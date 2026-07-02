Zapomínání a opakování nejenom 3. července
Když si koupím nějaký přístroj, dostanu k němu návod na používání. Ale v momentě, kdy jsem si uvědomil, že mám paměť, tak jsem marně hledal nějaký manuál, jak s ní zacházet. Patrně mi ho při narození nepřibalili, jelikož předpokládali, že mi bude paměť sloužit bez problémů. Ale není tomu tak. Neustále se přesvědčuji o tom, že pro důležité věci mi v hlavě moc toho místa nezbývá. Patrně platí přímá úměra, čím více toho člověk ví, tím více toho zapomíná. Jednou potřebná čísla, podruhé tváře povědomých lidí, potřetí důležité události.
S pamětí je to kříž, alespoň s tou mojí. V mé hlavě se totiž někdy dějí věci více než složité, které nejsem schopen ovlivnit. Někdy bych to nazval dokonce zradou. Buď si nemohu vůbec vzpomenout na to, co potřebuji nebo mě dokonce místo potřebných věcí začnou navštěvovat starší vzpomínky, o které v tu chvíli vůbec nestojím.
Paměť, alespoň ta moje, je pro mě stále velkou záhadou. Stále mi není jasné, jak se, co a kde v ní ukládá podle jakých pravidel. Něco, většinou to nedůležité, se tam usadí na dlouho, a naopak něco jiného, většinou to, co bych si chtěl pamatovat, se smaže velmi brzy. Někdy je moje paměť jako zavřené dveře. Mohu klepat, bušit, prosit i žadonit, ale ona neotevře.
Určitě nejsem sám, kdo zapomíná. Znáte to asi také. Nebo ne? Tím hůř pro vás. Až to přijde, tak to bude šok. Já už jsem si na zvykl.
Údajně se s takovým zapomínáním dá pracovat. Třeba uzel na kapesníku, ale to se nelíbí mé ženě, když dává věci prát. Další možností, jak přemoci zapomnětlivost, jsou pečlivé písemné poznámky. Ale co když ten důležitý papírek někde zapomenu? Po jisté době se pak divím, co je tam napsáno, proč jsem to psal a co jsem tím myslel.
Nejjistější řešení se podle vědců jmenuje opakování. Aby se nově získaná informace správně a dostatečně vtiskla do paměti, je potřeba si ji opakovat v pravidelných intervalech. Někomu se může zdát, že opakování je pouhou ztrátou času. Ale učení lidé tvrdí, že tomu tak není. Stačí maličkost, nezapomenout na to, že si máte něco opakovat.
Pavel Liprt
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