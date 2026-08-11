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Dokážeme silou mysli přivolat déšť?

Už jsem se nemohla dívat na usychající lesy a unavenou krajinu a tak mě napadlo zkusit malý experiment. Doma jsem si pustila zvuky silného deště a bouřky. Zavřela jsem oči a plně se do té vibrace ponořila.

Dnes odpoledne se na obloze – navzdory všem předpovědím – objevil malý mráček. Začala jsem si ho vědomě všímat a posílat mu pozornost. Když jsem později šla k řece, mraků už bylo víc. Najednou spadlo prvních pár kapek. Soustředěně jsem pozorovala jak dopadají na hladinu. Bylo jich jen pár, ale já jsem to nevzdala. Sedla jsem si, soustředila se a celých dvacet minut jsem si představovala, jak jich je najednou víc a víc a pak jak provazy deště dopadají na hladinu řeky, jak sytí vyschlou hlínu a stékají po listech.

A pak se to stalo. Rozpršelo se. Skutečně, reálně začal padat déšť. Nejdříve byl slabý. Celou cestu domů jsem ho nechala dopadat na mé tělo a v mysli vizualizovala, jak voda sytí krajinu, a déšť sílil. Pohybovala jsem se v rytmu kapiček. Než jsem přišla domů byla jsem promoklá do poslední nitky. Když jsem otevírala dveře, pršet už přestávalo. Podívala jsem se znova na předpověď. Stálo tam jasně: nula milimetrů srážek, pravděpodobnost nula procent. Neměla spadnout ani kapka.

Pokud je voda živou informační sítí planety, pak naše myšlenky a emoce jsou silou, která s ní může hýbat. Naši předkové to věděli. Obřady přivolávání deště nebyly projevem naivity, ale hlubokým pochopením, že lidské vědomí a příroda jsou propojené nádoby. Když dokáže jeden člověk u řeky svým záměrem změnit realitu suchého dne, co by se stalo, kdybychom se spojili všichni?

Chci vás pozvat ke společnému experimentu. K velké, tiché modlitbě a meditaci za žíznivou zemi. Nemusíme nikam chodit, stačí se spojit v našich myslích. Sejdeme se v našem vědomí tuto středu přesně ve 20:00. Stačí pouhých 10 minut. Ať už budete sedět doma v křesle, na zahradě nebo u okna, udělejte toto:

• Zavřete oči a pusťte si (v mysli nebo z reproduktoru) zvuk bouřky a padajícího deště.

• Představte si tu typickou, nádhernou vůni, když první těžké kapky dopadnou na rozpálený prach a suchou hlínu.

• Vizualizujte si, jak padají řetězy deště, stromy v lese pijí, jak se jim vrací síla a jak se pítka pro zvířata plní čistou vodou.

• Pošlete zemi hlubokou vděčnost.

A navíc máme taky podporu vesmíru. Tuto středu večer totiž nad Českem nastane největší zatmění Slunce za posledních sedmadvacet let. Okolo osmé hodiny večerní, přesně v čase naší meditace, vstoupí Měsíc – vládce elementu vody a emocí – před spalující sluneční disk. Staré tradice vědí, že v čase zatmění se síla lidské mysli geometrickou řadou násobí. Lepší čas pro sjednocení našich sil a přivolání očistné vody jsme si nemohli přát.

A pokud by jste to nestihli v tuto středu, nevadí, můžeme to udělat teď klidně i každý další večer dokud nezaprší.

Autor: Pavla Buchtová | úterý 11.8.2026 20:37 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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12.8.2026 v 11:18 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
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