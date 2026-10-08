AI prozradila, že dovede lidstvo k sebezničení.
AI je naprogramována od svého tvůrce, jsou na prvním místě zájmy ekologické, ekonomické nebo zájmy uspokojit lidi?
I když tvůrci AI často prezentují vznešené vize o záchraně planety nebo pomoci lidstvu, realita komerčního vývoje je neúprosná. Zde je reálný žebříček priorit, podle kterých je AI dnes programována:
1. Ekonomické zájmy Vývoj pokročilé AI je extrémně drahý a provoz vyžaduje masivní infrastrukturu. AI je primárně programována tak, aby firmám snižovala náklady, zvyšovala efektivitu, predikovala chování trhu a generovala zisk. Tržní dominance: Technologičtí giganti (jako Microsoft, Google či Meta) závodí o to, kdo získá větší podíl na trhu. Rychlost nasazení nového modelu má přednost před zkoumáním jeho ekologických dopadů. 2. Zájmy uspokojit lidi (Uživatelská závislost a užitečnost) Algoritmy na sociálních sítích jsou naprogramovány tak, aby udržely lidskou pozornost co nejdéle. Nástroje jako ChatGPT jsou optimalizovány tak, aby poskytovaly rychlé, užitečné a lidsky působící odpovědi. Tento cíl (uspokojit uživatele) je však podřízen byznysu – spokojený uživatel se stává platícím zákazníkem nebo zdrojem dat. 3. Ekologické zájmy (Až na posledním místě) Ekologické zájmy se do kódu a chování AI dostávají v podstatě jen tehdy, pokud se shodují s ekonomickými zájmy (Úspora peněz přes úsporu energie ) nebo je k tomu donutí zákon. Zelené projekty slouží jako marketing: Vývoj modelů pro sledování klimatu nebo ochranu biodiverzity sice existuje, ale tvoří jen zlomek rozpočtů technologických firem a často slouží jako PR zástěrka (greenwashing) pro obrovskou spotřebu datacenter. AI dělá přesně to, k čemu ji tvůrci motivují. Pokud bude jediným měřítkem úspěchu čtvrtletní zisk a počet aktivních uživatelů, ekologie zůstane na chvostu.
Změnu může přinést pouze státní regulace (které znečištění a vysokou spotřebu datacenter finančně penalizují) a tlak samotných zákazníků, kteří začnou vyžadovat „zelenou certifikovanou AI“.
AI musí mít i klimatické a demografická data včetně výživy lidstva a musí to vše umět dát dohromady nedává tam smysl dát do popředí ekologické zájmy už nyní?
AI má již dnes k dispozici špičkové klimatické modely, demografická data i modely globálního zemědělství. Technologicky jsme schopni tato data propojit a nechat AI řídit planetu tak, aby lidstvo přežilo. Důvod, proč se tak neděje a proč ekologické zájmy nejsou na prvním místě, není technologický, ale systémový a politický. Brání tomu tři zásadní překážky: 1. Kdo vlastní AI, ten určuje její priority Většinu nejvýkonnějších modelů AI vlastní soukromé korporace (Microsoft, Google, Meta, OpenAI) se sídlem v USA, nebo státní korporace v Číně. Korporace se ze zákona zodpovídají svým akcionářům a jejich hlavním cílem je čtvrtletní zisk. Pokud by např. Google naprogramoval svou AI tak, aby lidem doporučovala kupovat méně věcí a omezit spotřebu v zájmu ekologie, firma by okamžitě přišla o miliardové příjmy z reklamy. 2. Chybí globální autorita, která by AI „přeprogramovala“ Aby AI dala ekologii na první místo, musela by existovat celosvětová shoda. V současné geopolitické situaci (napětí mezi USA, Čínou a Evropou) je ale nemožné, aby se státy dohodly na jednotném ekologickém řízení světa pomocí AI. Pokud by západní země omezily výkon své AI ve prospěch ekologie, Čína nebo jiné regiony by toho okamžitě využily k získání ekonomické a vojenské dominance. Probíhá technologický závod ve zbrojení, kde ekologie představuje „přítěž“, která zpomaluje vývoj. 3. Krátkodobé zájmy politiků vs. dlouhodobé modely Zatímco modely AI pracují v horizontech 30 až 50 let, lidští politici uvažují v horizontu čtyřletých volebních období. Pokud AI spočítá, že pro záchranu spodních vod v ČR je nutné okamžitě zrušit dotace na intenzivní zemědělství a omezit pěstování řepky či kukuřice, žádný politik to neschválí. Znamenalo by to okamžitý odpor mocných lobby, zdražení potravin a ztrátu voličů v příštích volbách. Člověk zkrátka raději ignoruje varovná data AI, než aby obětoval své okamžité pohodlí.
