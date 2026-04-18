Sto osmý den roku

Co je to štěstí? Atomové číslo selenu, deváté číslo Fibonacciho posloupnosti nebo telefonní předvolba Španělska?

Častokrát se hlavy táži,

když slova do vět váži.

Ona mi však říká vděčně,

abych se jí neptal věčně.

Ať si poradím sám,

svou duši přeci mám.

*

Poprosím tedy anděla strážného,

žádný strach, nechci nic vážného.

Verše k výročí skládám přes den i noc,

čas se blíží, proto se obracím o pomoc.

Nežádám snad žádné zázraky,

možná mám ale velké nároky.

*

Většinou skládám v hlavě,

slova do veršů hravě.

Dnes ale hledání slov,

mění se v nelítostný lov.

*

Nahlas nebo tiše,

ptám se dál a víc,

těžko se mi píše,

rub obracím v líc.

*

Krátké věty i dlouhá slova,

s písmenky zkouším si hrát.

Dlouhé věty, krátká slova i nějaká písmena,

báseň je krásná symfonie, verše její ozvěna.

*

Po roce básním znova,

o ženě, kterou má rád.

O tom, že jí to tuze sluší

nebo o její báječné duši.

*

Až se mi objeví na čele z veršů vrásky,

nakreslím na tělo své ženy nebeské obrázky,

sluníčko hřející žlutě, měsíc hořící bíle,

třicet čtyři hvězd zářících v plné síle.

I v minulých letech jsem k našemu výročí něco napsal:

2025: Třicet tři – Blog iDNES.cz

2022: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/tricet-let-aneb-perlovy-je-dneska-svet.Bg22040628

2021: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/333-a-29.Bg21040838

2020: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/spokojene-manzelstvi-to-uz-je-take-skoro-jako-div-sveta.Bg20041227

2019: Koupím štěstí, nabídněte (štěstí pro Pavlínku) - Blog iDNES.cz

2018: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/stredoveke-stribrne-hory-kutny-i-soucasna-zlata-kutna-hora.Bg18041198

2017: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=599550

Autor: Pavel Liprt | sobota 18.4.2026 8:40 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Pavel Liprt

  • Počet článků 547
  • Celková karma 10,57
  • Průměrná čtenost 1774x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

