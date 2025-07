Šumava blízká a vzdálená (tentokrát na kole)

Další články autora

Tak už nám to skončilo... Do cílové rovinky jsme se doplazili s jazykem vyplazeným až na vestě. A zaslouženou odměnou budiž několik týdnů krásného VOLNA! Jenomže, moji radost trochu kalí ta neskutečná diskriminace...

Lupénková pilka v rukou rozvášněných žen aneb Jak to vidí umělá inteligence

Člověk se nestále učí, neb je to tvor rozumný a příroda ho obdařila inteligencí. Prý... No, dejme tomu, že ano. Jenomže je to také tvor líný a co může, to si usnadní. Vezměte si takový pazourek, zápalky, kolo, splachovací záchod...