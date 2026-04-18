Sto osmý den roku
Častokrát se hlavy táži,
když slova do vět váži.
Ona mi však říká vděčně,
abych se jí neptal věčně.
Ať si poradím sám,
svou duši přeci mám.
*
Poprosím tedy anděla strážného,
žádný strach, nechci nic vážného.
Verše k výročí skládám přes den i noc,
čas se blíží, proto se obracím o pomoc.
Nežádám snad žádné zázraky,
možná mám ale velké nároky.
*
Většinou skládám v hlavě,
slova do veršů hravě.
Dnes ale hledání slov,
mění se v nelítostný lov.
*
Nahlas nebo tiše,
ptám se dál a víc,
těžko se mi píše,
rub obracím v líc.
*
Krátké věty i dlouhá slova,
s písmenky zkouším si hrát.
Dlouhé věty, krátká slova i nějaká písmena,
báseň je krásná symfonie, verše její ozvěna.
*
Po roce básním znova,
o ženě, kterou má rád.
O tom, že jí to tuze sluší
nebo o její báječné duši.
*
Až se mi objeví na čele z veršů vrásky,
nakreslím na tělo své ženy nebeské obrázky,
sluníčko hřející žlutě, měsíc hořící bíle,
třicet čtyři hvězd zářících v plné síle.
|Další články autora
- Počet článků 547
- Celková karma 10,57
- Průměrná čtenost 1774x
Seznam rubrik
- Obrázky z Německa
- Úvahy a názory
- Povídky a veršování
- Pro moji ženušku
- Cestování a putování u nás
- Cestování a putování po světě
- Obrázky z Karlových Varů
- Obrázky z Kutné Hory
- Obrázky z Prahy
- Obrázky ze Šumavy
- Dobrou chuť
- Obrázky z Benátek
- Obrázky z Izraele
- Obrázky z Říma
- Obrázky z Brna
- Nejčtenější články
- Obrázky z Rakouska - Uherska
- Obrázky z Norska
- Obrázky ze Slovenska
- Kultura a umění
- Plavby s Maxem
- Teplice a Ústí nad Labem
- Obrázky ze Španělska