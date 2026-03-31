Proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu?
ČSBS je historickým a právním nástupcem bývalého Svazu národní revoluce, jehož ustavující sjezd se uskutečnil dne 26. října 1946 a dále se transformoval do Svazu bojovníků za svobodu, Československého svazu protifašistických bojovníků, Českého svazu protifašistických bojovníků a Českého svazu bojovníků za svobodu.
ČSBS je, dle jeho stanov, dobrovolný spolek sdružující: a) Účastníky národního boje za osvobození a státní samostatnost bývalé Československé republiky, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé.
b) Občany České republiky, kteří souhlasí se stanovami a posláním ČSBS.
c) Další obdobné spolky v České republice a obdobné organizace v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu ČSBS, které se připojí k ČSBS jako kolektivní členové.
Právě boj proti fašismu je důležitý. Já se totiž každý den setkávám s verbálními útoky na svou osobu, že by mne nejraději poslali do plynové komory.
Ano, jsem člověk, který je částečně slepý a ochrnutý, ale i já mám právo zde v České republice žít.
Myšlení, který člověk je ,,lepší“ a který je ,,horší“ je velmi nebezpečné a na této filozofii byla postavena celá zrůdnost 2. světové války. Velice mne zaráží, že v roce 2026 to je 81 let od jejího skončení, a i 81 let po konci 2. světové války se objevují v české společnosti lidé, kteří mají nepřijatelné chování.
Právě proto je Český svaz bojovníků za svobodu v dnešní době tak důležitý Je důležité si připomínat hrůzy 2. světové války a nikdy nezapomenout.
Jsem rád, a je mi velkou poctou, že jsem byl 11. března 2026 zvolen předsedou záskladní skupiny ČSBS Tábor. Funkci budu vykonávat co nejlépe. Část mé rodiny byla totiž v roce 1942 poslána do Auschwitzu do Polska a již je nikdo neviděl. Ano, mám židovské předky. Jsem hluboce znepokojen se současnou náladou ve společnosti. Tvrdě nesouhlasím s konáním Sjezdu Sudetoněmeckého Ladsmanschaftu v Brně.
Bc. Pavel Slouka
Pavel Slouka
Draho všude, kam se podíváš
Mám z drahoty cen opravdu depresi. Kvůli mým zdravotním problémům, mám velice těžké možnosti, jak si najít práci, tak žiji jen z invalidního důchodu.
Pavel Slouka
Jde všechno, ale jen pro některé
Nestačím se divit, jak jdou věci hladce, když tady máme uprchlíky z Ukrajiny. To, co musíte zdlouhavě dokládat a dávky se složitě testují, jde v době uprchlické krize za několik minut......
Pavel Slouka
Agapornis růžohrdlý,papoušík lásky
Ćlověk by se měl učit od přírody, jelikož tento papoušek je zkrátka ukázkou láskyplného vztahu plného oddanosti.
Pavel Slouka
Ryba bojovnice pestrá
Další díl cyklu akvaristika pojednává o rybách, které chová už asi 5 let, jsou moc krásné a majestátné.. Ryba původem z Asie rychle zdomácněla ve vodách akvárií celého světa. Má tvrdohlavou povahu a odpočívá nebo spí bizardně.
Pavel Slouka
Rybářská sezóna zahájena
Těžké černé mraky se rozplynuly, zpěv ptáků se zesílil, horské potoky zurčí, bílá peřina roztála a ryby se probudily.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí....
V Plzeňském kraji přibylo za rok 43 lidí, opět výhradně díky stěhování
V Plzeňském kraji se vloni meziročně zvýšil počet obyvatel o 43. V regionu žilo na konci loňského...
Velká proměna „feťácké“ části Holešovic. Z nádražní džungle má být moderní čtvrť snů
Okolí Nádraží Holešovice čeká zásadní proměna. Z v současnosti spíše zanedbaného a tranzitního...
Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete
Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.