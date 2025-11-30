Malé adventní zamyšlení
Doba to byla ještě více podmínková, kdy jsme ještě s větší intenzitou slýchávali, že brzo přijde ježíšek a pokud nebudeme hodní, nenajdeme nic pod stromečkem. Nebo naopak nepodmínková, že je čas napsat Ježíškovi o dárečky.
A když to tak zmiňuji, nemůžu se ubránit potřebě parafrázovat děj z jednoho pohádkového příběhu – Polární expres. Vypráví o kouzelném vlaku a partě dětí vydávající se na severní pól za skřítky, dárky a především, jak se na západě říká Ježíškovi, za Santa Klausem.
A právě po setkání s touto postavou zůstane malému chlapci malý dárek – rolnička, kterou nešťastnou náhodou ztratí. Nebyl by to ten správný pohádkový příběh, kdyby neměl dobrý konec. Po návratu domů a při rozbalování dárků objeví v krabičce právě to, co co považoval za ztracené – rolničku a vzkaz od Santy.
Krásný pohádkový příběh, který je zakončen neúprosnou realitou. Rolničku slyší jen on a čím je dospělejší, tím se její zvuk čím dál víc ztrácí až úplně utichne.
Svět dospívání a dospělosti znamená přestat vnímat kouzla a zázraky. Snadno jakoukoliv zmínku odvrhneme s tím, že je vše smyšlené a rolnička přeci necinká, protože je rozbitá.
Žijeme v hodně hektické a kontaminované době zaplavované valícími se informacemi, z nichž je pramálo takových, které potěší nebo dají naději. Jako by byl svět provakcinovaný jedy, které okamžitě likvidují krásný a dobrý pocity a sny. Všechny ty vakcíny vytažené ze žumpy politiky, manipulace a pokrytectví.
Přichází doba adventu..
náměstí měst se zdobí vánočními stromy, jsou organizovány tradiční vánoční trhy, byť by některé stánky mají pramálo spojeného s tímto obdobím. Atmosféru dotváří vůně svařáku, jehož popíjení doplňují koledy.
Kdo ví, třeba přijde okamžik,
že tam někde z dálky,
uslyšíme cinkání.
A to cinkání bude předzvěsti přicházejících zázraků,
třeba ve shledání, odpuštění a nalezení cesty jeden k druhému.
A toto poselství Vám zasílám i namluvené....
Pavel Vrba
Jak jsem nevyužil šanci
A i přesto došel k poznání. Je doba dovolených a řada spoluvobčanů míří do exotických krajin, jiní poznávají krásy naší vlasti. Já patřím do té druhé skupiny.
Pavel Vrba
Navzdory nevlídnému počasí
s vědomím, že si namočím a zablátím nejen své boty, vyrazil jsem o víkendu za netradičním poznáním minulosti. A jak moc se nemýlily všechny předpovědi počasí.
Pavel Vrba
Jak jsem se seznámil s umělou inteligencí
aniž bych na to byl připraven. A člověk se lehce dostane do problémů, aniž by chtěl. Moderní technologie chápu, ale co třeba mnohem starší generace. A mé dnešní psaní je tak i jistou radou na základě zkušenosti.
Pavel Vrba
Domove líbezný aneb novoroční škobrtání
tak máme svátky za sebou. Nevím jak ty můj čtenáři, ale já oba prožil tak nějak na pohodu. Už před svátky jsme si doma řekli, že uděláme vše proto, abychom se vyhnuli nějakým zbytečným stresům.
Pavel Vrba
Člověče, zastav se
a poslouchej. Ne zvuky chaosu, nákupní horečky s falešnými tóny nákupních vozíků. Ztiš se a uslyšíš zpěv větru v korunách stromů, zastav se a možná spatříš i padání ledových hvězdiček. Zastav se a...
|Další články autora
- Počet článků 823
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 713x
„Já dělám svoje věci a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých očekávání, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A pokud se náhodou najdeme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se nic dělat.“ — Bruce Lee
"Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.
Cokoli vidíme, je úhel pohledu,
nikoli pravda “. Marcus Aurelius
"Kdybych se měl snažit číst -
o odpovědích nemluvě -
všechny útoky namířené proti mně,
mohl bych to tady celé zavřít
a nedělat nic jiného.
Dělám to nejlepší, co umím a znám,
a chci to tak dělat až do konce.
Jestliže mi dá konec za pravdu,
nebude na tom, co proti mně říkají, záležet.
Jestli se nakonec ukáže, že jsem se zmýlil
nepomohlo by, ani kdyby deset andělů
přísahalo, že mám pravdu."
Abraham Lincoln
