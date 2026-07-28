Každej to léto prožíváme po svým
Většina z nás má léto spojené s dovolenou a odpočinkem, prostě změnou od každodenního pracovního kolotoče. Pro mě osobně je navíc letošní léto spojené především se suchem, které tvrdě ovlivňuje vše, co člověk pěstuje. A zejména u toho pěstování plodin to bývá napínavé. Na jaře člověk vypěstuje sadbu, čeká na lepší počasí, kdy ji bude moci dát na připravené záhony. A když už se tohoto okamžiku dočká, nastane chvíle, kdy se probudí a zjistí, že opravdu bydlí v zoologicky. Protože jak po sléze zjistí, na všem si pochutnali třeba daňci.
Pak přiletí ptáci a pustí se sadby rajčat a okurek. A když už vše vypadá slibně, člověk v tomto suchu absolvuje maratony konví v ruce.
To je vlastně život na vsi.
A jak říká klasik, všude je chleba o dvou kůrkách a tak to je nutný brát. A když je nejhůř, stačí si říct po nájezdů vysoké zvěře, kdo to z Vás má?
Krasavec na návštěvě, anebo kdo to má?
Pro mě má léto vždy magické okamžiky, své vlastní znaky a barvy. Mnohdy v malých a nenápadných detailech, které v dnešní uspěchané době lehce přehlédneme. Mnohdy v malých a nenápadných detailech, které v dnešní uspěchané době lehce přehlédneme. A přiznám se, že právě je mám rád.
Třeba takové žně
A přiznám se, že právě je mám rád. Možná se člověk vrací do dětství, možná právě tyto vzpomínky vyvolává život na vesnici.
Vzpomínám, jak jsem jako malý kluk jel v kabině kombajnu. Je to už mnoho let, tehdy nebyla klimatizace, navigace……
A tak, si užívám každé žně. Obklopeni polema….sleduji kombajny.
A pak, ty změny krajiny....
Dalším, pro někoho nepodstatným okamžikem od jara do podzimu je hmyz. Některý je otravný, ale je i hmyz, přerd kterým s úctou smekám.....
Včely
Pokud by z planety Země zmizely včely, zbývaly by lidstvu už jen pouhé čtyři roky života, citát, který je přisuzován Albertu Einsteinovi. Mnohé prameny však tohoto velikána jako autora citátu vylučují. Na druhou stranu, ať to je pravda či nikoliv, tito drobní tvorové jsou nezbytnou součástí naší existence.
Záměrně jsem tento citát zadal AI a byl jsem zvědav co mi ta dnes tak zmiňovaná inteligence odpoví. Mimo to, že výše uvedený citát Einstein neřekl, uvedla jiné zajímavé informace:
Dopad zmizení včel na lidstvo
- Nezanikli bychom hned: Lidstvo by neustálo okamžitý konec života, protože hlavní lidské kalorie pocházejí z obilovin (pšenice, rýže, kukuřice), které opylení včelami vůbec nepotřebují (opyluje je vítr).
- Chyběly by důležité potraviny: Bez včel by velice zchudl náš jídelníček. Zmizela by většina ovoce, zeleniny, ořechů a kávových bobů, které závisí na hmyzím opylování.
- Ekologická krize: Kolaps ekosystémů by sice způsobil hladomory a obrovské ekonomické ztráty, ale lidský život jako takový by pokračoval dál
Ať je tak či onak, je mi to jedno.
Hned z jara jsme včelkám připravili pítko a po několika měsících musím říci, že je nádherné je pozorovat. Ačkoliv jsem z nich měl vždy respekt a držel se od nich dál, poznávám tyto tvorečky třeba v situacích, kdy jim doléváme vodu. Není jich tam málo a kolem člověka, mnohdy bezprostředně krouží, ale jako by věděli, že jsme jejich přátelé a že se o ně staráme. Člověk si pak klade otázku, jak a zda ho třeba nějak rozpoznají.
Nebo jim jen přisuzujeme lidské vlastnosti?
Nevím a v podstatě to ani neřeším...
Žijeme v sounáležitosti se včelami.
Léto nekončí a i žně ještě pokračují. Na silnicích můžeme potkat kombajny a traktory.
Buďme k sobě ohleduplní a pro mé chlapecké vzpomínání.....
Pavel Vrba
Není malých akcí, ani těch sportovních
a pokud se sejde několik nadšenců, kteří akci zorganizují a dost nadšenců, kteří v barvách týmu sestaví soutěžní družstva, není co řešit. A je úplně volný, že to není tak veřejnými sdělovacími prostředky vyhlášený.
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Pavel Vrba
Jak člověk nejde s dobou
je to špatný. A lehce se o tom přesvědčí velmi brzy. A já jsem se můj čtenáři rozhodl s tebou o mém poznání podělit.
Pavel Vrba
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moji přátelé , dnes je 30. listopadu 2025 a já Vám zasílám malé adventní poselství. Rok s rokem se sešel a přichází doba plná kouzel a zázraků. Alespoň tak jsme to slýchávali v našem dětství.
Pavel Vrba
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„Já dělám svoje věci a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých očekávání, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A pokud se náhodou najdeme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se nic dělat.“ — Bruce Lee
"Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.
Cokoli vidíme, je úhel pohledu,
nikoli pravda “. Marcus Aurelius
"Kdybych se měl snažit číst -
o odpovědích nemluvě -
všechny útoky namířené proti mně,
mohl bych to tady celé zavřít
a nedělat nic jiného.
Dělám to nejlepší, co umím a znám,
a chci to tak dělat až do konce.
Jestliže mi dá konec za pravdu,
nebude na tom, co proti mně říkají, záležet.
Jestli se nakonec ukáže, že jsem se zmýlil
nepomohlo by, ani kdyby deset andělů
přísahalo, že mám pravdu."
Abraham Lincoln
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