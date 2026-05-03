Očarováni zlatonosnou Otavou
Vlastní plavbě předchází udílení ceny a vyznamenání zaslouženému kapitánovi v příjemném prostředí kavárny.
Tak nám to začalo znova. No vlastně ještě ne, nejprve musíme najít to správné místo. Pravda, chvílemi to vypadá na přejezd horského masivu než hledání řeky Otavy.
Nakonec se to daří u obce Dlouhá Ves, která se nachází na kilometru 97,5 této řeky.
„Nes nás zlatonosná královno po své hladině a ty Neptune, zachovej nám přízeň,“ pronáším již tradičně před vyplutím po tajemné řece Otavě.
Tak čistou řeku jsme už dlouho neviděli.
Otava nepramení, ale rodí se někde tam v dáli soutokem Vydry a Křemelné.
To křehké kouzlo prvních dotyků řeky Otavy.
Počáteční záběry pádel v nesmělém rytmu.
I na jaře je nutné počítat s občasnou pěší turistikou.
Řeka Otava nabízí plno zážitků a v měsíci dubnu také neskutečný klid a úžasně vymalovanou krajinu. Malíř zvaný JARO zvolil letos opravdu zajímavé barvy.
Krásný, ale lehce obtížný úsek Otavy, která zde má ještě charakter horské Šumavské řeky. V korytě je množství kamenů i peřejek, ale také málo vody.
Po chvilce pádlování kouzelnou šumavskou krajinou nás při pátku vítá jez „Páteček“.
Kdesi jsem četl, že se jedná o jeden z nepříjemných jezů na Otavě, který se musí přenášet.
My to však vyhodnocujeme jinak. První jez na naší letošní plavbě a první úspěšné splutí.
Logicky tedy musí následovat zasloužená prohlídka místa činu.
Zkouším se připojit, ale k mému překvapení nám asi dali v půjčovně loď bez Wifiny. Vypadá to, že nebude možné během plavby sjíždět nejčerstvější zprávy z webu a sledovat, co nového u známých na Facebooku či prohlížet novinky u lidí, které sledujeme na Instagramu. Tak holt se budeme kochat alespoň tou šumavskou přírodu.
Podle výrazu ve tváři kapitána je vidět, že zmíněné nedostatky lodi ho nerozhodily. Jeho úsměv je pro mne vždy záruka bezproblémové plavby.
Nad Sušicí ukazuje řeka svou divočejší tvář. Občas se objeví nějaký stupeň nebo malý probořený jez. Pokaždé však objevujeme nějaký jazyk nebo menší propust, kudy se dá v pohodě projet.
Jeden pohled na jez „Na Fufernách“ nám napovídá, že bude následovat přetažení lodi. Málo vody a kameny pod jezem. Tady by se to opravdu nepodařilo.
Vysedáme u silničního mostu a jdeme na prohlídku města Sušice.
Z architektonických památek nás nejvíce zaujal Pivovar U Švelchů. Zatímco se Max radí po telefonu, zda má zvolit klasické spodně kvašené pivo nebo svrchně kvašený speciál, já jsem rozhodl a donesl jednu nefiltrovanou a nepasterizovanou lahůdku z místního minipivovaru.
Na Otavě má člověk občas hlad jako zlatokop.
Po nasednutí do lodi si ale kdovíjaké pohodlí neděláme, jelikož po chvíli přijíždíme k „Panskému jezu“, který nám také nenabízí žádnou vodáckou lahůdku. Za ním navíc následuje krátká procházka řečištěm, jelikož v těchto místech není voda skoro nikdy.
Naštěstí dostává řeka brzy rozum a hned za silničním mostem splouváme zajímavý stupeň.
Pohoda pokračuje. Jez jménem Solo nás vítá otevřenou náručí, jelikož umožňuje splutí propustí vlevo.
Pod Sušicí řeka opouští Pošumaví a protéká zpočátku mírně kopcovitou a posléze rovinatou krajinou.
Menší, ale táhlé peřeje střídají klidné, lehce olejovité úseky.
Nízký šikmý jez Malá Chmelná (89,5 km) od nás dostává také pochvalu, jelikož ho sjíždíme propustí vlevo.
Kapitán zařídil protekčně pro háčka sprchování. Ale vody jsme moc nenabrali, tudíž není potřeba ani zastavovat.
Není radno spěchat. Každý záhyb řeky Otavy i každý její břeh skrývá překvapení čekající na své objevení.
„A ne že uplaveš jako minule,“ domlouvá kapitán Max naší lodi.
