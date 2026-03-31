Proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu?

Často se mne ptáte, proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu, tady máte odpověď. Být členem tohoto svazu je pro mne vnitřně osobně důležité. V současnosti tento svaz má velký význam.

ČSBS je historickým a právním nástupcem bývalého Svazu národní revoluce, jehož ustavující sjezd se uskutečnil dne 26. října 1946 a dále se transformoval do Svazu bojovníků za svobodu, Československého svazu protifašistických bojovníků, Českého svazu protifašistických bojovníků a Českého svazu bojovníků za svobodu.

ČSBS je, dle jeho stanov, dobrovolný spolek sdružující: a) Účastníky národního boje za osvobození a státní samostatnost bývalé Československé republiky, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé.

b) Občany České republiky, kteří souhlasí se stanovami a posláním ČSBS.

c) Další obdobné spolky v České republice a obdobné organizace v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu ČSBS, které se připojí k ČSBS jako kolektivní členové.

Právě boj proti fašismu je důležitý. Já se totiž každý den setkávám s verbálními útoky na svou osobu, že by mne nejraději poslali do plynové komory.

Ano, jsem člověk, který je částečně slepý a ochrnutý, ale i já mám právo zde v České republice žít.

Myšlení, který člověk je ,,lepší“ a který je ,,horší“ je velmi nebezpečné a na této filozofii byla postavena celá zrůdnost 2. světové války. Velice mne zaráží, že v roce 2026 to je 81 let od jejího skončení, a i 81 let po konci 2. světové války se objevují v české společnosti lidé, kteří mají nepřijatelné chování.

Právě proto je Český svaz bojovníků za svobodu v dnešní době tak důležitý Je důležité si připomínat hrůzy 2. světové války a nikdy nezapomenout.

Jsem rád, a je mi velkou poctou, že jsem byl 11. března 2026 zvolen předsedou záskladní skupiny ČSBS Tábor. Funkci budu vykonávat co nejlépe. Část mé rodiny byla totiž v roce 1942 poslána do Auschwitzu do Polska a již je nikdo neviděl. Ano, mám židovské předky. Jsem hluboce znepokojen se současnou náladou ve společnosti. Tvrdě nesouhlasím s konáním Sjezdu Sudetoněmeckého Ladsmanschaftu v Brně.

Bc. Pavel Slouka

Autor: Pavel Slouka | úterý 31.3.2026 10:14 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Slouka

  • Počet článků 21
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 831x
Jsem vystudovaný speciální pedagog. Zajímám se o postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti.
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.

