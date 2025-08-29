Návrat na blog - můj příběh, kniha a cesta za změnou...
Psaní pro mě není jen práce – je to cesta. Cesta k uzdravení. Vkládám do něj svůj životní příběh, zkušenosti, bolest i naději. Někdy je těžké vracet se k těm nejtěžším okamžikům, ale právě v nich se skrývá síla. A i když je první kniha dokončená a na světě, moje psaní nekončí. Pokračuji dál, protože vím, že to, co sdílím, může pomoct a dodat odvahu i dalším lidem. A takových Pavlínek, jak jsem zjistila tento týden je potřeba více. Vedle psaní druhého dílu své knihy se věnuji také osvětě. Sdílím svůj příběh, aby nebyl jen můj, ale aby se stal hlasem pro všechny, kteří se potýkají s podobnou zkušeností. Protože tam venku, tam venku je někdo, kdo žije podobný příběh a hledá cestu ven. Osvěta mě přivedla až k důležitým jednáním – měla jsem možnost setkat se s paní ministryní spravedlnosti a vystoupit i v Poslanecké sněmovně.
Moje snaha směřuje k zásadní změně – k úpravě zákona v oblasti „Promlčení“ . Je to téma, které se dotýká mnoha lidí a věřím, že spravedlnost by neměla mít časový limit. Spravedlnost nesmí mít datum spotřeby. Změna zákona není jednoduchá cesta, ale pevně věřím, že je možná a že stojí za to o ni usilovat. Ne kvůli mě. Ale tam venku, tam venku je někdo, kdo žije podobný příběh a hledá cestu ven. Ačkoli je to náročné ve všech směrech. Tímto článkem se vracím zpět na blog. Chci vás vzít s sebou na tuto cestu – cestu psaní, osvěty a boje za změnu. Cestu, kde nesu světlo tam, kde je doposud ještě tma. Protože každý krok, ať už malý nebo velký, má smysl...
„Než se dostanu k tomu, co se odehrálo v posledních měsících, chci se vrátit na úplný začátek. K mému příběhu. Protože právě on je důvodem, proč píšu, proč se věnuji osvětě a proč bojuji za změnu zákona.“
Můj příběh začíná dávno, ale dlouho jsem o něm mlčela. 23 let jsem si nesla životem něco, co mělo být na dosmrti pohřbeno. Mlčení mě dusilo, pomalinku zabíjelo. Teprve časem jsem pochopila, že ticho nevede k uzdravení. Ba naopak. Mlčení zabíjí. Proto jsem se po nějakém čase rozhodla svůj příběh vyprávět. Dnes už vím, že sdílení má sílu. Nejen pro mě, ale i pro ty, kdo v mém příběhu nacházejí kus sebe...
Pokračování v dalším článku...
Pavla Weberová
Moje kniha v Poslanecké sněmovně a já zase zpátky u vás!
Dlouho jsem se neozvala, a není to tím, že bych neměla co říct. Právě naopak. Moje kniha „Pavlínko vyprávěj“ mě zavedla tam, kam bych si dříve ani nikdy netroufla nahlédnout - až do Poslanecké sněmovny.
Pavla Weberová
Viděla jsem, jak znásilnil moji mámu...
Byla jsem dítě. Máma byla znásilněná přímo přede mnou. Tohle není příběh o bolesti. Je to svědectví o tom, co udělá ticho, strach i vina, kterou. Ale si nesete celý život. I když nebyla vaše.
Pavla Weberová
„Režim, který ničil dětskou duši “
Dnes budu psát o tom, jak to u nás chodilo. Přesný režim, řád, rutina. Žádné výchylky. Žádné výjimky. Každý den se opakoval. Byly chvíle, kdy jsem si přála, aby bylo už po všem. Kdy jsem chtěla vzdát všechno. ...
Pavla Weberová
„Na venek hrdina, doma tyran a manipulátor“
Na veřejnosti se usmíval. Rozdával rady, sklízel obdiv jako samozřejmost. Okolí ho vnímalo jako úspěšného, zábavného, spolehlivého. Jenže za zavřenými dveřmi se měnil. Tam, kde nebyli svědci, tam začínalo peklo.
Pavla Weberová
„Peklo za zavřenými dveřmi: mlčení jsem prolomila po 23 letech“
Dlouho jsem mlčela o tom, co se dělo za zdmi našeho domu. Dnes po 23 letech promlouvám. „Mlčení zabíjí. Promluvení uzdravuje“. Chci otevřít lidem oči a těm, co mlčí, dát hlas...
Tento příběh není pohádkou.
Je to příběh syrový, autentický. Otevírám v něm dveře do svého dětství, a poté i dál do mého života.Ukazuji, co všechno se dělo za zdi. Proč vlastně? Protože někde tam venku je možná někdo,kdo prožívá podobný příběh a hledá cestu ven...
Život mě naučil bojovat. Prošla jsem těžkými souboji, které mě formovaly. PTSD mi bralo sílu jít dál, ale rozhodla jsem se vzít svůj osud do vlastních rukou. Nechtěla jsem žít ve strachu. Chtěla jsem změnit svůj život a ...