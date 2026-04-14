Sudetoněmecký Němče vítej v Brně!
Dnes, 14. dubna 2026, zasedalo Zastupitelstvo města Brna. Bylo to asi nejsledovanější Zastupitelstvo, jelikož se vysílalo do celé České republiky.
Na úvod vystoupil Milan Uhde, který řekl, že se jedná o přátelskou návštěvu v Brně. Tohle mne rozčílilo úplně do běla. Projednávání tohoto bodu trvalo celkem 2 hodiny. Schůze byla velmi emotivní. Probíhala za velkého pískotu a moderátor schůze musel několikrát uklidňovat rozjitřenou atmosféru. Občané se vyjadřovali k projednávanému bodu.
Někteří občané, kteří podporovali konání tohoto odporného sjezdu řekl, že musíme vést s Němci dialog a 81 let po skončení 2. světové války se s Němci usmířit. Po vyjádření několika občanů si slovo vzala paní primátorka Brna Markéta Vaňková. V jejím proslovu zaznělo, že Němci ublížili Čechům nucenými transporty a Češi Němcům zase nuceným odsunem. Prý se s nimi máme usmířit a vést dialog.
Historie ale mluví jasně! Němci vyvraždili Čechy promyšleným plánem díky konferenci ve Wandsee. Ale Češi je díky Benešovým dekretům jen odsunuli, tedy život Němců byl zachován, jen je Češi poslali pryč z českého území. Tak jakýpak dialog s Němci. Češi nikoho za druhé světové války masově nevraždili. Historie mluví zcela jasně.
Předseda Sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt prý sice ujistil, že o prolomení Benešových dekretů sice nejde, ale před tímto člověkem bych se měl velice na pozoru!
Jsem velice smutný, že jakožto člověk, kterému část rodiny skočila v Auschwitz – Birkenau, musím čelit Sjezdu Němců v Brně. 81 let od války se asi trochu zapomnělo na válečné hrůzy související s holocaustem.
Prosím, kdo může, přijeďte do Brna za vlast a Český Národ.
Bc. Pavel Slouka
Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor
Člen KSČM
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.
Věnuji se také problematice 2. světové války, fašismu a holocaustu.
Od 11. března 2026 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor.
Od 7. března 2026 místopředseda Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko.
Člen Komunistické strany Čech a Moravy.
Kontakt: slouka.pavel@seznam.cz