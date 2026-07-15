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Oáza pohody, umění i vědy

Uplynul rok a verše jsou zpátky, můžete je číst i mezi řádky. Dámy jsou zase spolu, i když na novém místě. Opět však v dobré společnosti, to vím zcela jistě.

*

Jedenáctého, ne však měsíce září,

ve Chmelné slunce úžasně září.

Je totiž polovina července,

dámy vítají umělce i učence.

Michelangelo, jménem David,

přichází první z nich bavit.

*

Ze slunečního svitu záclona,

skrz ni pozoruje druhá Platona.

*

Třetí připadá si jak zakletá,

když vítá prince Hamleta.

*

Čtvrtá pere prádlo na staré valše,

za dohledu pana Mikoláše Alše.

*

Páté zpívá veselou píseň Jiří Korn,

a šesté obrázek kreslí Adolf Born.

*

Před chalupou na jedné z teras,

sedmou dámu maluje Edgar Degas.

*

Osmá je s ostatními na správné adrese,

studujíc teorii evoluce Darwina Charlese.

*

Devátá prohlíží si lampu na plyn,

kterou zapaluje Charlie Chaplin.

*

Kontaktní čočky desáté dámy si žádají foto,

spoušť aparátu mačká Wichterle Otto.

*

Potichu žasne jedenáctá jako v kině divák,

když o nanovláknech povídá Oldřich Jirsák.

*

Dvanáctá pozoruje jak u domu co nejblíž,

svůj bleskosvod montuje Prokop Diviš.

*

Třináctá je velmi soustředěna,

poslouchajíc hudbu Beethovena.

*

Čtrnáctá dáma jede na výlety ve tři,

nový velorex řídí Stránští bratři.

*

Že tam postrádáte jednoho významného pána?

Dámy samozřejmě také pozvaly Járu Cimrmana.

V minulých letech mě také fascinovaly dámské dýchánky mé ženušky:

2025: Dámy od Svaté Panny – Blog iDNES.cz

2024: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/damy-od-svate-panny.Bg24070419

2023: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/slapska-nechlapska-odysea.Bg23070625

2022: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/kouzelne-a-pohadkove-slapy-zakaz-vstupu-pro-vsechny-chlapy.Bg22070946

2021: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/v-chate-hospode-i-na-terase-babske-slapy-jsou-tady-zase.Bg21070489

2020: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/moje-zenuska-na-krizovatce-snu-a-skutecnosti-slapy.Bg20070621

(veškeré fotografie jsem pořídil osobně)

Autor: Pavel Liprt | středa 15.7.2026 15:48 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

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