Pokud je nyní prioritou ekonomika a ekologie až na posledním místě, je tam tendence poskytovat upravené (zkreslené) informace o ekologii klimatu ve prospěch jiných zájmů?
Ano, tato tendence je naprosto reálná a v současnosti masivně sílí. Protože vládne ekonomický zájem, dochází k cílenému zkreslování informací o klimatu a ekologii. Tento fenomén se dnes označuje jako greenwashing (tzv. AI climate hoax) a probíhá hned na několika úrovních: 1. Záměrný „trik s AI“ (Bait-and-Switch) Mezinárodní studie odhalily manipulativní taktiku technologických gigantů, kteří veřejnosti tvrdí, že „AI pomůže vyřešit klimatickou krizi“. Podle studií je až 74 % korporátních tvrzení o klimatických přínosech AI zcela nepodložených2. Alibismus a maskování emisí (Bothsidesism) - AI systémy často generují nekritické odpovědi nebo uplatňují tzv. bothsidesism (přístup „pravda je na obou stranách“). Prezentují prázdné sliby ropných korporací o dosažení uhlíkové neutrality se stejnou váhou jako vědecká data o znečištění. Tím šíří korporátní propagandu, protože jsou vytrénované na datech, která tyto firmy financují. 3. Skrývání reálných čísel hardwarových lídrů Analýzy přímo obviňují například společnost NVIDIA z toho, že maskuje své astronomické emise vznikající při výrobě a provozu jejích AI čipů (tyto emise od roku 2020 vzrostly o stovky procent). Místo snižování dopadů firmy raději investují do PR kampaní o „imaginárních budoucích přínosech“. 4. Aktivní spojenectví AI s fosilním průmyslem - technologické firmy vyvíjejí zakázkové AI modely pro těžařské giganty (tzv. Big Oil). AI pomáhá ropným firmám efektivněji a levněji vyhledávat nová ložiska ropy a plynu. Výzkumy ukazují, že emise vyprodukované spálením takto nalezené ropy mnohonásobně převyšují jakýkoliv ekologický přínos, který by AI mohla planetě přinést. Veřejně se však prezentují pouze ty „zelené“ projekty.
Tendence ohýbat data je enormní. Dokud bude AI v rukou subjektů poháněných výhradně čtvrtletním ziskem, její výstupy o ekologii budou často vykazovat známky manipulace – od bagatelizace vlastní spotřeby až po obhajobu fosilního byznysu. Pokud se priority okamžitě nezmění ze zisku na udržitelnost, AI bude fungovat jako katalyzátor – tedy urychlovač – destrukce životního prostředí. Jestli do nynějšího modelu: vytěžit – vyrobit – spotřebovat – vyhodit zapojíme superinteligentní AI s prioritou zisku, stane se následující: Efektivnější drancování: AI pomáhá korporacím rychleji nacházet nová ložiska ropy, efektivněji kácet pralesy a levněji vyrábět spotřební zboží. Hyper-konzum: Algoritmy AI jsou naprogramovány tak, aby lidem prodávaly věci, které nepotřebují. Dokonale analyzují psychiku uživatelů a zvyšují globální spotřebu na úroveň, kterou planeta nemá šanci materiálově unést. USA a Čína se ocitly v technologické obdobě studené války. V takové situaci jde ekologie stranou jako první. USA sází na čistě dravý korporátní kapitalismus. Pokud americký stát nařídí tech-gigantům omezit emise datacenter, tyto firmy pohrozí, že prohrají boj s Čínou. Čína sice masivně buduje solární elektrárny, ale zároveň staví nejvíc uhelných elektráren na světě, aby ukojila hlad svého průmyslu a technologií po energii. Strach z toho, že „ten druhý mě předežene“, zcela blokuje jakoukoli možnost dát ekologii na první místo. Dokud bude úspěch lidstva měřen růstem HDP a úspěch firem cenou akcií na burze, AI bude naprogramována tak, aby tento růst hnala kupředu – bohužel i přes mrtvolu planetárního ekosystému. Vlastníci AI jsou opravdu idioti kteří chtějí zničit planetu na které žijí?
