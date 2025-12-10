Trochu Řím, možná Praha, ale především bavorský Bamberg
Bamberg je starobylé město ležící v úrodném údolí mezi dvěma rameny řeky Regnitz v Bavorsku, v jihovýchodní části Německa.
Prohlížíme si historické město s moderní duší, kterému to dneska tuze sluší.
Bamberg, to je také osm pivovarů se čtyřiceti druhy piv (ta čísla se uvádějí různě, já to nestihl spočítat).
Altes Rathaus z konce 14. století. Nejfotografovanější budova ve městě Bamberg.
Středověká radnice zdobená bohatými freskami stojí uprostřed mostu, což není zcela obvyklé umístění.
Biskupové byli pány města až do 19. století, kdy Bamberg připadl Bavorsku. Podle pověsti právě jeden z biskupů nechtěl dát měšťanům místo na výstavbu radnice, a tak se obyvatelé rozhodli vytvořit pro radnici umělý ostrov na řece Regnitz.
Historické jádro je od roku 1993 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.
Kamenný most přes řeku Regnitz není sice podobný Karlovu mostu v našem hlavním městě, ale také má své kouzlo.
Mnoho básníků shlíželo dolů z mostu na proudivou řeku při skládání svých veršů, mnoho vojevůdců přešlo po jeho kamenné dlažbě při dobývání města.
Historická socha císařovny na historickém mostě poblíž historické radnice.
Jádro města se nachází už od začátku 10. století mezi sedmi vrcholky na březích řeky Regnitz. Žádné velké kopce tady ale nehledejte. Mnoho lidí jezdí na kolech a podmínky k tomu nejenom na silnicích jsou výborné.
V historické měšťanské části jsou domy natěsnány na sebe a město je protkáno sítí křivolakých uliček.
Části města Bamberg, která se nachází na umělém ostrově, se říká „Malé Benátky“. Původně se na břehu řeky Regnitz nacházela rybářská osada a svůj ráz si tato část města s půvabnými hrázděnými středověkými domky zachovala do současnosti.
Bamberg pod ochranou svatých nebo zde působí zvláštní pozitivní energie? Například během druhé světové války nebylo město zničeno.
Jan Nepomucký sleduje stav vody v řece Regnitz, což je samozřejmě věc, které rozumí.
Ve městě žije přibližně 81 tisíc obyvatel, ale o adventu je potřeba přičíst tisíce turistů. Člověků, kam se podíváš. Samotářům vstup zakázán.
Většina lidí míří na největší náměstí Maximilianplatz, kde se nejenom okolo fontány Maximiliansbrunnen konají vánoční trhy za bedlivého dohledu bavorského krále Maxmiliána I. Josefa.
Vánoční trhy, které se přelévají i do okolních uliček, se nám líbí. Prodávají tady kvalitní a hezké řemeslné výrobky za rozumné ceny. Žádné suvenýrské veteše či památečné harampádí, jak to známe občas od nás.
Prosincová zima si žádá něco dobrého na zahřátí. Velký výběr chutných nápojů, za které platíme přibližně stejně jako na vánočních trzích v Česku.
Z velké nabídky klobás volíme currywurst a opět jsme spokojeni.
V době supermarketů a automatických pekárenských linek je pohlazením na duši objevit tuze zajímavý stánek s pečivem. Ochotně odpovídají na všechny naše otázky a postupně nám dávají ochutnat své výrobky.
Někdo by mohl říct, že je obsluha namyšlená, jestliže tvrdí, že mají nejlepší chleba na světě. Ale ono na tom něco bude. V době, kdy píši doma toto povídání, tak pojídáme jejich chléb již čtvrtý den a pořád je vynikající.
Bamberg a jesličky, symbol vánočního času. Betlémy velké i malé, klasické i moderní, místní nebo naopak dovezené snad z celého světa, jsou k vidění v městských ulicích, na náměstích, či v kostelích.
Kašna s pitnou vodou na ulici není, pilulky utišující žízeň také nikdo neprodává, tak jdeme dovnitř a objednáváme si pivo.
Schlenkerla je historický pivovar v Bambergu, který zde stojí od roku 1405. Tenkrát jsem si zde pivo nedával, tak budu věřit tomu, co uvádějí.
Rauchbier (nakuřované pivo) je místní pivní specialita, kterou vaří ze sladu sušeného nad bukovým dřevem nepřetržitě čtyři století. Na první dobrou chutná jako uzený nápoj nebo pivo bumbané u kouře táborového ohně, ale posléze v něm nacházím zajímavou chuť.
Klášter Michaelsberg je v rekonstrukci. Kdy bude stavba dokončena ukazuje informační tabule s časomírou, kde je termín odpočítáván nejenom na roky, dny, ale také na hodiny, minuty i vteřiny. Asi německé firmy pracují na čas.
Procházka podél teras bývalého kláštera Michaelsberg nad městem nabízí krásné výhledy na město a okolní krajinu.
Nedaleko se vyjímá nepřehlédnutelná stavba, Bamberský dóm nazývaný též Katedrálou sv. Petra a sv. Jiří.
Císařský dóm má však pro turisty dnes zavřeno. Závidím druhým zkušenosti s návštěvou této krásné stavby, ale i cesta může být cíl. Holt někdy je přáno, jindy zase ne.
Město Bamberg a jeho okolí si také prohlížíme při návštěvě Růžové zahrady mezi křídly budovy Neu residenz.
Nyní v zimě to chce trochu představivosti. Na záhonech lemovaných živými ploty kvete v létě 4500 růží.
Ty budky neslouží zahradníkům pro jejich potřebu, ale ukrývají před nepřízní počasí pískovcové sochy, které vytvořil v letech 1760 a 1761 na téma starověké mytologie Ferdinand Tietz.
Procházíme se ráno i večer a nesměle ochutnáváme z labužnické tabule o několika chodech, na které jsou prostřeny ty nejúžasnější lahůdky zdejšího stavitelského umu i umělecké šikovnosti.
Město současně současné i dávno starověké, kde světci udiveně hledí na moderní díla soudobých umělců.
Centurione I. Tak zní název bronzového odlitku části tváře v nadživotní velikosti.
Autorem je polský sochař Igor Mitoraj narozený v Německu.
Apollón s malou lyrou u nohou vedle kostela svaté Alžběty.
Markus Lüpertz je také autorem osmi vitráží v oknech zmíněného svatostánku.
Sochařská skupina osmi shrbených postav v životní velikosti se nazývá „Meeting“ a je pod ní podepsán čínský umělec Wang Shugang.
„Ležící žena s ovocem“. Dáma tady leží již od roku 1996 a pořád si do jablka nekousla. Asi to tak zamýšlel kolumbijský malíř a sochař Fernando Botero. Charakteristickým znakem jeho umění je figurativní tvorba, jejíž předměty jsou proporčně předimenzované.
Tato dáma byla první moderní socha v historickém městě Bamberg vytvářející zajímavé propojení mezi současným uměním a památkou světového dědictví UNESCO.
S pořízením této sochy byl položen základní kámen Bamberské sochařské stezky.
080
Bamberští symfonikové (Bavorská státní filharmonie) jsou symfonický orchestr působící ve městě Bamberg. V současnosti patří v Německu mezi deset nejlepších symfonických těles. My jsme je sice neviděli, ani neslyšeli během našeho pobytu, ale objevil jsem jejich firemní prodejnu.
Podle archeologů oblast dnešního města Bamberg obývaly nejprve keltské kmeny, poté germánské a na chvíli se v těchto končinách zdrželi i Slované. A minulý víkend jsme tam přijeli MY. A líbilo se nám.