Mezi městy Sušice a Horažďovice lze spatřit cosi zajímavého. A nezáleží, zda člověk jede autem, na kole, jde pěšky či pluje po Otavě jako my. Kdo nezpozorní v obci Čepice, přijde o hodně. Nejenom zdejším unikátem je skleněná socha Jana Nepomuckého. Zajímavostí je to, že více než sto let se v Čechách na žádném mostě neobjevila nová socha tohoto světce. Dalo by se říct, že jeho otcem je kytarista Lubomír Brabec, který má v Čepicích chalupu, a z jehož podnětu skulptura vznikla. A matkou pak je logicky sklářka Vladimíra Tesařová, která sochu vytvořila.
Jedná se o největší skleněnou plastiku tohoto světce na světě a jako v jediném případě je toto zobrazení svatého navíc oboustranně inverzní. Tudíž ho vidí nejen lidé, kteří jdou přes most, ale i vodáci plující po řece.
Na kilometru 82,8 objevujeme krásnou loučku, kde by dle mapy mělo být „Občerstvení u hasiček“, ale není. To nám až tak nevadí, jelikož tady nacházíme klidné a úžasné místo.
Není, co řešit. Je rozhodnuto o cílovém místě naší dnešní plavby.
To se jde zvesela, když je člověk vybaven informací, že v půl kilometru vzdálené obci Žichovice stojí velice příjemná hospoda.
Hostinec Na Růžku je skutečně dobrá volba.
Po cestě nám vyhládlo. V hospodě sice měli jídlo, ale my volíme špekáčkovou specialitu z vlastních zásob.
Slunko zapadá a my také brzy uleháme.
*
Kouzelné sobotní ráno, které se pomalu mění v den.
Sluníčko se již probudilo, ale pan kapitán má ještě krásné vodácké sny.
Okolní příroda je sice kouzelná, ale lehce zmrzlá. Když se o chvíli později chystáme vyplout, vyndáváme trochu překvapeně z lodi led.
Otava, perla západních a jižních Čech.
Toho rána nebe září, vzduch je čistý a vlahý vánek laská hladinu Otavy. Nad sebou pozorujeme oblohu s několika obláčky a dole na zemi rozmanitost okolní přírody. Je to požitek pro zrak, sluch i mysl.
Vše připraveno k vyplutí. Mokré boty sice studí a v půjčovně nám také asi dali nějaký starší typ lodi bez vyhřívaných sedaček. Ale jdeme na to, kapitán dává povel.
Ani u Podrabského mlýnu nám pšenka nepokvete. Většina vody je odvedena dlouhým náhonem do elektrárny, pod jezem se objevují kameny. Musíme přetahovat. Ale úsměv nám nechybí.
V obci Velké Hydčice navštěvujeme fotbalového utkání. Chvíli to pořadatelům trvalo, než nás přemluvili, abychom zakoupením piva finančně podpořili mládežnický fotbal.
Také jez Prácheň si zapisujeme do našeho seznamu s označením „za vhodného stavu sjízdný“.
Jez Rosenauer má však málo vody, tudíž přetahujeme po levém břehu a rovnou tady s keňou parkujeme. Vítá nás totiž město Horažďovice.
I na Otavě platí, že nejlepší sport je káva a dort.
Trochu nám vyhládlo, a tak houbová polévka v zámecké restauraci je více než dobrá volba.
Zasloužený odpočinek po obědě.
Posilněni a odpočati vyrážíme na další pouť.
Jídlo, kávu i dort jsme měli před chvílí, přesto si brzy dopřáváme jednu lahůdku. Úpravy jezu Mrskoš začaly před čtyřmi lety včetně stavby nové propusti, která ještě není dokončena. Přenášení by bylo složité, tudíž si to tady důkladně prohlížíme.
Vypadalo to náročně, ale nakonec nás ten proud nehodil na kameny a my to zvládáme v pohodě.
Další horažďovický jez se jmenuje Jarov a moc nám toho nenabízí, tudíž přetahujeme.
Až na úplném okraji města Horažďovice nás vítá šikmý jez Svaté Pole, který je za velké vody nebezpečný. Pod jezem vzniká válec. Ale dnes?
Chvíli to tady promýšlíme, a nakonec do toho jdeme nebo spíše jedeme. Celkem jsme nabrali, já jsem byl osprchován od hlavy až k patě, ale podařilo se nám se štěstím dokormidlovat ke břehu, kde vyléváme vodu z lodi.