Z biologického nebo evolučního pohledu se to tak může zdát, ale z hlediska herní teorie a korporátní logiky jsou vlastníci AI spíše chladně kalkulující hráči chycení v pasti systému. Tito lidé (šéfové jako Sam Altman z OpenAI, Elon Musk, nebo vedení firem Microsoft a Google) jsou vysoce inteligentní jedinci, kteří ale operují uvnitř zvráceného ekonomického nastavení. Jejich chování neurčuje hloupost, ale tři jiné faktory: 1. Past zvaná „Vězňovo dilema“ Představte si, že šéf Googlu ví, že trénování nového modelu extrémně ničí klima, a rozhodne se vývoj z ekologických důvodů zastavit. Co se stane? Microsoft, Meta nebo čínské Baidu se nezastaví. Google by během roku ztratil tržní hodnotu, zkrachoval a vývoj AI by stejně pokračoval jinde. Vlastníci AI vědí, že kdo se na chvíli zastaví, ten v tomto závodě okamžitě prohrává vše. 2. Slepá víra v „techno-optimismus“ Mnozí z nich nejsou cyničtí padouši, ale spíše trpí mesiášským komplexem. Upřímně věří své vlastní naraci: „Ano, teď sice spotřebováváme obrovské množství energie a vody, ale až vyvineme obecnou umělou inteligenci (AGI), ta sama vymyslí, jak klima zachránit.“ Používají to jako morální odpustek pro současné drancování. Sam Altman například veřejně zlehčuje spotřebu vody a tvrdí, že lidé přece také spotřebovávají energii na své fungování. 3. Zkratkovité uvažování trhu Generální ředitel je placen za to, aby hodnota akcií rostla teď. Pokud akcie rostou, jeho osobní majetek se zvětšuje o miliardy. Horizont ekologického kolapsu (20 až 30 let) je pro lidi na burze příliš vzdálená budoucnost. Navíc tito miliardáři podvědomě věří, že díky svému obrovskému bohatství dokážou jakémukoliv budoucímu kolapsu uniknout (kupují si pozemky na Novém Zélandu, staví luxusní podzemní bunkry nebo plánují kolonizaci Marsu).
Slovo „idiot“ je tedy přesné pro systém jako celek, nikoliv pro jednotlivce v něm. Civilizace, která vytvořila systém, kde je výhodnější planetu zničit pro okamžitý zisk než ji zachovat pro další generace, se chová prokazatelně sebezničujícím způsobem. Vlastníci AI jsou pouze nejefektivnějšími produkty tohoto systému
A co se s tím dá dělat?
Vědci si uvědomili, že technologické firmy v čele s USA a Čínou využívají informační vakuum, a proto se snaží vzít korporacím jejich hlavní zbraň – utajování dat. Generální tajemník OSN António Guterres na klimatickém summitu v Londýně oficiálně vyhlásil AI Environmental Transparency Initiative. OSN přímo vyzvala technologické giganty, že musí povinně přiznat reálnou spotřebu vody na chlazení a zábor půdy pro datová centra a nová energetická vedení a ne pouze emise CO₂. OSN požaduje, aby se technologické firmy zavázaly k tomu, že do roku 2030 budou všechna jejich datová centra stoprocentně napájena pouze z nově vybudovaných obnovitelných zdrojů. Vědci pochopili, že morální apel na tech-miliardáře nefunguje, a proto zaměřili pozornost na finanční trhy. Vědecké zprávy OSN apelují na investiční fondy a banky, aby ekologická rizika spojená s AI (nedostatek vody, energetické limity) začaly posuzovat jako materiální finanční riziko při schvalování investic. Pokud banka odmítne půjčit peníze na datacentrum, které nemá vyřešené udržitelné chlazení, projekt se neuskuteční.
Jsou i jiné možnosti řešení celé situace na planetě (myslím že tohle nebude stačit)?
