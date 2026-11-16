400 tisíc neplatičů na Letné?
Jsou reportáže Toulavé kamery zárukou demokracie? Přemýšlím jak? Že se reportáže věnují spravedlivě celému státu?
Jak přispívá k demokracii pořad Star Dance a třeba průvodce pořadem Marek Eben, tak to by mě opravdu zajímalo. Tancem k demokracii? Proč pak na Letné netančili?
Jak přispívají k demokracii reklamy na ČT? Reklamou na ČT podporujete demokracii? Kdo má reklamu na ČT, je tím demokratický, stává se demokratický či jak?
Naopak, znamená to, že reportéři z komerčních TV nejsou zárukou demokracie? Že se nestydí…
ČT je moloch s rozpočtem větším než některá ministerstva. Co kdyby dalo do zákona, že ČT nesmí vybrat více, než činí rozpočet „nejchudšího“ ministerstva (dnes je to patrně Ministerstvo životního prostředí… asi vládu nezajímá naše životní prostředí…). Proč by měl ředitel ČT „hýřit“ většími penězi než nějaký ministr? A co za těch 8 miliard od ČT dostáváme? Reklamy a Star Dance?
Na Letné se v neděli mělo sejít 400 tisíc spíše neplatičů poplatků ČT, kteří demonstrovali, aby ostatní platili miliardy na provoz ČT. Zhruba mně vychází, že kdyby ti všichni demonstrující platili přibližně 21 tisíc ročně, tedy zhruba dvanáctinásobek současného ročního poplatku, tak by „zachránili“ tu svou demokracii. Jenže ono je snazší demonstrovat s tím, ať nám platí demokracii ti druzí.
A bát se, že vláda bude ovlivňovat vysílání ČT a ČR, se nemusí. Lidé, co chtějí zrušit poplatky, se na ČT nedívají, ČR neposlouchají, tak je jim jedno, kdo se tam „vykecává“.
Opravdu mají Češi tisíce na poplatky za něco, co nepoužívají? Když chce být Čech poctivý a platit poplatky, tak si nekoupí novou televizi, protože musí platit poplatky, které jsou za pár let vyšší, než cena nové televize. Já mám na stole starý set-top box, protože mám ještě starší televizi. Kdybych neplatil poplatky, mohl jsem mít třeba každých 5 let novou televizi. Takto mám jen starý set-top box. Tedy než dojde zase ke změně vysílacích frekvencí, již se to měnilo 2×, pak budu kupovat další set-top box.
Co třeba zavést, kdo má cokoliv s motorem, co může jezdit po silnici, platí silniční daň (třeba i elektro koloběžku). Pokud to „cokoliv“ může dosáhnout rychlost alespoň 80 km, tak i dálniční známku. Že někdo nejezdí po dálnici? Čím se to liší v tom, že někdo zase nesleduje ČT a ČR…
Proč neuspořádá ČT a ČR svých webech, kde se účtují poplatky, nějaké referendum svých plátců. Plátci poplatků by hlasovali, zda chtějí platit poplatky či ne. Asi by to dopadlo stejně jako v tom vtipu: „Víte, proč si žena nad 40 nemůže hrát na schovávanou?“
Pavel Pokorný
A co kontrola účetnictví, milá ČT?
Moje televize se neumí sama nastavit na zimní čas, tak jsem jí musel zapnout a naskočila mně tam nějaká ČT a nějaká demonstrace na podporu ČT.
Pavel Pokorný
Zvýšíme výdaje na zbrojení...
Vláda chce splnit závazek NATO, že zvýšíme výdaje na zbrojení, myslím, že je to na rok 2026 na 2,2 % HDP. Do roku 2035 to má být 3,5 %. Hm... jaké výdaje ve skutečnosti zvýšíme?
Pavel Pokorný
Kolik má stát vstupenka do Národního divadla Brno?
Čtu na předvčerejším iDnes článek o financování Národního divadla Brno, že se mu nedostává peněz. Souhlasím s tím, že kultura se má-může dotovat, ale jak moc? Je moc 3⁄4 miliardy?
Pavel Pokorný
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Před roky jsem v blozích navrhoval, aby zdravotní pojišťovny předložily klientům roční účet, „má dáti - dal“. Vracím se k tomu po událostech ve slovenském zdravotnictví a po zprávách o možném krachu dvou zdravotních pojišťoven.
Pavel Pokorný
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