede. Volala jsem na ni, že ji nestíhám, a prosila, ať zpomalí. Marně, ujížděla domů, co to šlo.

Přijely jsme domů, já byla úplně vyčerpaná. Jen vím, že někam odešla s panem X a já musela zůstat doma. V této době podávala trestní oznámení na Mrože. Byl odsouzen. Když se blížila doba jeho propuštění na svobodu, neustále mi to přípomínala. Bylo mi to opravdu nepříjemné, když mi to přípomínala. Bylo to šílené, bolelo mě to a vždy, když na toto téma došlo, tak mi před očima proběhly záblesky toho dne. Ne, nechtěla jsem už o tom slyšet. . . snažila jsem se to vytěsnit. Ale nevytěsnila jsem to. Jen jsem to v sobě hluboko zatlačila. Myslela jsem si, že toto byl největší horor, co mne potkal. Ale spletla jsem ... Můj příběh tím neskončil, jen změnil podobu...