Zato následující jez Kozlov s námi nehovoří tou správnou vodáckou řečí. Propust má uzavřenou a na zbytku je málo vody, tudíž opět volíme nedobrovolné přetažení lodi. Obdobně je tomu na jezu v centru Střelských Hoštic. Označení „Nesjízdný – nebezpečí poškození lodě“ bohužel dneska souhlasí.
Otava je označována jako zlatonosná řeka, na jejích březích se rýžovalo a stále rýžuje zlato. Na fotografii to není až tak dobře vidět, ale v tomto případě těží zlato již trochu průmyslově – elektrocentrála, čerpadlo a podobně.
V kilometráži čteme, že jez Horní Poříčí je možné sjíždět propustí, ale to by nesměla být zavřená. Tudíž přetahujeme. Podobné je to o kousek dále. Také jez Dolní Poříčí má nálepku „Nesjízdný – nebezpečí poškození lodě“.
Po přetažení lodi vystupujeme, jelikož jsme vybaveni informací, že v obci Dolní Poříčí se nachází Radikovaný hostinec U Roubalů.
Kromě nás dvou tam není nikdo. Hospodský je zjevně zaskočen počtem návštěvníků a radostně nás vítá. Patrně v tuto dobu není zvyklý na takový nával.
Kousek za obcí spatřujeme klasické rýžování zlata – síto, pánev, perná dřina a bolavá záda.
Na km 61,3 nás v další plavbě zastavuje nesjízdný jez Katovice. Polštinu kolem sebe neslyšíme, tudíž to vypadá, že jsme stále v Čechách.
Sluníčko se pomalu chystá ukončit svou dnešní pouť, tudíž i my po přetažení jezu necháváme loď na břehu.
Večeři připravuje šéfkuchař Max. Na první pohled je jasné, že má michelinské zkušenosti.
Sušení věcí a příprava noclehu ve skoro pětihvězdičkovém ubytovacím zařízení.
Večer se jdeme podívat, co nového „U Vondrášků“.
*
Také při nedělním ránu žasnu nad kouzlem okolní přírody.
Sluníčko na rozdíl od pana Maxe již vstalo.
Vstáváme pane, domluvil jsem kávičku v obchůdku na náměstí.
Před vyplutím dávám na rady své moudré ženušky a cvičím. Ostatně mé zmožené tělo si to žádá.
Nad ránem se ozývá mnohohlasný chór představitelů ptačí říše. Někteří zpívají dřív, jiní křičí později.
Nedělní plavba začíná něco po osmé hodině.
Po chvíli sice následují příjemné vlnky, ale od Katovic dochází k podstatnému uklidnění toku. Otava začíná mít charakter nížinné řeky. Ani měsíc duben neznamená dostatek vody. Ale naštěstí to pořád teče a vystupovat musíme minimálně.
Název řeky je pravděpodobně předslovanského původu, ale lidi z té doby tady nepotkáváme. Vlastně na řece kromě nás nikdo jiný není.
Spěch v duši není vodákovi nic platný, je potřeba se přizpůsobit rytmu pádel.
Je to úžasná symfonie odstínů mnoha barev, která si přímo říká o zmáčknutí spouště fotoaparátu.
Stopku nám vystavuje Pětikolský jez. Ale tentokrát je to v pořádku, jelikož máme plánovanou přestávku.
Příjemná zastávka na náměstí ve Strakonicích a první dnešní kávička.
Druhá káva o kousek dále.
To je opravdu limonáda. Za několik hodin nás totiž čeká usednutí za volant automobilu.
Strakonický hrad, ani jeho krčmy v podhradí tentokrát dobývat nebudeme.
Ve větších městech máme občas obavy, zda po návratu spatříme na břehu naši keňu. Také tentokrát máme štěstí.
„Pane pojďte, bez háčka já nejedu,“ volá na mě pan Max, ale….
„…ale mě se tak dobře odpočívá.“
Zajímavá, ale velice praktická šupna zpříjemní přenášení lodě přes jez.
Jez Na Křemelce je sice označen za „smrtelně nebezpečný“, ale naštěstí tady nedávno vybudovali novou propust s kartáči.
Byla by škoda se nesvézt. Úžasné je, že to lze i za nižšího stavu vody.
I na středním úseku Otavy se občas objeví zajímavé peřejky.
Jez Slaník má opět málo vody, tudíž přetahujeme. Nikam nespěcháme, poslední kilometry kouzelné řeky si užíváme.
Jsme součástí úchvatné krajiny, ve které plujeme, nemáme kolem sebe nic než volný prostor. Klid a ticho. To nebývá vždy pravidlem na Otavě.
Svoje účinkování končí Otava jako levostranný přítok Vltavy, ale až tak daleko dneska nedoplujeme.
