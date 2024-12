Zdravotní pojišťovny - účet bez hostinského?

Před roky jsem v blozích navrhoval, aby zdravotní pojišťovny předložily klientům roční účet, „má dáti - dal“. Vracím se k tomu po událostech ve slovenském zdravotnictví a po zprávách o možném krachu dvou zdravotních pojišťoven.

Nejprve „krach“...

Při „krachu“ zdravotní pojišťovny CRYSTAL (?1997) přišla zdravotnická zařízení a firmy o velké peníze (např. autoservis dodal pneumatiky a dostal za ně pak jen část, někde bych našel soupis neuhrazených pohledávek na mnoha stránkách A4). Bylo by to dnes při krachu zdravotní pojišťovny stejné nebo by „někdo“ případné pohledávky uhradil? Kdo? Logicky ten, kdo dostal plnění, tedy pacient?

Měli by na to pacienti?

Lidé by si měli uvědomit, jak je zdravotní péče drahá. Zdravotní pojišťovny by měly do konce března vystavit účet za minulý rok a její klienti by se měli k němu vyjádřit. Byla by to jen 2 čísla, příjmy - platby=výdaje. U VZP by stačilo v aplikaci Mojevzp.cz odkliknut pod textem Účet za rok 2024 souhlasí nové ikony ANO nebo NE. Kdo aplikaci nepoužívá, mohl by to udělat mnoha různými způsoby, osobně, datovou schránkou, dopisem, podepsáním u praktického lékaře atd. (nebo obdobně jako v Dánsku, kde prý je možné podat daňové přiznání pomocí SMS i na tlačítkovém telefonu).

Pokud by pacient vyúčtování neodsouhlasil, mohlo by se postupovat různě, pacient by byl nějak upozorněn, pokud by na to nereagoval, mohla by se mu v extrému zdravotní péče odmítnout, mohlo by se to brát také jako nepodání daňového přiznání.

Pokud zdravotní pojišťovna hradí pacientovi péči, měl by pacient nějak „podepsat účet“.

Pamatujete, jak firmy chtěly při zavedení supermzdy uvádět na výplatní pásce odvody za zaměstnavatele. Socdemáci se tehdy rozčilovali, proč by měli zaměstnanci vědět celkové mzdové náklady na zaměstnance. Dá se očekávat, že u navrhovaného ročního vyúčtování zdravotní pojišťovny by někdo protestoval proti odsouhlasení údajů „má dáti - dal“, že by se z toho klienti pojišťoven hroutili, jako z těch odvodů.

Občas slyšíte, jak se „Pepa v hospodě“ rozčiluje, že nebyl vyšetřen, léčen, nedostal léky a že „nacpal zdravotní pojišťovně za celý život spousty peněz“. Skoro určitě se dá předpokládat, že „Pepa“ je v minusu a vyúčtováním by se mu „zhroutil svět“.

Teoreticky by šlo klientovi pojišťovny spočítat od narození všechny pojistné platby, které pojišťovna za něj dostala, a všechny platby zdravotnickým zařízením. Ale obávám se, že zálohy dat se tak dlouho neuchovávají, že při změnách systému se obvykle nějaké zálohy „ztrácí“ (tedy se nedá ani zjistit, kolik máme u nás „sociálních milionářů, co obdrželi v sociálních dávkách víc než milion).

Pro začátek, pacienti by si měli kontrolovat, kolik za ně zdravotní pojišťovna uhradila. Není to „veselé čtení“… Už jen tím, že nebýt Česko sociální stát, tak by si to pacienti museli hradit sami.