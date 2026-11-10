Odkrytí tajemna minulosti
O svých toulkách po královéhradeckém bojišti jsem napsal už řadu článků, přesto ten dnešní je tak nějak jiný.
Jeho hlavním tématem je událost o tom, u čeho už nikdy živý sám nebudu.
Na hradeckém bojišti 1866 se nachází kolem 500 hrobů a pomníků. Mezi všemi jsou pro mě osobně přímo umělecké skvosty.
Mezi ně rozhodně patří figurální pomník rakouského 8. praporu polních myslivců, který je už 130 let umístěn na okraji Svíbu nedaleko obce Čistěves. Polní myslivec v životní velikosti je z istrijského mramoru, na pískovcové skalce a dvojitém soklu, s nápisy v českém a německém jazyce. Jeho zhotovení je datováno rokem 1896 dle návrhu a modelu vídeňského profesora Viktora Oskary Tilgnera a připomíná 208 padlých bojovníků 3. července 1866. Tento pomník (hodilo by se spíše napsat socha) ztvárňuje Polního myslivce opírajícího se o svou zbraň.
Z jeho upřeného pohledu jako by do dnešních dnů symbolizoval tichou stráž nad těmi, kteří se z bojiště nikdy nevrátili a je tak úplně posledním polním myslivcem, který je ve Svíbu.
Pomník, který je po generace spojen s okolní krajinou a obcí Čistěves s bohatou minulostí i tragickými událostmi prusko-rakouské války 1866. Stejně tak, jako každý kousek památného lesa Svíbu.
Spojení Čistěvse a Svíbu
Toto spojení dokresluje záznam v kronice obce Čistěves z roku 1935, týkající se snahy přemístit pomník „Myslivce“ ze Svíbu a odvést ho do Hradce Králové před muzeum. Text kroniky popisuje vztah obyvatel této obce k pomníku, který připomíná tragickou dobu, kterou prožili i jejich předci. Díky jejich hrdinství, ale i jejich vlastenectví zůstalo nádherné dílo sochaře Viktora Tilgnera na svém původním místě dodnes.
Letošní rok byl ve vztahu k tomuto pomníku velmi zásadní. Z důvodu nutnosti jeho rekonstrukce a opravy, byla zásluhou obce Čistěves vyvolána řada jednání k provedení prací a řešen i způsob financování. Významnou finanční podporu poskytlo Ministerstvo obrany ČR-Odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Díky této významné finanční podpoře bylo možné tuto kulturní památku zrekonstruovat.
Stejně tak je také nutné zmínit pomoc Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, Magistrátu města Hradce Králové – odboru památkové péče a řadu odborných ateliérů.
Odkrytí tajemna minulosti
Když na jaře letošního roku byly zahájeny přípravné práce spočívající v odinstalování pomníku Myslivce, byla po snesení vlastní sochy nalezena schránka, která patřila světlo světa po 130 letech. Nevím, jaké pocity prožívali lidé provádějící tyto práce a zástupci obce. Jsem ale přesvědčený o tom, že tam musela být emoce z uschovaného tajemství, které ukrývala schránka. A jaké muselo být zklamání, když zjistili, že schránka byla porušena a hmyz a voda zničila obsah. A tajemství vložené před 130 lety tak nikdy nebude prozrazeno.
Foto poskytl Pavel Štěpina
V sobotu 7. listopadu 2026 jsem se účastnil slavnostního aktu znovu odhalení nádherného pomníku Myslivce, který stojí na kraji památného Svíbu u obce Čistěves.
Jak ve svém projevu uvedl starosta obce Čistěves pan Karel Tuček:
Dnes navazujeme na úsilí všech, kteří se zasloužili o jeho zachování. Celkovou rekonstrukcí nevracíme život pouze historické památce. Vracíme důstojnost místu, které nám připomíná, že dějiny nejsou tvořeny jen vítězstvími a významnými jmény, ale také osudy obyčejných lidí, kteří zde před více 160 lety prožili své životy. Věřím, že bude i nadále připomínat nejen tragické události roku 1866, ale také naši odpovědnost za uchovávání historického dědictví a úctu těm,kteří tu byli před námi.
Vedení obce Čistěves připravilo důstojný slavnostní program, včetně vojenských poct dobových vojenských jednotek zastoupené Historickým C. K. řadovým pěším plukem č. 18 Hradec Králové, zástupcům Gardy města Hradce Králové, členům Komitétu pro udržování památek z války 1866.
Zachycená atmosféra slavnostního dne. Foto: P. Vrba
Když jsem opouštěl místo slavnostního aktu, pocítil jsem hřejivý pocit z toho, že obyvatelům nejen obce Čistěves, ale i Máslojedy a Benátky spojených s odkazem památného lesa Svíb a v něm vybudovaných pomníků včetně Polního myslivce na těchto místech už generace záleží a odkaz se předává napříč generacemi.
A plně se tak naplňuje sounáležitost s krajinou....
