Obrázky z Norska i Švédska a půlnoční slunce poprvé

Opět se vydáváme hledat zajímavá místa. Tentokrát do Norska a Švédska. A kdeže se nacházejí? Všude. Stačí se jenom dobře dívat.

Jednoho večera si tak v klidu sedíme na gauči a promýšlíme, kterou cestou na jih se tentokrát vydáme z norského Trondheimu při zpáteční cestě domů.

„Jih není přeci jediná světová strana,“ ptá se mě moje ženuška.

„To máš pravdu, ale tím směrem se musíme někdy vydat, jestli se chceme vrátit zpátky do České republiky,“ vysvětluji já.

„Na mapě vidím Lofoty, nebylo by to kratší tudy?“

„Kratší asi ne, ale zajímavější určitě ano,“ souhlasím s mojí drahou polovičkou a začínám plánovat naši cestu znovu od začátku.

Z Karlových Varů (50.2243558N, 12.8884731E) do Norska to je o kousek dále, než by člověk kamenem dohodil. Tudíž nejprve sedáme do auta a jedeme do města Kiel.

V přístavu Kiel Norwegenkai vyhlížíme náš trajekt. Hodinu a půl čekáme, popojíždíme a opět jako v minulých letech se snažíme pochopit jejich systém naloďování, ale opět se nám to nedaří.

Color Line nakonec otevře svou tlamu a uvnitř v podpalubí se i pro naše auto nachází místečko. My se jdeme ubytovat o něco výše, do kajuty v devátém patře.

Ve dvě hodiny, tedy přesně na čas, odrážíme od břehu. Vyplouváme na klidné Baltské moře, pomalu se loučíme s Německou republikou, vyhlížíme Dánské království a Severní moře.

Na cestě nás doprovází příjemné počasí a usměvavé sluníčko.

Na palubě trajektu i v podpalubí pilně doplňujeme tekutiny, občas něco sníme, rozhlížíme se, chytáme bronz, a nakonec uleháme ke spánku. To vše celkem 20 hodin. Taková dálka to je do Osla.

Také tentokrát konstatuji, že kapitán lodi je zkušený mořský vlk. Podařilo se mu bez problémů podeplout most Velký Belt, který spojuje Kodaň a dánskou pevninu.

*

Nedělní ráno začínáme kávičkou a ve třičtvrtě na jedenáct opouštíme trajekt. Vstupujeme nebo spíše vjíždíme na deštivou půdu Norského království.

Norští celníci jsou nějak zvědaví. Sice se ptají na alkohol a cigarety, ale nejvíce koukají na to koště.

Vydáváme se na zajímavé putování Norskem z jihu na sever, při kterém budeme pozorovat, jak tato země mění svůj charakter.

Dálnici E6 poprvé opouštíme na sjezdu č.45, kde na okraji obce Skedsmokorset překračujeme slavnostně šedesátou severní rovnoběžku. Tím, že bydlíme přibližně na padesáté, jedná se o skok deset rovnoběžek za jeden a něco dne. Kousek na sever se ještě chystáme, ale až k severnímu pólu to nebude.

Další zastávka je dopředu jasná. Musíme zkontrolovat, jak se daří losovi, kterého jsme objevili před dvěma lety nedaleko obce Stor-Elvdal.

Nablýskaný nerezový los Storelgen vypadá pořád skvěle. Moje ženuška také.

Cesta z Osla do Trondheimu nám tentokrát trvá sedm a půl hodiny. Místo sluníčka dovážíme déšť a vítr.

*

Tak jsme na konci světa. Asi úplně ne, ale před několika stoletími byl Trondheim nejsevernějším obchodním městem v Evropě. Dnes je však starobylý Trondheim, třetí největší město Norska, nejenom historickým, náboženským a technologickým městem Norského království, ale především městem univerzitním.

Co by to bylo za univerzitu, kdyby se nestarala o botanickou zahradu.

Já jsem Veverka z Trondheimu a jak se jmenuješ Ty?

Koukám, že jste z té veverky „paf“! A co já? Nelíbím se vám snad?

Souboj dopadl dobře, přežili oba.

Trondheim navštěvujeme od roku 2022 již počtvrté. A pořád se nám tady líbí. Pokaždé se na město díváme jinýma očima.

Tentokrát objevujeme například obchod s použitým zbožím BrukOm butikk. Samozřejmě nakupujeme důležité a potřebné věci, které brzy možná už tak nutně nebudeme potřebovat.