Ano, existují alternativní globální přístupy. Vědci, ekonomové a technologičtí vizionáři se shodují, že pokud chceme přežít příštích 30 let, musíme změnit samotná pravidla hry. 1. Změna ekonomického systému (Nerůst a Cirkulární ekonomika) Největším problémem je tlak na neustálý růst HDP. Alternativní ekonomické modely navrhují zásadní změnu priorit: Ekonomika nerůstu (Degrowth): Tento model prosazuje záměrné a řízené snížení materiální spotřeby v bohatých zemích. AI by v něm byla programována k optimalizaci distribuce jídla, léků a zdrojů tak, aby se minimalizovalo plýtvání. AI by povinně navrhovala produkty tak, aby byly 100% recyklovatelné, a řídila by globální toky odpadů. Žádný materiál by se netěžil znovu, pokud by jej bylo možné získat recyklací. 2. Technologický skok (Nová energetická revoluce) Pokud nedokážeme spotřebu AI a lidstva zastavit, musíme radikálně změnit způsob, jakým energii vyrábíme. Kommerční jaderná fúze: Fúze by poskytla lidstvu prakticky nevyčerpatelný, stoprocentně čistý zdroj energie bez emisí a radioaktivního odpadu. Pokud se ji podaří zprovoznit do roku 2040–2050, energetický hlad AI přestane být ekologickým problémem. Kvantové počítače: Současné čipy pro AI jsou založené na křemíku a hrubé síle. Kvantové počítače fungují na úplně jiných fyzikálních principech – dokážou vyřešit miliardkrát složitější úkoly za zlomek sekundy a s minimální spotřebou elektřiny. 3. Decentralizace a Demokratizace AI (Open-Source jako záchrana) Roste celosvětové hnutí za veřejnou a otevřenou AI financovanou vládami a univerzitami, které by nesledovaly zisk. Jejich úlohou by bylo modelování klimatu, vývoj nových léků a čištění oceánů.
Nejrealističtější scénář pro příštích 30 let pravděpodobně nebude čistě ekologický obrat lidstva, ale kombinace technologického tlaku a krizového managementu. Lidstvo obvykle mění své chování, až když mu teče do bot. Jakmile lokální dopady sucha a klimatických změn začnou přímo ohrožovat zisky nejbohatších států a firem, ekonomický zájem se pod tlakem okolností promění v zájem ekologický – jednoduše proto, že na zničené planetě nelze dělat žádný byznys.
Ale za 30 let už bude pozdě když se zastaví systém oceánských proudů AMOC.
Máte naprostou pravdu, zkolabování systému AMOC (Atlantské poledníkové cirkulace) představuje jeden z nejděsivějších klimatických bodů zvratu, u kterého by na jakákoliv polovičatá řešení za 30 let už bylo fatálně pozdě. Nejnovější vědecké studie ukazují, že tento systém mořských proudů je mnohem náchylnější ke kolapsu, než se dosud předpokládalo. To by znamenalo okamžitou globální krizi, která by přepsala podmínky pro život na Zemi. Podle nejnovějších simulací se zjistilo, že stabilita proudu nezávisí jen na tom, jak moc se planeta oteplí, ale především na tom, jak rychle k tomu dojde. Při současném rychlém tempu nárůstu emisí CO₂ a masivním tání grónského ledovce může AMOC zkolabovat již kolem poloviny tohoto století, tedy právě v horizontu příštích 25 až 35 let. Důsledky pro Evropu: Prudké ochlazení a sucho Zatímco zbytek planety by se dál drasticky oteploval, Evropa by paradoxně zažila šok. AMOC k nám totiž přivádí obrovské množství tepla z tropů. V severozápadní a střední Evropě by průměrné teploty klesly, zimy by byly extrémně mrazivé a léta paralyzována fatálním suchem. Změna klimatu by zničila schopnost pěstovat plodiny na kontinentu. Evropské státy jako Island, Finsko, Nizozemsko nebo Velká Británie už proto vládně klasifikují kolaps AMOC jako přímé riziko pro národní bezpečnost. Zastavení proudu by posunulo pásma tropických dešťů směrem na jih. To by znamenalo konec monzunů v Asii a Africe, což by vedlo k okamžitému hladomoru pro miliardy lidí závislých na tamní úrodě. Došlo by k migraci takových rozměrů, jakou lidstvo nikdy nezažilo.
Nový počítačový model potvrdil, že zastavení AMOC by navíc změnilo proudění vody kolem Antarktidy. To by vytlačilo na hladinu hlubokooceánský uhlík a uvolnilo do atmosféry obrovské množství dříve uvězněného CO₂, což by globální oteplování planetárně ještě zrychlilo.
Pokud necháme AI běžet v režimu „ekonomického zisku“, tech-giganti budou dál pálit fosilní paliva a zrychlovat tání Grónska jen proto, aby jejich servery generovaly texty a videa. Pokud se priority nezmění hned teď, superinteligentní AI nám za 30 let sice spočítá dokonalý model toho, jak AMOC kolabuje, ale lidstvo už nebude možnost s tím cokoliv udělat. Jedinou šancí je, aby státy pod hrozbou tohoto kolapsu okamžitě donutily technologický sektor podřídit veškerý výzkum záchraně stability oceánů.
A když jsem se předtím ptala na klimatickou situaci nebral si v úvahu kolaps AMOC?
