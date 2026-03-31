Vznik Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko
Klub českého pohraničí vznikl původně jako občanská iniciativa v severočeském Chomutově. Založili jej tamní vlastenci jako výraz protestu proti narůstající hrozbě germanizace v důsledku oživování politiky německého revanšismu, jemuž tehdy začali otvírat prostor v českém prostředí i někteří veřejní představitelé.
Protože k základní myšlence prvního programového prohlášení, že jen české pohraničí bude naše, se hlásili vlastenci i z dalších příhraničních měst a obcí, byl v Ústí nad Labem ustaven přípravný výbor k založení Klubu českého pohraničí jako celostátního občanského sdružení, které bylo po vypracování stanov a rámcového programu zaregistrováno 22. července 1992 Ministerstvem vnitra České republiky. Základním cílem a hlavním obsahem činnosti Klubu českého pohraničí je chránit a bránit zájmy občanů České republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.
Organizace akcí
Klub českého pohraničí si samozřejmě bude připomínat historické události spojené s naší národní historií na Jindřichohradecku. Dále bude spolupracovat se stávajícími kluby v Jihočeském kraji. Jeden z nich pracuje i v Táboře. V případě, že uvažujete o vstoupení do Klubu českého pohraničí kontaktujte nás na email: Dav.Ku@seznam.cz nebo slouka.pavel@seznam.cz, telefon 773 262 565 či do zpráv na Facebook KČP – Jindřichohradecko.
Není nutné se hned stávat členem, můžete se stát i sympatizantem. Klub v Jindřichově Hradci má zřízenou sekci Strážců míru, do které se lze také hlásit.
Jsem rád, že se podařilo KČP v Jindřichově Hraddci založit, jelikož právě v Jindřichově Hradci Klub chyběl. Vyzvám milovníky historie, aby se, pokud chtějí, ke Klubu českého pohraničí připojili. Historie nesmí být zapomenuta. Pojďte s námi všemi o ní pečovat.
Za Klub českého pohraničí Jindřichův Hradec
předseda KČP Jindřichohradecko David Kubíček a místopředseda Pavel Slouka
Pavel Slouka
Proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu?
Často se mne ptáte, proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu, tady máte odpověď. Být členem tohoto svazu je pro mne vnitřně osobně důležité. V současnosti tento svaz má velký význam.
Pavel Slouka
Draho všude, kam se podíváš
Mám z drahoty cen opravdu depresi. Kvůli mým zdravotním problémům, mám velice těžké možnosti, jak si najít práci, tak žiji jen z invalidního důchodu.
Pavel Slouka
Jde všechno, ale jen pro některé
Nestačím se divit, jak jdou věci hladce, když tady máme uprchlíky z Ukrajiny. To, co musíte zdlouhavě dokládat a dávky se složitě testují, jde v době uprchlické krize za několik minut......
Pavel Slouka
Agapornis růžohrdlý,papoušík lásky
Ćlověk by se měl učit od přírody, jelikož tento papoušek je zkrátka ukázkou láskyplného vztahu plného oddanosti.
Pavel Slouka
Ryba bojovnice pestrá
Další díl cyklu akvaristika pojednává o rybách, které chová už asi 5 let, jsou moc krásné a majestátné.. Ryba původem z Asie rychle zdomácněla ve vodách akvárií celého světa. Má tvrdohlavou povahu a odpočívá nebo spí bizardně.
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.
Od 11. března 2026 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor.
Od 7. března 2026 místopředseda Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko.
Kontakt: slouka.pavel@seznam.cz