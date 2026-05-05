Kobylisská střelnice a Evžen Rošický

Když dnes stojím na Kobyliské střelnici, nepůsobí na mě křik ani chaos. Naopak. Je tu ticho. Ticho, které v sobě nese obrovskou sílu.

Právě tady, během heydrichiáda, končily životy lidí, kteří se rozhodli neohnout. Ne proto, že byli hluční nebo okázalí. Ale proto, že měli v sobě něco pevného – tichou sílu.Historie tohoto místa sahá do doby, kdy střelnice sloužila jako vojenský výcvikový prostor. Ale rok 1942 z ní udělal symbol. Symbol toho, kam až může dojít bezpráví. Po atentátu na Reinhard Heydrich se tu popravovalo bez skutečné spravedlnosti. Rychle. Tvrdě. Beze slov.Mezi těmi, kdo zde stáli tváří v tvář smrti, byl i Evžen Rošický. Člověk, který mohl žít „obyčejný“ život sportovce. Místo toho si vybral odpovědnost. Psal, přemýšlel, stál si za pravdou. Zapojil se do odboje.A právě to ho stálo život. Ne proto, že by byl nebezpečný zbraní. Ale protože byl nebezpečný svou pravdivostí, svým postojem. V době, kdy režim potřeboval poslušnost, byl on klidně pevný. A to bylo víc než dost. Byl zatčen gestapem, bez skutečné možnosti obhajoby odsouzen a popraven právě zde.Kobyliská střelnice není jen místem smrti. Je místem, kde si můžeme uvědomit, že i v těch nejtemnějších chvílích existuje něco, co nejde zlomit.Je to lidská důstojnost.Je to svědomí.Je to odhodlání neuhnout.Je to charakter.Tichá síla.Lidé jako Evžen Rošický možná neměli moc změnit svět v tu chvíli. Ale měli moc nezradit sami sebe. A právě tím zůstávají silní dodnes.Dnes jeho jméno připomíná Memoriál Evžena Rošického. Ale jeho skutečný odkaz není jen ve sportu. Je v tom, jak žil. A jak dokázal obstát.Památka Evženovi Rošickému, i všech ostatních obětí nás zavazuje. Ne k velkým slovům. Ale k tiché pevnosti. K odvaze být člověkem. Čest jejich památce.

Pavel Slouka

Autor: Pavel Slouka | úterý 5.5.2026 20:33 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Pavel Slouka

Praha 1945 - tichá síla, která mne nepřestává oslovovat

Když se každý rok vracím k událostem Pražského povstání, nepřemýšlím nad nimi jen jako nad kapitolou z učebnice dějepisu. Vracím se k nim spíš jako k příběhu lidí.

5.5.2026 v 16:18 | Karma: 3,22 | Přečteno: 62x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Pavel Slouka

Sudetoněmecký Němče vítej v Brně!

Dnes jsem se díval na zasedání zastupitelstva města Brna. Zde se projednával bod k chystanému Sjezdu Sudetněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Jsem velice rozrušený a smutný.

14.4.2026 v 16:38 | Karma: 28,23 | Přečteno: 687x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Pavel Slouka

Vznik Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko

Na začátku března jsme v Jindřichově Hradci založili místní organizaci Klubu českého pohraničí. Jde o celostátní organizaci, jejíž pobočky sahají do okresů. Její historie se začala psát v roce 1992.

31.3.2026 v 12:13 | Karma: 6,01 | Přečteno: 116x | Politická aréna - pro politiky

Pavel Slouka

Proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu?

Často se mne ptáte, proč jsem členem Českého svazu bojovníků za svobodu, tady máte odpověď. Být členem tohoto svazu je pro mne vnitřně osobně důležité. V současnosti tento svaz má velký význam.

31.3.2026 v 10:14 | Karma: 14,86 | Přečteno: 282x | Politická aréna - pro politiky

Pavel Slouka

Draho všude, kam se podíváš

Mám z drahoty cen opravdu depresi. Kvůli mým zdravotním problémům, mám velice těžké možnosti, jak si najít práci, tak žiji jen z invalidního důchodu.

6.5.2022 v 17:32 | Karma: 29,54 | Přečteno: 998x | Diskuse | Politika
Pavel Slouka

  • Počet článků 25
  • Celková karma 15,44
  • Průměrná čtenost 741x
Jsem vystudovaný speciální pedagog. Zajímám se o postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti.
Jsem komunální politik a zajímám se o dění ve společnosti.
Věnuji se také problematice 2. světové války, fašismu a holocaustu.

Od 11. března 2026 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, základní skupina Tábor.

Od 7. března 2026 místopředseda Klubu českého pohraničí Jindřichohradecko.

Člen Komunistické strany Čech a Moravy.


Kontakt: slouka.pavel@seznam.cz

