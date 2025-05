„Na venek hrdina, doma tyran a manipulátor“

Počet článků 4

Celková karma 18,69

Průměrná čtenost 1099x

"Vzhledem k tématu blogu byla profilová fotografie schválena redakcí."



Tento příběh není pohádkou.

Je to příběh syrový, autentický. Otevírám v něm dveře do svého dětství, a poté i dál do mého života.Ukazuji, co všechno se dělo za zdi. Proč vlastně? Protože někde tam venku je možná někdo,kdo prožívá podobný příběh a hledá cestu ven...

Život mě naučil bojovat. Prošla jsem těžkými souboji, které mě formovaly. PTSD mi bralo sílu jít dál, ale rozhodla jsem se vzít svůj osud do vlastních rukou. Nechtěla jsem žít ve strachu. Chtěla jsem změnit svůj život a ...