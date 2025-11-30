Malé adventní zamyšlení

moji přátelé , dnes je 30. listopadu 2025 a já Vám zasílám malé adventní poselství. Rok s rokem se sešel a přichází doba plná kouzel a zázraků. Alespoň tak jsme to slýchávali v našem dětství.

Doba to byla ještě více podmínková, kdy jsme ještě s větší intenzitou slýchávali, že brzo přijde ježíšek a pokud nebudeme hodní, nenajdeme nic pod stromečkem. Nebo naopak nepodmínková, že je čas napsat Ježíškovi o dárečky.

A když to tak zmiňuji, nemůžu se ubránit potřebě parafrázovat děj z jednoho pohádkového příběhu – Polární expres. Vypráví o kouzelném vlaku a partě dětí vydávající se na severní pól za skřítky, dárky a především, jak se na západě říká Ježíškovi, za Santa Klausem.
A právě po setkání s touto postavou zůstane malému chlapci malý dárek – rolnička, kterou nešťastnou náhodou ztratí. Nebyl by to ten správný pohádkový příběh, kdyby neměl dobrý konec. Po návratu domů a při rozbalování dárků objeví v krabičce právě to, co co považoval za ztracené – rolničku a vzkaz od Santy.

Krásný pohádkový příběh, který je zakončen neúprosnou realitou. Rolničku slyší jen on a čím je dospělejší, tím se její zvuk čím dál víc ztrácí až úplně utichne.

Svět dospívání a dospělosti znamená přestat vnímat kouzla a zázraky. Snadno jakoukoliv zmínku odvrhneme s tím, že je vše smyšlené a rolnička přeci necinká, protože je rozbitá.

Pavel Vrba

Žijeme v hodně hektické a kontaminované době zaplavované valícími se informacemi, z nichž je pramálo takových, které potěší nebo dají naději. Jako by byl svět provakcinovaný jedy, které okamžitě likvidují krásný a dobrý pocity a sny. Všechny ty vakcíny vytažené ze žumpy politiky, manipulace a pokrytectví.

Přichází doba adventu..

náměstí měst se zdobí vánočními stromy, jsou organizovány tradiční vánoční trhy, byť by některé stánky mají pramálo spojeného s tímto obdobím. Atmosféru dotváří vůně svařáku, jehož popíjení doplňují koledy.

Kdo ví, třeba přijde okamžik,

že tam někde z dálky,

uslyšíme cinkání.

A to cinkání bude předzvěsti přicházejících zázraků,

třeba ve shledání, odpuštění a nalezení cesty jeden k druhému.

Pavel Vrba

A toto poselství Vám zasílám i namluvené....

Pavel Vrba

Autor: Pavel Vrba | neděle 30.11.2025 9:02 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Pavel Vrba

Jak jsem nevyužil šanci

A i přesto došel k poznání. Je doba dovolených a řada spoluvobčanů míří do exotických krajin, jiní poznávají krásy naší vlasti. Já patřím do té druhé skupiny.

30.7.2025 v 8:20 | Karma: 10,94 | Přečteno: 225x | Diskuse | Ostatní

Pavel Vrba

Navzdory nevlídnému počasí

s vědomím, že si namočím a zablátím nejen své boty, vyrazil jsem o víkendu za netradičním poznáním minulosti. A jak moc se nemýlily všechny předpovědi počasí.

9.6.2025 v 20:07 | Karma: 11,56 | Přečteno: 175x | Diskuse | Společnost

Pavel Vrba

Jak jsem se seznámil s umělou inteligencí

aniž bych na to byl připraven. A člověk se lehce dostane do problémů, aniž by chtěl. Moderní technologie chápu, ale co třeba mnohem starší generace. A mé dnešní psaní je tak i jistou radou na základě zkušenosti.

12.1.2025 v 15:54 | Karma: 22,13 | Přečteno: 1836x | Diskuse | Ostatní

Pavel Vrba

Domove líbezný aneb novoroční škobrtání

tak máme svátky za sebou. Nevím jak ty můj čtenáři, ale já oba prožil tak nějak na pohodu. Už před svátky jsme si doma řekli, že uděláme vše proto, abychom se vyhnuli nějakým zbytečným stresům.

2.1.2025 v 9:06 | Karma: 16,55 | Přečteno: 230x | Diskuse | Fotoblogy

Pavel Vrba

Člověče, zastav se

a poslouchej. Ne zvuky chaosu, nákupní horečky s falešnými tóny nákupních vozíků. Ztiš se a uslyšíš zpěv větru v korunách stromů, zastav se a možná spatříš i padání ledových hvězdiček. Zastav se a...

23.12.2024 v 11:16 | Karma: 12,59 | Přečteno: 159x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...
26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...

Ve Staré Boleslavi srazil nákladní vlak dva dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....
30. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  9:53

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl...

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...
30. listopadu 2025  9:50

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe...

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Po otravě krve musela Monika podstoupit amputaci obou dolních končetin. Nyní se...
30. listopadu 2025  9:47

Čtyřiatřicetileté Monice z Kolínska se v květnu změnil celý život. Kvůli otravě krve musela...

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek
30. listopadu 2025

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny...

Pavel Vrba

  • Počet článků 823
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 713x
Něco o sobě? Nic zajímavého, snad je dva citáty, které vystihují vše.

„Já dělám svoje věci a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých očekávání, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A pokud se náhodou najdeme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se nic dělat.“ — Bruce Lee

"Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.
Cokoli vidíme, je úhel pohledu,
nikoli pravda “.   Marcus Aurelius
 

"Kdybych se měl snažit číst -
o odpovědích nemluvě -
všechny útoky namířené proti mně,
mohl bych to tady celé zavřít
a nedělat nic jiného.
Dělám to nejlepší, co umím a znám,
a chci to tak dělat až do konce.
Jestliže mi dá konec za pravdu,
nebude na tom, co proti mně říkají, záležet.
Jestli se nakonec ukáže, že jsem se zmýlil
nepomohlo by, ani kdyby deset andělů
přísahalo, že mám pravdu."

                        Abraham Lincoln

Můžete mě zaslat i vzkaz : pavelblog@email.cz
nebo mě naleznete zde : https://twitter.com/PavelVrba3
Osobní stránky : http://pavelvrbaozivote.simplesite.com

 

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.