Několik zpětných úvah o vakcinaci proti COVIDu-19

Pandemie COVID-19 vedla k rychlému vývoji a nasazení vakcín po celém světě. Masmédia často prezentovala společnost jako rozdělenou na dvě skupiny: ty, kteří podporují očkování, a ty, kteří ho odmítají.

Ve skutečnosti však existuje také skupina lidí, kteří vakcinaci neodmítají, ale mají výhrady k rychle schváleným vakcínám pro nouzové použití jako byly vakcíny proti COVID-19.

1. Program „Tečka“ a účinnost očkování

Program „Tečka“ měl za cíl ukončit pandemii očkováním. V praxi se ukázalo, že očkování nefunguje tak dobře, jak se původně očekávalo. Česká republika měla 65 % populace očkované a 25 % populace prodělalo COVID-19. Přesto se v nemocnicích nacházel významný počet očkovaných pacientů, což naznačovalo, že očkování neposkytovalo tak vysokou ochranu, jak bylo původně deklarováno. Spíše se postupně ukazovalo, že nepokytovalo skoro žádnou, narozdíl od prodělání COVIDu.

2. Přenos viru a testování očkovaných

Bylo jasné od začátku, že i očkovaní lidé mohou přenášet COVID-19. Přesto se očkovaní lidé netestovali tak často jako neočkovaní, což nemělo vědecké opodstatnění. Spíše se jednalo o politické rozhodnutí, pokud by totiž očkovaní lidé nebyli považováni za bezpečnější, mohlo by to snížit ochotu k očkování.

3. Historie a technologie mRNA vakcín

Technologie mRNA vakcín je známá od 90. let, ale až donedávna se nepoužívala kvůli různým problémům, kromě očkování proti Ebole, kde je ale velmi vysoká úmrtnost. Najednou se podle narativů mnoha vlád vyvolalo zdání, že mRNA vakcíny fungují výborně. Dosud ale není známo, jaké mohou být dlouhodobé účinky mRNA vakcín na lidský organismus.

4. Význam protilátek

Očkování i prodělání nemoci vede k tvorbě protilátek a buněčné paměti, které poskytují ochranu proti viru. Ignorování protilátek jako ukazatele ochrany je nevědecké a naznačuje, že očkování je více o byznysu než o ochraně zdraví.

5. Testování a kvalita antigenních testů

Většina antigenních testů se vyráběla v Číně, kde se však nepoužívaly. V Číně se testovalo pomocí RT-PCR, která detekuje RNA viru SARS-CoV-2. Použití méně přesných antigenních testů v jiných zemích jako jsou země EU zvyšovalo riziko šíření infekce v důsledku falešně negativních výsledků antigenních testů.

6. Vládní odpovědnost a etické otázky

Pokud by vláda chtěla zavést povinné očkování, musela by take nést odpovědnost za případné problémy. To by zahrnovalo schválení vakcíny pro standardní použití (nejen v rámci EUA) a povinnost provádět krevní testy na protilátky před očkováním. Očkovaní lidé by měli podepisovat informovaný souhlas s očkováním, což však v praxi nebylo vůbec dodržováno.

7. Propaganda a důvěryhodnost vlády

Vládní kampaně za očkování často prezentovali neočkované jako občany druhé kategorie. To vedlo k nežádoucím výsledkům, kdy se lidé snažili získat falešné pozitivní testy nebo se dokonce záměrně nakazit COVID-19, aby se vyhnuli očkování. Vládní komunikace byla plná protikladných nařízení, což podkopalo důvěru veřejnosti.

8. Očkování dětí

Očkování dětí proti COVID-19 vyvolalo zvláštní kontroverze. Děti nebyly primárně ohroženy těžkým průběhem COVID-19, a přesto mnoho lékařů doporučovalo jejich očkování. Oficiálním důvodem byla snaha omezit šíření viru a chránit zranitelné jedince v okolí. Nicméně, neexistovaly dostatečné dlouhodobé studie, které by prokázaly bezpečnost a účinnost vakcín u dětí.

