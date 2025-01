Kolik má stát vstupenka do Národního divadla Brno?

Čtu na předvčerejším iDnes článek o financování Národního divadla Brno, že se mu nedostává peněz. Souhlasím s tím, že kultura se má-může dotovat, ale jak moc? Je moc ¾ miliardy?

Článek o financování Národního divadla Brno je na iDnes ZDE.

Dívám se na čísla v článku.

Vstupné 2024 106,6 milionu.

Celkové výdaje 736,8 milionů, což je ¾ miliardy => každá vstupenka je silně dotována, měla by stát nejméně 7× více. Proč stojí vstupenka 1/7 nákladů?

Před spoustou let (v roce 2011) jsem spočítal, jak asi moc jsou dotovány vstupenky ve Státní opeře v Praze, viz blog ZDE. Výpočty v blogu se Státní opeře v Praze moc nelíbily (a stěžovali si hned tehdejšímu adminovi blogů)…

Zkusím něco spočítat u uvedených dat a nikomu nebráním mi najít ve výpočtech chyby a uvést správná čísla v diskuzi. Inflaci ignoruji.

Pro zjednodušení a snadnější výpočty hodně čísel zaokrouhlím, aby to šlo přepočítávat i bez kalkulačky.

Do Národního divadla Brno se vejde asi 1000 diváků, lístek na operu Carmen stojí asi 1000 Kč => tržby za 1 představení při plném hledišti jsou asi 1 milion. Náklady jsou podle tabulky v článku 7× vyšší => náklady na 1 představení mi vycházejí na asi 7 milionů.

Samozřejmě zrušením 1 představení divadlo neušetří 7 milionů.

Samozřejmě se nedá hrát při polovičním počtu herců-zpěváku či polovičním počtu hudebníků.

Možné úvahy pro daňové poplatníky o Národním divadle Brno

U silnic a jinde bývají cedule, z jaké dotace se něco postavilo.

Podle mě by mělo být povinně na dotovaných vstupenkách, kolik činí dotace na tu zakoupenou vstupenku. Počítače to lehce spočítají.

Třeba u té opery Carmen, lístek za asi 1000 Kč => vstupenka by měla stát bez dotace 7000 Kč. Zakoupením vstupenky tak dostáváte dotaci (7000 -1000=) 6000 Kč, což by mohlo-mělo být na vstupence vytištěno.

Daňový poplatník-milovník opery pak může mít dobrý pocit (škoda že mě opera nezajímá), přijít domů a ukázat čtyřčlenné rodině vstupenky a pochlubit se, že je má za 1/7 ceny, že místo 28 tisíc Kč zaplatil jen 4000 Kč, že rodině ušetřil 24 tisíc. A manželka hned řekne, že by potřebovala do opery novou kabelku...

Když vydělíme dotaci Brna počtem obyvatel Brna, je to ročně asi 1300 Kč na každého obyvatele, počínaje miminky a konče důchodci. U čtyřčlenné rodiny je to ročně 5200 Kč. Kolik rodina ročně zaplatí za daně z nemovitosti? A pokryl by zvýšený koeficient u daně z nemovitosti potřebné zvýšení dotace na Národní divadlo Brno?

Co je v Brně důležitější? Národní divadlo Brno nebo něco jiného za skoro ¾ miliardy?