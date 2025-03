Víla se v různých obdobách objevuje nejenom v mytologii už někdy od raného starověku. Já tu svoji objevil o něco později.

Pořiďte si pánové vílu. Nikdy není pozdě. Vím, o čem mluvím. Jednu mám doma. Jistou dobu jsem to vůbec netušil. Myslel jsem si, že moje ženuška je prostě žena. Ale když jsem jednou dětem četl pohádku o víle, tak jsem začal přemýšlet, jak je to v dnešní době s vílami. A tehdy mi to došlo.

Od té doby jsem svoji ženu více pozorovat a přemýšlel, jakým přerodem si musela projít, aby se z ní stala vzácná bytost vyzařující éterický půvab a harmonickou symfonii s rytmy země. Jisté je, že se vílou nenarodila. To mi potvrdili její rodiče. Také na svatební fotografii byla ještě ženou. Čím dál tím více jsem tedy nad tím uvažoval, až jsem dospěl k zásadnímu rozhodnutí. Vílou se má ženuška stala během manželství. Dalo by se tedy říct, že jsem vílo stvořitel. Jenomže já si neuvědomuji, kdy nastal přesně ten okamžik. Nezamýšlím se nad tím proto, že bych chtěl udělat i z nějaké jiné dámy vílu, jenom mě prostě zajímá, jak se to stalo.

Mohl bych se pokusit nahlédnout své ženě do její hlavy, ale to je předem ztraceno. Snažit se pochopit myšlení ženy je odsouzeno jednoznačně k neúspěchu. O to se v minulosti pokoušelo mnoho mužů a všichni pohořeli. Ženy a víly obzvlášť pocházejí totiž z vyšší sféry, pro muže zatím nepoznané.

Tudíž pro mě i nadále zůstane záhadou, co víla dělá a jak se takové kouzelné stvoření chová. Jisté je, že vidí dál než obyčejná žena. A někdy i za roh nebo možná do budoucnosti. Když udělám něco špatně, ví o tom dopředu. Jinak by to přeci nekomentovala slovy: „Já jsem ti to říkala.“

Cesta za poznáním mé víly je práce na plný úvazek, a ještě zdaleka jsem nedošel do cíle. Mám ji sice před sebou každý den, ale popsat ji neumím. Na to si zatím netroufám, ještě musím bádat a sbírat zkušenosti.

Ale jedno vím určitě, mám svou vílu rád. A to nejenom v dnešní den, kdy slaví moje ženuška narozeniny. Ptáte se, kolik je jí let? To vám neřeknu. Stejně byste tomu nevěřili. Víly totiž nestárnou.