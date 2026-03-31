Vznik Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko

Na začátku března jsme v Jindřichově Hradci založili místní organizaci Klubu českého pohraničí. Jde o celostátní organizaci, jejíž pobočky sahají do okresů. Její historie se začala psát v roce 1992.

Klub českého pohraničí vznikl původně jako občanská iniciativa v severočeském Chomutově. Založili jej tamní vlastenci jako výraz protestu proti narůstající hrozbě germanizace v důsledku oživování politiky německého revanšismu, jemuž tehdy začali otvírat prostor v českém prostředí i někteří veřejní představitelé.

Protože k základní myšlence prvního programového prohlášení, že jen české pohraničí bude naše, se hlásili vlastenci i z dalších příhraničních měst a obcí, byl v Ústí nad Labem ustaven přípravný výbor k založení Klubu českého pohraničí jako celostátního občanského sdružení, které bylo po vypracování stanov a rámcového programu zaregistrováno 22. července 1992 Ministerstvem vnitra České republiky. Základním cílem a hlavním obsahem činnosti Klubu českého pohraničí je chránit a bránit zájmy občanů České republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.

Organizace akcí

Klub českého pohraničí si samozřejmě bude připomínat historické události spojené s naší národní historií na Jindřichohradecku. Dále bude spolupracovat se stávajícími kluby v Jihočeském kraji. Jeden z nich pracuje i v Táboře. V případě, že uvažujete o vstoupení do Klubu českého pohraničí kontaktujte nás na email: Dav.Ku@seznam.cz nebo slouka.pavel@seznam.cz, telefon 773 262 565 či do zpráv na Facebook KČP – Jindřichohradecko.

Není nutné se hned stávat členem, můžete se stát i sympatizantem. Klub v Jindřichově Hradci má zřízenou sekci Strážců míru, do které se lze také hlásit.

Jsem rád, že se podařilo KČP v Jindřichově Hraddci založit, jelikož právě v Jindřichově Hradci Klub chyběl. Vyzvám milovníky historie, aby se, pokud chtějí, ke Klubu českého pohraničí připojili. Historie nesmí být zapomenuta. Pojďte s námi všemi o ní pečovat.

Za Klub českého pohraničí Jindřichův Hradec

předseda KČP Jindřichohradecko David Kubíček a místopředseda Pavel Slouka

Autor: Pavel Slouka | úterý 31.3.2026 12:13 | karma článku: 4,67 | přečteno: 74x

Pavel Slouka

  • Počet článků 22
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 803x
Jsem vystudovaný speciální pedagog. Zajímám se o postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti.
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.
Od 11. března 2026 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor.
Od 7. března 2026 místopředseda Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko.

Kontakt: slouka.pavel@seznam.cz

