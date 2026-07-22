Už mi jich zbývá jenom devět (ZNB)
Základní nivelační body (ZNB) slouží k zajištění České státní nivelační sítě zřízený roku 1877, ke kterému jsou vztaženy výšky všech bodů na území Česka (dříve i Slovenska). Je jich celkem dvanáct a jsou vhodně rozmístěny na našem území ve vybraných lokalitách stanovených na základě geologických posudků. Stabilizace těchto základních nivelačních bodů jsou provedeny v neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem.
Locus perennis (v překladu „Věčné místo“) je jedním z nich. Tato technická památka se nachází jihozápadně od Lišova v okrese České Budějovice. Pomník z roku 1889 zakrývající bod (a tímto zakrytím jej chránící) stojí uprostřed louky nedaleko silnice č. 634 jihozápadně od Lišova. U komunikace lze dobře zaparkovat a po lesní cestě je to nějakých 300 metrů.
Celková výška památkově chráněného pomníku je asi dva metry a jeho současná nadmořská výška činí 564,7597 m n. m v systému Baltský po vyrovnání (Bpv).
Vlastní geodetický bod (vyhlazená vodorovná ploška ve skále o rozměrech 15x15 cm) je kryt kamenným pomníkem, který vytvořil v roce 1889 českobudějovický kamenický mistr Anton Panoch na základě návrhu kapitána Františka Netuschilla. Pomník se skládá ze tří granulitových bloků. Spodní je nízký kvádr na čtvercovém půdorysu, střední díl je o něco vyšší kvádr a vrchní hranol má jehlanovité zakončení. Spodní dva hranoly mají uprostřed otvor pro uložení pamětních listin a pro přístup ke geodetickému bodu.
Na středovém kvádru je latinský nápis: LOCUS PERENNIS / diligentisimae cum libella librationis / quae est in Austria et Hungaria con- / fecta cum mensura graduum me- / ridionalium et parallelorum quam / Europeam vocant erectum / MDCCCLXXXIX
A co mě ještě čeká, jestli chci spatřit zbývajících devět? Mrač, Vrbatův Kostelec, Vlaské, Chrastava, Žirovice, Teplice, Bojkovice, Krnov a Pecný.
Pozn.: veškeré fotografie jsem pořídil já osobně.
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