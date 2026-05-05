Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zvýšíme výdaje na zbrojení...

Vláda chce splnit závazek NATO, že zvýšíme výdaje na zbrojení, myslím, že je to na rok 2026 na 2,2 % HDP. Do roku 2035 to má být 3,5 %. Hm... jaké výdaje ve skutečnosti zvýšíme?

Ten závazek do roku 2035, asi vláda počítá s pokračující válkou na Ukrajině. To by bylo od začátku války = obsazení Krymu 12 let. Tím by válka na Ukrajině svou délkou překonala naše husitské války (15 let) a délka války by se začala blížit „evropské“ třicetileté válce. Délku sovětské Velké vlastenecké války již Rusko překonalo i počítáním od útoku na Kyjev roku 2022 a Rusko zatím do žádného „Berlína“ nedošlo.

Vláda vyhlásila,

• že by se zvýšily „vojenské výdaje“ na železnice a dálnice, vojsko by se mohlo lépe a rychleji přesunovat (tedy pokud nám dálnice zase nerozjezdí přetížené zahraniční kamióny a dálnice se někde zase nezvlní),

• že by mohla být nová „vojenská“ nemocnice v Letňanech pro civilisty (několik „tajných“ nemocnic označených jako sklady z dob komunismu se v minulých 10 letech prodalo soukromým firmám),

• poslední zpráva je, že budeme vojenské letiště v Karlových Varech (vláda měla vyhlásit, ze kterého směru očekává vláda útok, tedy ze směru od Slovenska nebo od Německa?),

Další „vojenské“ výdaje by mohly být důchody a část sociálních dávek, změnilo by se to na nějaké „vojskovné“. Dostávali by ho místo důchodu důchodci, co absolvovali vojenskou službu či někdy sloužili v armádě, pak ti, co by se zaregistrovali jako vojáci, muži i ženy, „vojskovné“ by bylo o něco vyšší než sociální dávky a důchody, „vojáci“ by mohli mít doma nějakou výstroj (viz Švýcarsko).

A co školství, některé školy by dostaly do názvu „vojenské“ (obdobně jako „vojenské“ nemocnice výše) a přidal by se nějaký „vojskový“ předmět.

A ještě? Ministryně financí určitě přijde na to, jak zařadit státní dluh a úroky do „vojenských výdajů“ (na dělání dluhů je ministryně odborník, viz její přezdívka, zatím státní dluh pěkně stoupá, viz web Ceskystatnidluh.cz), každý státní výdaj přece zvyšuje „sílu“ státu.

Vojenské výdaje jsou ty, s kterými se můžeme již nyní zapojit do obrany našeho světa, typicky v rámci NATO a třeba v pomoci Izraeli. Zatím to vypadá spíše na stavbu „Potěmkinových vesnic“ a můžeme jim akorát mávat.

Autor: Pavel Pokorný | úterý 5.5.2026 11:31 | karma článku: 2,76 | přečteno: 60x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Pavel Pokorný

Kolik má stát vstupenka do Národního divadla Brno?

Čtu na předvčerejším iDnes článek o financování Národního divadla Brno, že se mu nedostává peněz. Souhlasím s tím, že kultura se má-může dotovat, ale jak moc? Je moc 3⁄4 miliardy?

30.1.2025 v 9:02 | Karma: 12,26 | Přečteno: 359x | Diskuse | Ekonomika

Pavel Pokorný

Zdravotní pojišťovny - účet bez hostinského?

Před roky jsem v blozích navrhoval, aby zdravotní pojišťovny předložily klientům roční účet, „má dáti - dal“. Vracím se k tomu po událostech ve slovenském zdravotnictví a po zprávách o možném krachu dvou zdravotních pojišťoven.

23.12.2024 v 9:30 | Karma: 13,07 | Přečteno: 314x | Diskuse | Ostatní

Pavel Pokorný

Už zase vyhazuji funkční věc kvůli bateriím

Jdu vyhodit do elektro odpadu letos již 2. funkční AKU šroubovák z roku 2019. Šroubovák je funkční, „jen“ odešel bateriový blok. Náhradní bloky se již neprodávají, nové typy bloků jsou o pár milimetrů delší.

31.7.2024 v 11:13 | Karma: 42,78 | Přečteno: 5283x | Diskuse | Ostatní

Pavel Pokorný

Co s nebezpečnou divokou zvěří?

Média jsou plná útoků medvědů na Slovenku. I u nás máme medvědy, vlky, rysy, divoké kance, jeleny. Nemělo by Slovensko vydat pokyny, jak se chránit před nebezpečnou divokou zvěří (zkráceně NDZ) s důrazem na útok medvědem?

20.3.2024 v 10:31 | Karma: 10,41 | Přečteno: 355x | Diskuse | Ostatní

Pavel Pokorný

Nejezděte v zatáčce přes plnou středovou čáru!

Čeští řidiči neumí projíždět zatáčky, silnice je jim úzká. Jedete do zatáčky, a často ve vašem pruhu proti vám jede auto, najíždí na vás klidně i půl metru přes plnou čáru a nějak věří, že vy se držíte u krajnice.

23.8.2023 v 10:03 | Karma: 20,85 | Přečteno: 4066x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Napětí kolem veřejnoprávních médií vrcholí. Prahou dnes projde protestní pochod, známe trasu

Studenti se z demonstrace na podporu veřejnoprávních médií přesunuli k resortu...
5. května 2026  12:59

Prahou dnes projde protestní pochod na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Organizátoři...

vydáno 5. května 2026  12:53

Na Modřanské radiále lidé čím, dál, tím, víc hazardují se svým životem. Doopravdy stačí vteřina...

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...
5. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s...

Metro C se na tři dny zastaví, nepojede mezi Kobylisy a Pražského povstání

Provoz pražského metra na lince C v úseku Letňany - Nádraží Holešovice zastavil...
5. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nepojede od pátku 8. května do neděle 10. května...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Pokorný

  • Počet článků 307
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2376x
Blogy píšu, když mám čas a když mě něco napadne (proto celková karma =0)


 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.