Jsem Svíb..
jsem plný na věčnosti spících obětí a svědkem nesmyslnosti bitvy a války.
Jsem Svíb,
v pokoji obklopený všemi obyvateli obcí Máslojedy, Čistěves a Benátky.
Jsem Váš les a i Vy jste Svíbem.
Jsme vzájemně propojeni historickými událostmi, smrtí i životem a poučením.
Byli jsme vybráni nést spolu dál poselství,
vypovídající a varující před nesmyslností války a jejich všech obětí.
Všichni jsme Svíb, po mnoho desítek let.
Jsme jediní, kdo to poselství může nést.
Epilog
Na této akci zazněla i slova předsedy Komitétu pro udržování památek z války 1866 pana Miroslava Suchého, kterými ještě mnohem víc přiblížil tuto událost. Pomník Polního myslivce byl instalován před 130 lety našimi předky.
Až jednou, třeba rovněž po 130 letech bude pomník znovu rekonstruován, my co jsme se tam sešli, už na světě nebudeme.
A já si o to víc vzpomněl na jeho slova, která pronesl před 7 lety:
Scházíme se v krajině, která již 160 let ukrývá bolest a utrpení, aby nás vybídla k zamyšlení nad smyslem existence. Probleskují nám v představách krutosti a zmar, které se zde odehrály. Vzpomínkou na ty mrtvé pod námi se snažíme otupit hrany nepřeboleného žalu a bolesti, které již nikdy nevyvane vítr a které žádný déšť nesmyje. Duše a energie, která v těchto místech vyšla z mnoha mužů, se nevytratila a dá se pocítit ve vůních, barvách a náladách krajiny. Je to velké plátno velkého mistra. Člověka, toho člověka, který je již ve smrti smířen, ale je to vlastně i naše plátno. Nás všech, kteří tento odkaz pokorně přijmeme a zamyslíme se nad životem a smrtí. A pokud pochopíme, že jsme toho součástí a budeme toto dílo ochraňovat, nebudeme přihlížet devastaci, tak tento příběh bude pokračovat, i když už i my jednou nebudeme.
On je vlastně celý prožitý život nehmatatelný a o tom, že jsme jednou žili, pak vypovídají naše skutky. Dnešní doba je rychlá, nedbalá a zbrklá. Má vratké kořeny a v koruně jsou naroubovány patvary. Beze sporu za to mohou totality, které nás nutily jenom přežívat a šlapaly po svobodné vůli člověka. Nutily nás lhát si jeden druhému a historii svázaly a umlčely. Nedivím se tomu, že při opravě pomníku v Praze minulý rok, byl chybně přeložen a vytesán nápis. Místo biblického „JSEM ŽIVOT A VZKŘÍŠENÍ“ byl do kamene vytesán nápis „JSEM VÝKUP A OBČERSTVENÍ“. Šílená a absurdní anatomie dnešní doby, kdy je konzum a hmota povýšena a postavena na nejvyšší úroveň rovnou Bohu.
Pavel Vrba
Každej to léto prožíváme po svým
a podle svého uvážení. A tak je to správné. A jak nová doba velí a moderní mobily umožňují, hned se ukazují záběry, jak tam či onde, to v letoviscích žije.
Pavel Vrba
Není malých akcí, ani těch sportovních
a pokud se sejde několik nadšenců, kteří akci zorganizují a dost nadšenců, kteří v barvách týmu sestaví soutěžní družstva, není co řešit. A je úplně volný, že to není tak veřejnými sdělovacími prostředky vyhlášený.
Pavel Vrba
A z oblohy padaly slzy
a listy stromů, trávy a květy zdobily perlami. Vyprahlá krajina každou kapkou deště ožívala. A přitom jako by promlouvala, možná proto, aby připomněla události před 160 lety.
Pavel Vrba
Jak člověk nejde s dobou
je to špatný. A lehce se o tom přesvědčí velmi brzy. A já jsem se můj čtenáři rozhodl s tebou o mém poznání podělit.
Pavel Vrba
Malé adventní zamyšlení
moji přátelé , dnes je 30. listopadu 2025 a já Vám zasílám malé adventní poselství. Rok s rokem se sešel a přichází doba plná kouzel a zázraků. Alespoň tak jsme to slýchávali v našem dětství.
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„Já dělám svoje věci a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých očekávání, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A pokud se náhodou najdeme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se nic dělat.“ — Bruce Lee
"Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.
Cokoli vidíme, je úhel pohledu,
nikoli pravda “. Marcus Aurelius
"Kdybych se měl snažit číst -
o odpovědích nemluvě -
všechny útoky namířené proti mně,
mohl bych to tady celé zavřít
a nedělat nic jiného.
Dělám to nejlepší, co umím a znám,
a chci to tak dělat až do konce.
Jestliže mi dá konec za pravdu,
nebude na tom, co proti mně říkají, záležet.
Jestli se nakonec ukáže, že jsem se zmýlil
nepomohlo by, ani kdyby deset andělů
přísahalo, že mám pravdu."
Abraham Lincoln
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