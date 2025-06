Moje kniha v Poslanecké sněmovně a já zase zpátky u vás!

Dlouho jsem se neozvala, a není to tím, že bych neměla co říct. Právě naopak. Moje kniha „Pavlínko vyprávěj“ mě zavedla tam, kam bych si dříve ani nikdy netroufla nahlédnout - až do Poslanecké sněmovny.

Po marathonu přišlo ticho ... a potřebný dech... Upřímně, to, co vypadalo jako několik mediálních výstupů, byl spíše sprint na dlouhou trať. Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, několik rozhovorů, emaily od lidí, kteří v mém příběhu poznali sami sebe, nebo něco bylo společné. Všechno se to dělo tak rychle a najednou. Když marathon skončil, uvědomila jsem si, že potřebuji na chvíli zavřít notebook, vypnout telefon a prostě jen být... Načerpat sílu, abych mohla znova stát pevně – nejen za sebe, ale i za ty, kteří zatím mlčí. Proč jsem chtěla „otevřít oči zakonodárcům“? Do sněmovny jsem nešla s „knihou v podpaží“ , abych někomu ukázala pěknou obálku knihy. Ale přivezli jsme desítky stran statistik,které křičí jediné: tisíce dětí každý rok trpí kvůli rozhodnutím dospělých – úřadů, institucí, nás všech. Mluvila jsem zde o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi mého dětství – o strachu, bolesti a dlouhých následcích, které si člověk nese do dospělosti. A hlavně o tom, jak moc hlas těchto dětí v systému chybí. Na každé číslo ve statistikách navazuje skutečný příběh. Ve sněmovně jsem byla hlasem těch, jejiž jizvy nejsou vidět. Diskutovali jsme o změnách, o tom, jak je důležité nevytlačovat oběti násilí na okraj společnosti... Bylo to velmi náročné. Co bude dál? Teď jsem zpátky tady – na blogu, kde to všechno začalo. Připravuji druhý díl knihy Pavlínko vyprávěj, chystám rozhovory a plánuji další diskuse s politiky i odborníky. Začala jsem spolupracovat s organizaci: maják pro Tebe, kde jsem se stala podporou týmu. Obracejí se na mne ženy se svými příběhy. A já už dnes vím, že to mělo smysl... Děkuji, že čtete. Tím, že věnujete čas těmto řádkům, pomáháte měnit svět.