Tak aspoň jeden kopeček si zasloužím, ne?

Tak už nám to skončilo... Do cílové rovinky jsme se doplazili s jazykem vyplazeným až na vestě. A zaslouženou odměnou budiž několik týdnů krásného VOLNA! Jenomže, moji radost trochu kalí ta neskutečná diskriminace...

Jako každý rok, řada zmrzlinových stánků vyhlásila akci – po předložení vysvědčení jeden kopeček zdarma. Tak proto jsou cukrárny vždy poslední den ve školním roce tradičně v obležení školáků a jejich rodičů, kteří bohužel nemají zdarma lautr nic a navíc cálují... No dobrá, vždyť si to jejich potomstvo zaslouží, tak jaképak škudlení.

A tady bych vznesla svou první výtku: Proč i rodiče dětí školou povinných a středoškoláků nemají nárok na kus mražené dobroty zdarma? Že by zmrzlináři přišli na buben? Ale no tak, vždyť je to jen jednou do roka... Copak se rodiče nepodíleli na úspěších svých dětí? Kdo s nima po večerech řešil rovnice o dvou neznámých, lámal si hlavu nad součinem mnohočlenů (krucinál, co mám dělat s těma závorkama?!), stloukal krmítka pro ptáky, lepil herbáře, zakresloval do slepé mapy přítoky řeky Mže a pak zchytával ostrou kritiku vyučujících: „Říkal jsem jasně Temže, to si Váš syn/dcera zapsali špatně! “ Kdo musel deset měsíců balit svačiny, prát cvičební úbor, podepisovat žákajdu nebo číst poznámky učitele v elektronické žákajdě a vymýšlet pořád originální omluvenky typu: „dopravní zpoždění“, „dopisovala mladšímu bratrovi domácí úkol“, „zachraňoval po cestě do školy zraněného dravce“, „při dobíhání tramvaje mu vběhla do cesty zdivočelá veverka“... atd., protože konstatování „zaspal/zaspala“ přísná pančelka prostě nepřijímá.

A nezůstanu jen u téhle výtky. Jaksi se tady neustále pozapomíná na nemalé zásluhy pedagogů, školních uklizeček, kuchařek a dalšího personálu, který se během školního roku rozhodně neflákal a teď si zajisté taky oddechne, že tu vřavu hlučných a nezkrotných děcek alespoň dva měsíce neuvidí. Proč ti po předložení kopie pracovní smlouvy, kde je jasně řečeno, že působí ve školství, nedostanou svůj kopeček zmrzliny zdarma? No dobrá, to by se pak mohly začít hlásit o svá práva i další profese, mlátit o pult v cukrárně a argumentovat, že i oni po celý školní rok dřou jak koně...

Hm, to by asi nešlo. :(

A víte co? Stejně těm školákům trochu závidím. Oni zamávají před zmrzlinářem vysvědčením a hned mají slevu. A co já? Já přeci nechci slevu zadarmo... Tedy staré zaprášené vysvědčení z roku raz dva kvůli tomu hledat nebudu, ale třeba bych mohla přinést na ukázku štos opravených písemek (tak všechny samozřejmě ne, to bych si na to musela vzít loďák) a vylíčit, kolik mne to stálo úsilí. Asi namítnete, že mi za to přece platěj, tak co bych ještě chtěla? No jo, ale stejně je to nespravedlnost! Děti mají dva měsíce prázdnin a my učitelé jen čtyřicet dní dovolené. Kdepak prázdniny...

Ale co už, nebudu se tady něčeho doprošovat (i když aspoň jeden kopeček bych si snad zasloužila, ne?). Nedáte-li zdarma, já si pro těch pár kaček vrtat koleno nebudu a zalovím do vlastních zdrojů. A vůbec, nebude-li zmrzlina, o kopečky zdarma stejně nepřijdu. Nebudou sice zmrzlinové, ale zato poctivě vyšlápnuté po vlastních nohou či na kole. A na těch kopečkách bude nepochybně čekat nějaká osvěžující chladivá odměna...

Už se moc těším. :))

Užívejte léta, v práci či na dovolené. A zas někdy (možná) příště...





(Pár ilustračních fotek pořízených mnou loni kdesi na cestách)