8.1 Rizika a neznámé dlouhodobé účinky

Přestože některé studie naznačovaly, že vakcíny mohou být u dětí bezpečné, stále nebyl k dispozici dostatek dlouhodobých údajů. Dětský imunitní systém se vyvíjí a reakce na vakcíny může být odlišná než u dospělých. Jakýkoli nový lék nebo vakcína by měl být pečlivě zkoumán, zejména pokud jde o děti, jejichž těla a imunitní systémy jsou stále ve vývoji.

8.2 Etické otázky a informovaný souhlas

Očkování dětí proti COVID-19 vyvolává etické otázky, zejména pokud jde o informovaný souhlas rodičů. Rodiče by měli být plně informováni o potenciálních rizicích a přínosech vakcíny. Rozhodnutí o očkování by mělo být založeno na důkladném zhodnocení dostupných vědeckých důkazů a individuálních zdravotních podmínek dítěte.

8.3 Doporučení odborníků a finanční motivace

Existuje podezření, že lékaři dostávali za očkování slušné finanční odměny od zdravotních pojišťoven. To mohlo vést k tomu, že někteří lékaři upřednostňovali finanční zisky před zdravím svých pacientů, což by bylo přímým porušením Hippokratovy přísahy. Tento postup je silně neetický a podkopává důvěru ve zdravotní péči. Pacienti a jejich rodiny by měli mít jistotu, že jejich zdraví je na prvním místě a že rozhodnutí o očkování jsou činěna na základě vědeckých důkazů a nejlepšího zájmu pacienta.

9. Změna definice vakcíny Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

Světová zdravotnická organizace (WHO) upravila definici pojmu vakcína, aby zahrnula nové technologie, jako jsou mRNA vakcíny vyráběné společnostmi Pfizer a Moderna. Tradičně byla vakcína definována jako látka obsahující oslabené nebo inaktivované formy viru, které stimulují imunitní systém k produkci protilátek bez způsobení onemocnění. S příchodem mRNA vakcín, které nepoužívají živé viry, ale místo toho obsahují genetické informace kódované pro produkci specifických virových proteinů, byla definice rozšířena. Tento krok WHO byl nezbytný pro uznání a regulaci nových vakcín, ale zároveň vyvolal debaty o bezpečnosti, účinnosti a dlouhodobých účincích těchto nových technologií, což přispělo k veřejné skepsi a kontroverzím kolem jejich použití.

10. Písemný souhlas a odpovědnost za nežádoucí účinky

Jedním z kontroverzních aspektů očkování proti COVID-19 bylo požadování písemného souhlasu od očkovaných osob, ve kterém souhlasí s případnými nežádoucími účinky a přijímají za ně plnou odpovědnost. Tento postup byl jedinečný pro vakcíny proti COVID-19 a nebyl vyžadován u žádných jiných očkování. Tento krok vyvolal silné pochybnosti o kvalitě vakcíny a také o důvěře samotných výrobců ve svůj produkt. Skutečnost, že vývoj vakcín proti COVID-19 trval méně než rok, je také důvodem k obavám. Obvykle vývoj vakcíny zahrnuje dlouhodobé klinické studie a pečlivé hodnocení bezpečnosti a účinnosti, což nebylo možné v případě vakcín proti COVID-19 kvůli naléhavosti pandemické situace. Tento urychlený proces a následné požadavky na písemný souhlas zvýšily veřejnou skepsi a vyvolaly otázky o dlouhodobé bezpečnosti těchto vakcín.

Závěr

Přístup k vakcinaci proti COVID-19 vyvolal mnoho otázek a kontroverzí. Je důležité, aby byla vědecká fakta komunikována transparentně a aby byla zohledněna bezpečnost a etika očkování. Pouze tak lze obnovit důvěru veřejnosti a efektivně bojovat proti pandem.

P.S. Něco o COVIDu vím, vyvíjeli jsme zařízení pro detekci SARS-CoV-2 za bázi RT-PCR a RT- LAMP v reálném čase.