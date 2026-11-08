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Schody do nebe

Pavel Liprt
„Stairway to Heaven“ je sice známý název jedné úžasné písně, ale přeci jenom „Schody do nebe“ jsou v našich končinách jasnější, srozumitelnější a „schůdnější“ pojem.

Písničku má na svědomí anglická rocková skupina Led Zeppelin, která ji nahrála v roce 1971 spolu s dalšími perlami na své čtvrté studiové album Led Zeppelin IV. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších a nejčastěji hraných skladeb v rockové historii. Přesto nikdy nevyšla na singlu. Důvodem je osmiminutová délka skladby.

Pod hudbou je podepsán Jimmy Page, o text se postaral Robert Plant. Uvádí se, že písnička poprvé zazněla živě 5. března 1971, ale vydání se dočkala přesně před 55 lety, 8. listopadu 1971 na čtvrtém studiovém albu skupiny s názvem Led Zeppelin IV.

Nebudu tady rozebírat text, ani to, zda je v písni více biblického či satanského. Teorií kolem textu je mnoho stejně jako obvinění skupiny z údajného plagiátorství. Lepší je se do této báječné písně zaposlouchat. Je jí 55 let a pořád je neskutečně úžasná.

Autor: Pavel Liprt | neděle 8.11.2026 10:42 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
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