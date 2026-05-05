Zvýšíme výdaje na zbrojení...
Ten závazek do roku 2035, asi vláda počítá s pokračující válkou na Ukrajině. To by bylo od začátku války = obsazení Krymu 12 let. Tím by válka na Ukrajině svou délkou překonala naše husitské války (15 let) a délka války by se začala blížit „evropské“ třicetileté válce. Délku sovětské Velké vlastenecké války již Rusko překonalo i počítáním od útoku na Kyjev roku 2022 a Rusko zatím do žádného „Berlína“ nedošlo.
Vláda vyhlásila,
• že by se zvýšily „vojenské výdaje“ na železnice a dálnice, vojsko by se mohlo lépe a rychleji přesunovat (tedy pokud nám dálnice zase nerozjezdí přetížené zahraniční kamióny a dálnice se někde zase nezvlní),
• že by mohla být nová „vojenská“ nemocnice v Letňanech pro civilisty (několik „tajných“ nemocnic označených jako sklady z dob komunismu se v minulých 10 letech prodalo soukromým firmám),
• poslední zpráva je, že budeme vojenské letiště v Karlových Varech (vláda měla vyhlásit, ze kterého směru očekává vláda útok, tedy ze směru od Slovenska nebo od Německa?),
Další „vojenské“ výdaje by mohly být důchody a část sociálních dávek, změnilo by se to na nějaké „vojskovné“. Dostávali by ho místo důchodu důchodci, co absolvovali vojenskou službu či někdy sloužili v armádě, pak ti, co by se zaregistrovali jako vojáci, muži i ženy, „vojskovné“ by bylo o něco vyšší než sociální dávky a důchody, „vojáci“ by mohli mít doma nějakou výstroj (viz Švýcarsko).
A co školství, některé školy by dostaly do názvu „vojenské“ (obdobně jako „vojenské“ nemocnice výše) a přidal by se nějaký „vojskový“ předmět.
A ještě? Ministryně financí určitě přijde na to, jak zařadit státní dluh a úroky do „vojenských výdajů“ (na dělání dluhů je ministryně odborník, viz její přezdívka, zatím státní dluh pěkně stoupá, viz web Ceskystatnidluh.cz), každý státní výdaj přece zvyšuje „sílu“ státu.
Vojenské výdaje jsou ty, s kterými se můžeme již nyní zapojit do obrany našeho světa, typicky v rámci NATO a třeba v pomoci Izraeli. Zatím to vypadá spíše na stavbu „Potěmkinových vesnic“ a můžeme jim akorát mávat.
Pavel Pokorný
