Visací zámek – kvalitně, spolehlivě a za rozumnou cenu
Odpověď byla ale dopředu jasná. Rozhodli jsme se pro starý dobrý originál, který funguje již od roku 1982. Tentokrát jsme se na něj jeli podívat do Benešova nad Ploučnicí.
Který z inženýrů pražské stavební fakulty vynalezl Visací zámek, jsem nezjistil. Patrně každý přidal něco ke společnému úspěchu budoucích Visáčů. Tato punková kapela hraje už 43 let stále v původní sestavě, to je myslím nejenom na naší scéně unikát. Písničky jako Traktor, Známka punku či Padesát jsou známe i lidem, co nemusí punkrock. Zajímavé je i to, že skupina zhudebnila některé básně například od Christiana Morgensterna, Karla Hlaváčka či Františka Gellnera.
Pětice muzikantů, Jan Haubert, Michal Pixa, Vladimír Šťástka, Ivan Rut, Jiří Pátek má pořád mnoha energie, elánu i nápadů. A to je dobře.
Je pravda, že každý nemusí poslouchat tuto muziku, ale na to má skupina jasnou odpověď: PUNK’S NOT DEAD!
Poznámka na závěr: nejsem znalec, ani obdivovatel hnutí či stylu života „punk“, ale Visáče jsem si poprvé poslechl na vysoké škole ještě za minulého režimu a jejich muzika se mi líbí dodnes.
*
Tady je video z úžasného začátku koncertu a slavná píseň „Traktor“:
Pavel Liprt