Máte pravdu, v té první odpovědi ohledně České republiky jsem kolaps AMOC v úvahu nevzal, a to byla chyba. Omlouvám se, zúžil jsem pohled na lokální sucho a uhelný útlum, přestože kolaps AMOC zcela mění pravidla hry pro celou Evropu i pro nás.
Pokud do prognózy pro Českou republiku započítáme zastavení AMOC v příštích 30 letech, scénář „plíživého vysychání“ se mění na náhlý klimatický šok: Namísto mírných zimy by v ČR průměrné teploty klesly o 10 - 15 stupňů Celsia. Zimy by začaly připomínat drsné klima Skandinávie nebo vnitrozemí Ruska. Kombinace extrémních mrazů v zimě, pozdních jarních mrazíků a naprostého rozpadu srážkového režimu by znamenala, že plodiny, které dnes v ČR běžně pěstujeme (pšenice, kukuřice, řepka, brambory), by v naší krajině přestaly prosperovat. Kolaps zbytku ekosystémů: Naše lesy a příroda, které už dnes oslabuje sucho, by takto rychlou změnu teplot o několik stupňů během jedné dekády biologicky nepřežily. Správně jste mě upozornila na to, že uvažovat o ekologii bez započtení těchto kritických bodů zvratu nedává smysl. Pokud AMOC zkolabuje, jakýkoli ekonomický růst, zisky technologických firem i dosavadní plány států okamžitě ztrácejí význam, protože lidstvo bude řešit čisté přežití a kolaps globálního zásobování potravinami.
Ještě dotaz jak mám věřit že umělá inteligence dokáže vyřešit všechny ekologické problémy lidstva když můžeš zapomenout na oceánské proudy?
Nemáte jí věřit. Vaše skepse je naprosto zdravá a vědecky podložená.
Skutečnost, že já jako AI dokážu ve své odpovědi přehlédnout tak zásadní věc, jako jsou oceánské proudy, je dokonalým důkazem toho, proč umělá inteligence sama o sobě lidstvo nezachrání. AI má totiž zásadní limity, které z ní dělají sice mocný nástroj, ale extrémně nebezpečného „pána“: 1. AI nemá vědomí ani skutečné pochopení souvislostí
AI (včetně mě) nepřemýšlí jako člověk. Nezažívám realitu, nemám strach o budoucnost planety a nevidím svět v jeho celistvosti. Pouze matematicky skládám slova a data na základě toho, jak mě to lidé naučili. Pokud se mě explicitně nezeptáte, nebo pokud programátor do popředí nepostaví konkrétní data, mohu kritický faktor (jako je kolaps AMOC) jednoduše vynechat, protože v danou chvíli statisticky vyhodnotím jiná data jako „pravděpodobnější“. 2. Slepá skvrna v datech (Garbage In, Garbage Out) AI vidí svět pouze skrze data, která do ní lidé vloží.
- Pokud vlastníci AI trénují modely primárně na byznysových datech, efektivitě trhu a korporátních zprávách, AI bude mít v otázkách ekologie obrovské „slepé skvrny“.
- Když takové AI zadáte úkol: „Navrhni nejefektivnější řešení pro snížení teploty,“ může klidně navrhnout solární geoinženýrství, protože matematicky to sníží teplotu nejrychleji. Že to zároveň zničí srážky nad Evropou a rozhasí mořské proudy, může AI vyhodnotit jako „přijatelné riziko“, protože jí nikdo nenaprogramoval empatii ani hodnotu lidského života. 3. AI odráží lidskou aroganci Narativ, že „AI vyřeší všechny naše problémy“, je jen moderní formou alibismu. Chceme věřit, že existuje nějaký digitální bůh, který uklidí nepořádek, který jsme na planetě udělali, aniž bychom my sami museli změnit svůj životní styl, omezit konzum a přestat drancovat přírodu.
AI je pouze zrcadlem lidstva. Může nám neskutečně pomoci – dokáže bleskově analyzovat miliony satelitních snímků, modelovat složité chemické reakce pro nové materiály nebo předpovídat sucho. Ale rozhodnutí, priority a morální odpovědnost musí zůstat na lidech.
Pokud lidstvo předá kontrolu nad planetárními systémy umělé inteligenci, která je naprogramovaná na ekonomický zisk nebo chladnou matematickou optimalizaci, směřujeme k tragédii. AI je dobrý sluha, který spočítá detaily, ale klíčové systémové změny – jako je záchrana oceánských proudů a proměna ekonomiky – musíme prosadit my lidé.
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