Praha 1945 - tichá síla, která mne nepřestává oslovovat
Vracím se k nim spíš jako k příběhu lidí. Lidí, kteří stáli před rozhodnutím – jestli zůstat stranou, nebo něco udělat.
A oni něco udělali.
Ve dnech 5.–9. května 1945 se Praha změnila. Ulice, které dnes známe jako místa běžného života, se staly prostorem odvahy. Vznikaly barikády, lidé si pomáhali, často bez velkých slov. Nebyla to dokonalá organizace, nebyl to připravený plán. Byla to spíš spontánní reakce společnosti, která už dál nechtěla žít ve strachu.Jedním z nejsilnějších symbolů té doby je pro mě budova Český rozhlas. Právě odsud zazněla výzva k odporu. A právě tady se ukázalo, jak velkou sílu může mít slovo. Ne jako fráze, ale jako impulz k činu. Lidé najednou věděli, že nejsou sami.A to je moment, který mě zasahuje asi nejvíc.Ne hrdinství ve smyslu velkých gest, ale ta obyčejná lidská blízkost. To, že se lidé rozhodli držet spolu. V době, kdy to nebylo samozřejmé ani bezpečné.Samozřejmě, historicky víme, že konec bojů a osvobození Prahy završila Rudá armáda 9. května 1945. Bez tohoto momentu by příběh Prahy vypadal jinak. Ale vedle velkých dějin tu zůstává ještě jedna rovina – ta lidská.A právě ta je pro mě důležitá.Možná je to tím, jak žiju. Jak často přemýšlím o vztazích mezi lidmi, o tom, jak komunikujeme, jak se dokážeme (nebo nedokážeme) pochopit. A když se dívám na Pražské povstání touto optikou, vidím v něm něco, co je překvapivě aktuální.Nejde jen o minulost.Je to připomínka, že společnost drží pohromadě tehdy, když si lidé dokážou naslouchat. Když se dokážou zastat jeden druhého. Když nejsou lhostejní.Neříkám, že dnes žijeme ve stejné situaci. To by nebylo fér. Ale myslím si, že i dnes stojíme před jinými, méně viditelnými výzvami. A i dnes záleží na tom, jestli budeme spíš rozdělovat, nebo spojovat.Já osobně se snažím jít tou druhou cestou.Ne vždy je to jednoduché. Někdy je mnohem snazší se vymezit, reagovat ostře, uzavřít se do svého pohledu. Ale právě tehdy si připomínám, že síla není v hlasitosti, ale v klidu. V tom „tichém vlivu“, který nemusí být vidět, ale může být cítit.Možná i lidé v květnu 1945 nebyli hrdiny od začátku. Možná se jimi stali až ve chvíli, kdy bylo potřeba udělat krok vpřed.A to je pro mě odkaz Pražského povstání.Ne velká slova.Ale malé, konkrétní činy.Ne rozdělování.Ale schopnost držet spolu.
Čest památce všem, kteří tehdy obstáli.
Pavel Slouka
- Počet článků 23
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 802x
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.
Věnuji se také problematice 2. světové války, fašismu a holocaustu.
Od 11. března 2026 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor.
Od 7. března 2026 místopředseda Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko.
Člen Komunistické strany Čech a Moravy.
Kontakt: slouka.pavel@seznam.cz