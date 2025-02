Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?

Dnes je to 40 let, co se začal točit film „Vesničko má středisková“ v režii Jiřího Menzela a podle scénáře Zdeňka Svěráka. Diváci ho mohli poprvé spatřit 1. srpna 1986.

Komedie „Vesničko má středisková“ se převážně odehrávala ve středočeské obci Křečovice, v jejím okolí a v Praze. Krásně vystihla charakter tehdejšího českého venkova. Hned po uvedení do kin získal film různá ocenění na festivalech (v Montrealu, v Paříži, v Chamrouse, v Prades či ve Valladolide) a v roce 1987 byl nominován na Oskara v kategorii cizojazyčných filmů. „Nejlíp vychlazené pivo je ze sedmého schodu.“ Některá natáčecí místa lze i dnes rozpoznat, jiná se změnila a další si filmaři vytvořili sami. Kdo přijede do Křečovic, určitě zamíří také na hřbitov u kostela. A bude hledat zídku, na které si lahváče ze sedmého schodu vychutnával hrobník. Podle filmu by dole měla být terásku, kde si Karel Pávek s doktorem Skružným u piva pochvalovali, jak úžasná móda je, když holky nenosí podprsenky. Místo je však úplně jiné. Realita téhle poetice nepřeje. „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Kousek za obcí (směrem na Strážovice) je místo, kde se pan doktor kochal. I dnes je odsud krásný výhled. Já jsem film „Vesničko má středisková“ viděl už mnohokrát, ale znovu se na něj rád podívám. Ne jenom kvůli těm hláškám, které zlidověly: „A celej se votočit můžeš?“ „Má pravdu, předsedo.“ „Chlapi, nelejte to pivo z voken, podívejte se, jak vypadám.“ „To neděláš dobře, Jaromíre!“ „Pepo, já se spletla! Třicet jedna!“ „Je ta voda pitná? – Je... Ale v poslední době tu máme slintavku...“ „Chceš auto? Vem si auto.“ * (Všechny fotografie jsou z archivu autora)