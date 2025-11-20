Obrázky ze Šumavy aneb kde je voda, tam je život
Vydáváme vstříc hezké přírodě a divům čarokrásné Šumavy, která nás vždy uchvátí svou krásou i tajemstvím.
Necháváme se unést kouzlem Vltavy, nejdelší české řeky. Při vyslovení názvu této řeky se nám začíná přehrávat druhá symfonická báseň ze Smetanova cyklu Má vlast.
„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny,…“ (řekl Bedřich Smetana o této řece).
Zda překročila moje ženuška bludný kořen, nevím, ale nezabloudili jsme.
Prameniště, rašeliniště, potůčky, bystřiny, říčky i řeky. Šumava, významná pramenná oblast, rozdává vodu do velké části Evropy.
JEDNIČKA. Ale to vám nemusím říkat, to vidíte sami.
Na silnici č. 39 z Volar do Horní Plané zastavujeme postupně ve třech obcích. V Pěkné, Slunečné a Želnavě si prohlížíme ojedinělou technickou památku. Jedná se o kamenné rozdělovače nebo také děliče vody z 19. století.
Vypadají jako silný válcový kamenný sloup o průměru kolem 90 centimetrů, vysoký 160 až 250 centimetrů, nahoře zakrytý jakousi poklicí. Uvnitř jsou navrtané kanálky. Vodní rozvaděč v minulosti důmyslně zabezpečoval rozvod vody do jednotlivých stavení ve vsi.
Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami leží pohádkové pohoří Šumava a hotel Devatero v obci Želnava, kde jsme se ubytovali při toulkách po zdejším kraji.
Dominantou obce Želnava je kostel sv. Jakuba Většího ze 14 století.
Záběry v kostele i na hřbitově, kde jsou zajímavé tepané železné kříže, použil režisér v kriminálním seriálu Místo zločinu České Budějovice.
Šumava mě, stejně jako moje ženuška, dokáže naplnit klidem a pohodou, což je bohatství, kterého si s věkem cením čím dál tím více.
Vydáváme se objevovat krásu divoké Šumavy, tajuplné krajiny, hlubokých lesů, mělkých údolí a voňavých luk.
Na Šumavě není naštěstí těžké najít v tuto roční dobu místa, kde je méně lidí a více přírody.
A to platí i v případě slavného Schwarzenberského kanálu.
Podzimní Šumava se ukazuje v plné své kráse a vesele si u toho prozpěvuje.
K radosti mé ženy se vydávám na důkladný průzkum akvaduktu na Schwarzenberském plavebním kanále nedaleko rozcestí Rossbach.
Nevím, čím to je, ale moje ženuška je vždy nadšená, když lezu někam, kde není jisté, že se vrátím ve stejném stavu, v jakém jsem odcházel.
Šumavský vítr sílí nebo je to pohádkový hlas vílí.
Lidé mají sice rádi podzim, ale těší se většinou už na jaro, až rozkvetou sněženky a fialky. Já vím o jedné květince, co kvete po celý rok.
Studená je listopadová Vltava. Jsem překvapen. Čekal jsem, že bude voda vlažná, když o kousek výš je soutok Teplé a Studené Vltavy.
Šumava z pavučin mlhy utkaná, je na podzim velice půvabná.
Když se člověk na Vltavu pozorně zadívá, slyší, jak v meandrech šeptá, vypráví i zpívá.
V klidu se procházím, šumavským lesem šumivým.
Ty hory jsou samá voda, to jsem blázen, odkud to všechno teče. Za vlnou kopce nová vlna, samý dlouhý a hluboký les; tady je všechno stavěno do nekonečné délky, hory, vesnice, i lesy v čas, čas dlouhý a šumící. (Karel Čapek – Obrázky z domova)
Šumava promlouvá v knihách hlasy spisovatelů Karla Klostermana i Adalberta Stiftera, v televizi například záběry za Trnkovým keřem (pro dříve narozené) či večerníčky Václava Chaloupky nebo detektivních epizod seriálů Policie Modrava a Místo zločinu České Budějovice. Těch filmů, pohádek a seriálů je samozřejmě více, kouzlo Silva Gabrety oslovilo mnoho režisérů a scénáristů.
Čerpáme sílu a energii u vody a ve společnosti klidu a pohody.
Ve Vltavě u lesa koupají se nebesa.
Národní park Šumava je největším národním parkem v České republice. Vyhlášen byl v roce 1991.
Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les vytváří jednu z největších souvisle zalesněných ploch ve střední Evropě, nazývanou někdy Zelené srdce Evropy.
Jeřáb obecný, javor klen, smrk, bříza, jedle, paratka horská, suchopýr pochvatý, vlochyně, klikva, přeslička, borůvka, dvouhrotec chvostnatý, rokyt cyprišovitý, ploník ztenčený a obecný, játrovka, rašeliník, metlička křivolaká, třtina chloupkatá nebo kapraď rozložená. To všechno by tady někde mělo být, jenom, kdyby to člověk poznal.
Šumava je mytické pohoří, plné ponurých močálů, temných lesů a tajemných míst. Tajuplná Silva Gabreta, která neztratila od dob Římanů nic na své kráse.
Mrazení v zádech se určitě dostaví, když se vydávám cestou necestou. Šumava byla odjakživa zasvěcená magii. A nejrůznější přízraky tu přežívají dodnes.
Když se nad Želnavu začne vkrádat tma, probouzejí se šumavská strašidla.
Drsnou šumavskou krajinou se nese kvílející zvuk chladného větru a ve vzduchu je cítit zvláštní napětí. Blíží se večer a v promrzlé krajině se začínají mihotat malá světýlka.
Nyní ten šumavský kraj již trochu známe, tak se na něj z výšky podíváme.
Nad městem Horní Planá nedávno otevřeli zajímavou rozhlednu.
Na vyhlídkovou plošinu stoupáme po 169 schodech a kocháme se šumavskou krajinou mnoha tváří.
Adalbert Stifter, básník Šumavy a Němec, který měl rád Čechy se narodil v tomto domečku v Horní Plané.
Přede mnou tajuplný les, v něm studánka a mez.
Za dalším pohledem do překrásné šumavské přírody se vydáváme na opačný břeh Lipna, na nejvýše položenou hradní zříceninu v naší zemi.
Vítkův hrádek, Šumavy romantická perla, nám tentokrát nabízí také pohled na Alpy.
Krajina hraničního hvozdu v nejjižnější části Čech.
Vodní nádrži Lipno, největší umělé vodní ploše České republiky, se také říká „Jihočeské moře“.
Významná zásobárna vody, Lipenské přehrady svody.
Letos je však vidět sucho na hladině Lipna.
Šumava dnes šumí, jak nejlépe umí.
Šumavu už sice trochu znám, přesto se stále rozhlížím do všech stran.
Krásný strom, krásnější je les, jaký příběh mi Šumava pošeptá dnes.
Při procházce není těžké přenést se myšlenkami až na počátek mladších čtvrtohor, kdy přišla prudká klimatická změna, která způsobila ústup ledovců a nastal vývoj šumavských porostů.
Minulost je přítomna na každém kroku. Stačí se jí pouze otevřít, vpustit ji do sebe a pozorně vnímat podněty, které nás k ní zavedou.
Lesy šumavské jsou zde takřka osm tisíc let. Necelých tři sta let v nich lidé hospodaří a posledních několik desítek let se lidstvo snaží o jejich záchranu. Snad to ty lesy přežijí.
*
Pavel Liprt
