Duševní zdraví dětí chce řešit Babiš - Pánbůh s námi a zlý pryč...
Prohlašuje sebevědomě premiér naší země Andrej Babiš – zdroj tady. Určitě nelze zpochybňovat krizi duševního zdraví v naší společnosti a nedostatek kapacit ve zdravotnictví – akutní péče stejně jako dlouhých čekacích lhůt u psychiatrů a psychologů.
Co na druhé straně zpochybňovat lze je podivný přístup předsedy vlády k řešení této bezpochyby velmi obtížné problematiky. Jeho osobní dohled nevěští nic dobrého a opět se ukazuje neodolatelná ambice všechno řídit. Namísto delegování tak velkého maléru na někoho, kdo alespoň trochu chápe rozdíl mezi příčinami a následky současného neradostného stavu, velkohubě troubí do světa, že to bude osobně hlídat...
Jako typický mikromanažer upřednostňuje výstavbu desítek těchto center a kapacit (ty jsou určitě potřeba) k rychlému „hašení ohně“ před poctivým uvažováním, odhalováním a následným řešením příčin psychických problémů, a to nejen u dětí. Je totiž zřejmé, že mezi hlavní spouštěče psychických problémů patří kromě genetických dispozic vlivy prostředí: dysfunkční rodinné vztahy, šikana, tlak na výkon, nadměrné používání technologií, sociální izolace a strach z nejistoty. Řešit tyto příčiny je obtížnější a už vůbec ne mediálně atraktivní disciplína. A měl by to především řešit ministr zdravotnictví se svým odborným zázemím.
Premiér naší země by se měl hlavně zaměřit na řešení problémů, za které nese mnohem větší odpovědnost on sám. Aktuálně například za naprostý chaos ve vztazích ministerstva zahraničí a Hradu. Tam se naopak staví do role, jako by se ho to vůbec netýkalo...
Pavel Szturc
Nenechme padnout český průmysl
Průmysl v naší zemi představuje díky tradičně silnému ukotvení dlouhodobě nejvýznamnější segment tuzemské ekonomiky. Na celkovém HDP naší země se podílí přibližně 30% a zároveň tvoří páteř zahraničního obchodu ČR.
Pavel Szturc
Může válka na Ukrajině způsobit celosvětový hladomor?
Probíhající válka ohrožuje potravinovou bezpečnost v celém světě. Export pšenice jak z Ruska, tak z Ukrajiny je velmi omezený. To vede k velkému nárůstu cen. Země, které jsou závislé na dovozu pšenice, začínají mít velký problém.
Pavel Szturc
Přestaňme se vzájemně urážet a napadat kvůli očkování a protilátkám
V poslední době se objevuje celá řada velmi razantních názorů na očkování. Jedna skupina často velmi vzdělaných osobností je skálopevně přesvědčena o tom, že kdo se nenechá očkovat je ignorant, sobec a hlupák.
Pavel Szturc
"Kdo nesouhlasí s prezidentem, je prostě dement..."
Prezident věří, že navzdory lamentacím se katastrofa už blíží svému díky očkování. Na podzim by podle jeho slov měla být větší část národa proočkována.
Pavel Szturc
Očkovací mikromanažer baví na youtube
„Jsem krizový manažer, z jiného světa. Vybudoval jsem firmu od nuly. Já to řídím, já je terorizuju. Včera jsem mluvil s asi pěti řediteli. Dělám mikromanagement...“