A to už pomalu začínáme mít kávový deficit. Gogt Brod je velice příjemná kavárna. Na našem stole nemůže chybět severská skořicová dobrota Kanelbolle.

Po zkušenostech z minulých let se opět snažím přijít na to, podle jakých pravidel se v této zemi mění ceny pohonných hmot. Ale znovu jsem bez šance. Ostatně předminulý rok mi bylo řečeno, že aktuální cena benzínu v Norsku je složitá hádanka, kterou neumí rozluštit ani Norové. Snad v noci, nad ránem a dopoledne by měly být lepší ceny. Ale ani to se mi v následujících dnech nedaří potvrdit.

*

Při středečním ránu opouštíme Trondheim a naše spanilá jízda Norskem pokračuje severním směrem. Silnice E6 je evropská komunikace 1.třídy vedoucí z jihozápadního Švédska na sever Norska. Celkem často je na ní snížená rychlost. Cestování autem po Norsku není zrovna nejrychlejší záležitost.

Někdy pochopí řidič sám, jakou může jet rychlostí po mezinárodní silnici E6.

Dopolední káva a Kardemommebolle v městě Steinkjer. Kardamomovou dobrotu určitě ochutnejte, budete-li mít příležitost. Má zajímavou chuť a je méně sladká než Kanelbolle.

Káva patří k Norsku stejně jako polární záře, bílé noci a sobi. Obyvatelé této země jsou vášnivými konzumenty kávy a co se týká vypitého množství, tak se řadí na jedno z předních míst. Káva se dostala na výsluní patrně díky chladnému počasí, dlouhému období tmy po část roku a také prohibici. Místo alkoholu se stala oblíbeným nápojem místních a důležitou součástí norské kultury a společnosti. Ale není káva jako káva. V Norsku je nejoblíbenější filtrovaná káva. Marně jsem se mnohokrát dožadoval espressa, malého silného, bez cukru, bez mléka. Samozřejmě jsem vyzkoušel i ten jejich „filtr“, ale nějak to nebylo ono.

Nedlouho poté překračujeme slavnostně 65. rovnoběžku. Další významný milník v naší cestě na sever. Ale stejně jako v případě té šedesáté nenacházíme žádné značení, musíme si najít souřadnice na mobilu.

Nordlandportalen. Právě přejíždíme hranice Nord Norge a dostáváme se tak oficiálně do severního Norska.

Nordland je kraj v severní části Norska, který hraničí na severu s krajem Troms, na jihu s krajem Trøndelag, na východě s švédskými kraji Västerbotten a Norrbotten. Západní část omývá Norské moře.

Nacházíme se v civilizované zemi, přesto v opuštěném kraji. U mezinárodní silnice nejsou hotely, penziony ani milionářské vily. Také průmyslových staveb a benzínových stanic moc nevidíme.

Nejenom domečky a chaty, ale také přístřešky na informační tabule, poštovní schránky či nádoby na odpad. Kde to jde, udělají Norové zatravněnou střechu.

Občas se stuha silnice E6 přehoupne přes obzor a ukáže nám své nekonečno někde tam v dáli. Odhad vzdálenosti není jednoduchý.

V podvečer nás vítá město Mo i Rana, které se nachází před koncem zátoky Ranfjord.

Město Mo i Rana hlídá jedenáct metrů vysoká a šedesát tun těžká žulová socha Havmannen stojící ve vodách zálivu.

„Muž z moře“, jak lze název sochy přeložit, je po kolena ve vodě. Otočený zády k městu hledí na kouzelné vody fjordu.

Muž z Česka hledí na svoji kouzelnou ženušku a říká, že je v Norsku krásně.

Dřevěný farní kostel Mo kirke z roku 1724, který hlídá Thomas von Westen, vedoucí sámské misie.

Je otevřeno, tak proč nenahlédnout do interiéru.

Už jsem psal minule, že sochy v ulicích norských měst mě nepřestanou udivovat. Žádní svatí, ale obyčejní lidé a jejich život.

Zvířátka jsou také častým námětem.

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Myška Hryzalka, žabka Kuňkalka ani zajíček Ušáček to není.

Dlouhý severský den, kdy člověk neví, zda je už noc a čas jít spát nebo se má pořád ještě kochat tou krásou kolem sebe.

*

Pokračování: