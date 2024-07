Už zase vyhazuji funkční věc kvůli bateriím

Jdu vyhodit do elektro odpadu letos již 2. funkční AKU šroubovák z roku 2019. Šroubovák je funkční, „jen“ odešel bateriový blok. Náhradní bloky se již neprodávají, nové typy bloků jsou o pár milimetrů delší.

A pokud se bateriové bloky prodávají, stojí jako polovina ceny nového šroubováku. A to mají prodejci „slavné“ AKU programy, ale když odejde blok baterií, ke kterému se nabízejí až desítky zařízení, můžete jít vyhodit celý „slavný“ a draze zakoupený AKU program s desítkami zařízení.

Obdobně baterie do baterek vyráběných v Česku. Nové baterie nejdou do starých baterií.

Autíčka na dálkové ovládání, totéž, náhradní baterie nejsou k prodeji, někdo nabízí repasi baterií za cenu vyšší než poloviny ceny nového autíčka.

V elektromotorech je plno mědi, snad se aspoň měď při likvidaci elektroodpadu z výrobků nějak „vydoluje“.

Je to o „zabití“ výrobců.

Něco obdobného. Kdysi se mi rozbil vypínač na nůžkách na plot. Bohužel různé předpisy říkají, že u takového nářadí musí být plno pojistek, ano, IQ lidí, co takové věci používají, klesá, a když se tam nedají pojistky, tak se lidé zmrzačí. Když takové nůžky rozeberete, je tam plno táhel, pružin. V servisu mi řekli: „Víte, my to vlastně neumíme složit. Ale máme zrovna slevu na nové nůžky, jejich cena se významně neliší od ceny opravy.“ Jak to chápu, u výrobce je nějaký mistr, co jediný na světě umí rychle a bez problémů nůžky složit.

Určitě se dá pokračovat s jinými výrobky.

Ale kde máme tu „slavnou“ udržitelnost?

Baterie prostě výrobci nevyrábějí tak, aby šly měnit, nutí vás kupovat stále nové a nové výrobky.

A jiné výrobky s bateriemi? Pořád čteme, jak hoří koloběžky. Ano, výrobci neumí udělat baterie, s kterými by běžný uživatel uměl zacházet, a tak lítají hořící koloběžky okny. Doufám, že kdyby někdo vyhazoval hořící koloběžku z 8. podlaží paneláku, že zakřičí aspoň varování.

A konečně elektro auta. Skoro určitě si troufám říci, že bude stejná situace jako u AKU šroubováku. Koupíte si auto, časem odejdou baterie, v servisu vám řeknou, že vaše baterie se již neprodávají. A pokud ano, cena bude také vyšší než polovina ceny nového auta. A v servisu rozebrat bateriový blok spíše nebudou umět či to vůbec nepůjde kvůli bezpečnosti. Budete mít plně funkční auto, až na ty baterie. A „dobastlit“ jiné baterie, dojít si pro staré baterie na autovrakoviště, je u auta spíše „sebevražda“.

Pořád neumíme vyrábět potřebné baterie, možná to ani „fyzika“ nedovolí. Tak vyhazujeme kvůli bateriím funkční a stále dražší výrobky.

Má to řešení aspoň někde?

U mobilů se „nařídil“ stejný konektor na nabíjení, USB-C, aby se pořád nevyhazovaly nabíječky.

Co „nařídit“ aspoň u elektro-AKU nářadí, hraček nějaký standardní konektor, přes který by šly připojit baterie jiného výrobce. Ano, napětí a proudy baterií bývají různá, mohla by se aspoň částečně standardizovat.

A doufám, že nebudu postaven před otázku, co s 10 let starým elektro autem, kterému odešly baterie a které výrobci již neprodávají.