Poslední hrábnutí pádlem do vody a …
Jez Štěkeň (45,5 km) = konečná, vystupovat.
Nad nebo pod jezem, Max je vždy vítězem.
Loučení nejenom s Otavou opět u kávičky.
Z celkové délky řeky 111,7 km jsme tentokrát ukousli krásných 52 km. Plavbu nám zpestřilo množství zajímavých stupňů a dvacet krásných jezů. Sedm z nich jsme propluli, ani jednou věci nelovili.
Plavba po řece je jako milování se s ženou. Rychle se s ní vyspat, to nepřinese ten pravý požitek. Také s řekou se musí člověk mazlit a prožívat silnou a náruživou lásku. A to se nám myslím v případě Otavy podařilo.
I v minulých letech jsme se plavili po českých řekách:
Rok 2025 máme spojený s řekou Jizerou: Jizera, řeka mnoha tváří, řeka bez vodáků – Blog iDNES.cz
Roku 2024 jsme měli víkendový poměr se Sázavou: Víkendový poměr se Sázavou a koketování s Želivkou – Blog iDNES.cz
V roce 2023 jsme prožili víkend se dvěma dámami (Mže a Berounka): Víkend s Maxem a dvěma dámami (Mže a Berounka) - Blog iDNES.cz
Roku 2022 jsme navštívili olejovou pohádku Nežárku: Ne-žár-ka aneb olejová pohádka tisíce a jednoho jezu – Blog iDNES.cz
V srpnu 2021 jsme se bezhlavě plavili po řece Úhlavě: S rozumem i trochu bezhlavě, plavili jsme se po řece Úhlavě – Blog iDNES.cz
Ploučnice 2020 byla již pátá radost v pořadí, kterou jsme si udělali v novodobé historii našich plaveb: Já, Max a jedna romantická kráska, která si s námi zalaškovala (Ploučnice) - Blog iDNES.cz
Na jaře 2020 to byla covidová Vltava: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=751926
Roku 2019 jsme navštívili řeku Radbuzu: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725259
V roce 2018 měla to štěstí nás přivítat Berounka: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=677995
Vše jsme začali v roce 2017 na řece Bílině: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618005
Poznámka pod čarou: Veškeré fotografie jsem pořídil já osobně a ta piva na fotografiích vznikla digitální úpravou, jelikož je mi jasné, že alkohol do rukou vodáka nepatří.
Pavel Liprt
Království za česnek (český)
Stroužek malého bílého pokladu denně a budete zdraví, plní energie, třeba i zhubnete, ale lidé se vám budou vyhýbat.
Pavel Liprt
Sto osmý den roku
Co je to štěstí? Atomové číslo selenu, deváté číslo Fibonacciho posloupnosti nebo telefonní předvolba Španělska?
Pavel Liprt
Obrázky z neněmeckého Mnichova, bavorského království piva, párků, aut a fotbalu
Mnichov. Když opominu obce s tímto názvem v okrese Cheb, Domažlice nebo Strakonice (určitě i další), tak se brzy ocitám v bavorské metropoli. V Německu nikoliv.
Pavel Liprt
Jedno krátké přání pro jednu mladou paní
Hodně štěstí v životě, dlouhý život ve zdraví, pevné zdraví v pořádku, úžasný pořádek v hlavě a hlavu svou v oblacích, ale také nohy pevně na zemi.
Pavel Liprt
Etc neboli a tak dále
V první jarní den, asi čtyři hodiny po začátku astronomického jara, jsme si vychutnali úžasný koncert v Club Kinu Černošice. Na pódiu se objevila legendární rocková kapela Etc., plná skvělých hudebníků.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...
Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...
Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...
Prodej RD Dolní Libochová
Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
2 090 000 Kč
- Počet článků 549
- Celková karma 10,36
- Průměrná čtenost 1770x
Seznam rubrik
- Obrázky z Německa
- Úvahy a názory
- Povídky a veršování
- Pro moji ženušku
- Cestování a putování u nás
- Cestování a putování po světě
- Obrázky z Karlových Varů
- Obrázky z Kutné Hory
- Obrázky z Prahy
- Obrázky ze Šumavy
- Dobrou chuť
- Obrázky z Benátek
- Obrázky z Izraele
- Obrázky z Říma
- Obrázky z Brna
- Nejčtenější články
- Obrázky z Rakouska - Uherska
- Obrázky z Norska
- Obrázky ze Slovenska
- Kultura a umění
- Plavby s Maxem
- Teplice a Ústí nad Labem
- Obrázky ze Španělska