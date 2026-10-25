A co kontrola účetnictví, milá ČT?
Lidé asi nemají co na práci, tak jdou z nudy demonstrovat někam. Podnikatelé na takové věci nemají čas, dělají účetnictví a třeba se připravují na EET.
Říkám si, kolik z těch demonstrujících má zaplaceny poplatky ČT, co kdyby vytáhli vyúčtování svých poplatků ČT a místo skandování „Národ sobě“ začali skandovat „Máme zaplaceno!“ Když tam byli na tribuně herci z Národního divadla, tak to „Národ sobě“ má znamenat, že poplatky mají jít do Národního divadla?
ČT, financována z daní „z vlastnictví televize“ by měla být jako ostatní organizace financované z daní, kontrolována Nejvyšším kontrolním úřadem= NKÚ. Rád bych si přečetl výsledek kontroly NKÚ, že účetnictví Čt odpovídá zákonům, že v ČT neběží „švarc systém“, že vybrané daně jsou vynaloženy účelně.
Tedy klidně budu platit poplatky, když budu vidět, že v ČT běží vše podle zákona a účelně a NKÚ mi na to dá papír. Tedy zachovejme poplatky, aby nemohli demonstrující křičet, že zrušením poplatků přestane být ČT nezávislá, ale kontrolujme ČT.
Sice je tu nějaká poradní Dozorčí komise Rady ČT, sice je tu nějaký audit, ale já mám na mysli nějakou „skutečnou a nezávislou kontrolu“. A co si pamatuji, členové Rady ČT nebyli vždy „ti na správných místech“.
Když někdy kouknu na konec nějakého pořadu na ČT, tak podle titulků to vždy vypadá na natáčení velkofilmu. Obývám se, že je při natáčení pořadů ČT „přezaměstnáno“ a i „přehercováno“.
Opravdu vybírá ČT poplatky od všech, co je mají podle zákona platit, opravdu vyvíjí nějakou činnost na jejich vybírání? Já tedy o žádné nevím...
A asi mám smůlu, když to někdy přepnu na ČT, tak běží nějaké reklamy. Ty reklamy na ČT jsou také nezávislé? Nebo jsou „národ sobě“?
Před 3 roky jsem psal článek o poplatcích CT, a pořád je to stejné.
Pavel Pokorný
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