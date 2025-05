„Režim, který ničil dětskou duši “

Dnes budu psát o tom, jak to u nás chodilo. Přesný režim, řád, rutina. Žádné výchylky. Žádné výjimky. Každý den se opakoval. Byly chvíle, kdy jsem si přála, aby bylo už po všem. Kdy jsem chtěla vzdát všechno. ...

Tyto články nepíšu proto, abych se zviditelnila. Nepíšu je ani proto, abych vzbuzovala soucit nebo se stavěla do role oběti. Dnes už obětí nejsem. Píšu je pro někoho, kdo právě teď možná žije podobný příběh. Kdo je uvězněný ve strachu, v mlčení, v kruhu, ze kterého se zdá nemožné uniknout. Píšu je jako motivaci. Jako důkaz, že i z těch nejtemnějších scénářů může jednoho dne vyjít světlo. Že i z míst, kde se nedýchá, lze najít cestu ven. Není to snadné. Není to rychlé. Ale je to možné.

Píšu to i pro vás – kteří jste třeba nic podobného nezažili – abyste nezávírali oči. Aby vám došlo, že to, co vy považujete jako samozřejmost, je pro někoho jiného nedostižný sen. (milující rodiče, smích u stolu, objetí, rodina...) Pro vás rutina, pro někoho jiného přání na celý život...

Nezavírejme oči před „divnými“ lidmi. Ne každý, kdo se chová zvláštně, je divný. Možná jen zažívá něco, co nechceme vidět. Pomoc včas může znamenat záchranu. Oběť může být mnohem blíž, než si myslíte... děkuji..

Doma probíhalo všechno stále stejně. Od pondělí do neděle. Náš život byl tak předvidatelný, že by jste si podle něho mohli řídit hodinky. Všechno muselo být perfektní. Bezchybné a pomalu sterilní. A to se týkalo i mých výsledků ve škole.

Pán X byl pedagog. Paradoxně. Ale trpělivost, kterou možná dával svým žákům, na mě rozhodně neměl. Doma se nerozhodovalo společně. Doma platilo jen jedno slovo – to jeho. On velel. On rozhodoval. A jakýkoli odpor byl potrestán. Aby bylo hned zřejmé, kdo je tady pán. Řev, křik, hádky mezi rodiči, bití. To byl u nás rodinný život. Bohužel tyto chvíle vytěšnily ty pěkné, kterých bylo po málu. Největší peklo přicházelo při učení. Jakmile jsem něco nevěděla, nebo jsem odpověděla špatně více než jednou, ztrácel se mnou trpělivost. A pak už to šlo rychle. Nadávky do „debilů“, že jsem „k ničemu“, že „ze mě nic nebude“. Denní porce urážek, denní porce bolesti.

Sešity musely být vedeny vzorně. Bez škrtanců, bez čmáranic. V tomto se vyžívala má máma. Když objevila chybu, škrtance..nastal výbuch. Před mýma očima mi sešit roztrhala. Musela jsem ho přepisovat znovu a znovu. Až jsem se naučila psát tak, aby můj sešit vypadal jako z tiskárny. Ne z radosti, ale ze strachu. Šuplíky, skříně musely být vzorně uklizeny. Nepořádek byl hřích a kontrola probíhala třeba i večer. Zkoušení se proměnilo v očistec. Ověřování jestli jsem dost dobře připravená na další školní den často končivalo fackami, vyřečkou, důtkami. Pláčem, křikem a tichou mou prosbou, aby už konečně zavládlo ticho a byl konec. Jednou jsem vykřikla, že je nenávidím. Že s nimi nechci být. A zde mi bylo rychle vysvětleno, kde je moje místo. Tak, že jsem si pár dní nemohla pořádně sednout. Zbitá, schoulená a sama. V ruce opět učebnice.

Učení se pro mne stalo noční můrou. Ne symbolem poznání, ale symbolem bolesti. A jak jsem rostla, to peklo se pomalu transformovalo i do jiných oblastí života. Začalo to u pořádku, sešítů a znalostí, ale postupem se to přesouvalo a přibývalo. Když jsem přestávala být dítětem a začínala být slečnou, přestávala jsem pro sebe být člověkem. Stávala jsem se problémem, objektem. Moje tělo už nebylo jen moje. Moje názory neměly žádnou váhu. Moje ticho bylo bezpečnější než jakýkoli hlas. Pan X mne neobejmul jako „táta“ objimá své děti. Nikdy si semnou nehrával jako s dítětem. Jeho rodičům – jsem musela vykat: „dobrý den babičko, dobrý den dědečku“. Vše jsem dostávala na příděl a za odměnu. A moje máma? Tak ta se semnou také nemazlila. Nedávala mi najevo svou lásku. Brala mě asi jen jako součást svého života, něco samozřejmého, co tam prostě je. Když už mi chtěla odlehčit, tak vše po taji, aby pán X nevěděl. Neustály stres, strach.... Celý ten čas jsem žila ve stresu, strachu...