Visací zámek – kvalitně, spolehlivě a za rozumnou cenu

Tak jsme si v sobotu říkali, jaký zvolit visací zámek. Nový masivní se starobylou patinou, ocelový, nerezový, s číselným kódem nebo snad s alarmem?

Odpověď byla ale dopředu jasná. Rozhodli jsme se pro starý dobrý originál, který funguje již od roku 1982. Tentokrát jsme se na něj jeli podívat do Benešova nad Ploučnicí.

Který z inženýrů pražské stavební fakulty vynalezl Visací zámek, jsem nezjistil. Patrně každý přidal něco ke společnému úspěchu budoucích Visáčů. Tato punková kapela hraje už 43 let stále v původní sestavě, to je myslím nejenom na naší scéně unikát. Písničky jako Traktor, Známka punku či Padesát jsou známe i lidem, co nemusí punkrock. Zajímavé je i to, že skupina zhudebnila některé básně například od Christiana Morgensterna, Karla Hlaváčka či Františka Gellnera.

Pětice muzikantů, Jan Haubert, Michal Pixa, Vladimír Šťástka, Ivan Rut, Jiří Pátek má pořád mnoha energie, elánu i nápadů. A to je dobře.

Je pravda, že každý nemusí poslouchat tuto muziku, ale na to má skupina jasnou odpověď: PUNK’S NOT DEAD!

Poznámka na závěr: nejsem znalec, ani obdivovatel hnutí či stylu života „punk“, ale Visáče jsem si poprvé poslechl na vysoké škole ještě za minulého režimu a jejich muzika se mi líbí dodnes.

*

Tady je video z úžasného začátku koncertu a slavná píseň „Traktor“:

Autor: Pavel Liprt | neděle 19.10.2025 17:23 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Další články autora

Pavel Liprt

Jizera, řeka mnoha tváří, řeka bez vodáků

Jizera patří mezi nejčistší řeky v republice a je tudíž plná rybiček. Bývá tudíž oblíbená rybáři, kteří ale většinou nemají v oblibě vodáky.

24.9.2025 v 11:37 | Karma: 16,60 | Přečteno: 386x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Obrázky z Norska i Švédska a půlnoční slunce posedmé

Středeční ráno je uplakané a to tak, že dost. Ale my pokračujeme a již od rána si dopřáváme krásy zdejší krajiny. Zprvu po částech, abychom ty částice večer spojili v jeden krásný celek.

27.7.2025 v 12:21 | Karma: 9,50 | Přečteno: 145x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Obrázky z Norska i Švédska a půlnoční slunce pošesté

Laponsko se musí zažít. Jeho krásu nelze na fotografiích zachytit. Kouzlo Laponska přichází většinou pomalu, ale v případě, že se dostane člověku pod kůži, trvá hodně dlouho.

27.7.2025 v 10:23 | Karma: 10,11 | Přečteno: 141x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Obrázky z Norska i Švédska a půlnoční slunce popáté

Před námi je další kouzelný severní den, jehož dlouhé panování neukončí černá noc. Vlastně se ani nesetmí, pouze zamračená obloha zkusí napodobit tmu.

26.7.2025 v 15:57 | Karma: 11,39 | Přečteno: 147x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Obrázky z Norska i Švédska a půlnoční slunce počtvrté

Hojně navštěvovaná a všemi vychvalovaná perla norského severu Lofoty má ne příliš známého sourozence, který se jmenuje Vesterály.

26.7.2025 v 13:52 | Karma: 8,73 | Přečteno: 139x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

V Gaze se opět bojuje. Hamás porušil příměří, provádíme odvetu, tvrdí Izrael

19. října 2025  11:32,  aktualizováno  19:13

Izraelská armáda už podruhé během neděle zaútočila v Pásmu Gazy poté, co se podle vyjádření svých...

Pracovat z věznice na dálku? Americký Maine to umožňuje a snížil tím i recidivu

19. října 2025  18:35

Americký stát Maine jako první v USA nabízí svým vězňům možnost získat vzdělání a pracovat na...

Se zlatou medailí do uranového dolu. Hokejové mistry mučili a poslali do lágrů

19. října 2025  17:18

Přiletí rána obuškem, až se skácí k zemi. „Ty jedna zaprodaná svině americká,“ přivítá ho hlas...

VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary

19. října 2025  17:02

Na devátém ročníku tradiční akce Rádia Impuls se opět sešla hvězdná sestava české popové scény....

Pavel Liprt

  • Počet článků 535
  • Celková karma 11,12
  • Průměrná čtenost 1797x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.