Oáza pohody, umění i vědy
*
Jedenáctého, ne však měsíce září,
ve Chmelné slunce úžasně září.
Je totiž polovina července,
dámy vítají umělce i učence.
Michelangelo, jménem David,
přichází první z nich bavit.
*
Ze slunečního svitu záclona,
skrz ni pozoruje druhá Platona.
*
Třetí připadá si jak zakletá,
když vítá prince Hamleta.
*
Čtvrtá pere prádlo na staré valše,
za dohledu pana Mikoláše Alše.
*
Páté zpívá veselou píseň Jiří Korn,
a šesté obrázek kreslí Adolf Born.
*
Před chalupou na jedné z teras,
sedmou dámu maluje Edgar Degas.
*
Osmá je s ostatními na správné adrese,
studujíc teorii evoluce Darwina Charlese.
*
Devátá prohlíží si lampu na plyn,
kterou zapaluje Charlie Chaplin.
*
Kontaktní čočky desáté dámy si žádají foto,
spoušť aparátu mačká Wichterle Otto.
*
Potichu žasne jedenáctá jako v kině divák,
když o nanovláknech povídá Oldřich Jirsák.
*
Dvanáctá pozoruje jak u domu co nejblíž,
svůj bleskosvod montuje Prokop Diviš.
*
Třináctá je velmi soustředěna,
poslouchajíc hudbu Beethovena.
*
Čtrnáctá dáma jede na výlety ve tři,
nový velorex řídí Stránští bratři.
*
Že tam postrádáte jednoho významného pána?
Dámy samozřejmě také pozvaly Járu Cimrmana.
V minulých letech mě také fascinovaly dámské dýchánky mé ženušky:
2025: Dámy od Svaté Panny – Blog iDNES.cz
2024: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/damy-od-svate-panny.Bg24070419
2023: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/slapska-nechlapska-odysea.Bg23070625
2022: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/kouzelne-a-pohadkove-slapy-zakaz-vstupu-pro-vsechny-chlapy.Bg22070946
2021: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/v-chate-hospode-i-na-terase-babske-slapy-jsou-tady-zase.Bg21070489
2020: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/moje-zenuska-na-krizovatce-snu-a-skutecnosti-slapy.Bg20070621
(veškeré fotografie jsem pořídil osobně)
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