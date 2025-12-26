Lehkost bytí nejenom v Újezdu nad Lesy
Na konci srpna 2025 vyhlásilo Újezdské muzeum literární a výtvarnou výzvu s cílem podpořit tvořivost, fantazii a přiblížit umění veřejnosti. Projekt vznikl z iniciativy místní muzejní rady a kreativních osobností okolo Újezdského muzea a dostal název „Lehkost bytí“.
Následně zasílali tvůrci své povídky, básně, fejetony, kresby, malby či grafiky. Celkem přišlo téměř 100 příspěvků, ze kterých se podařilo vytvořit unikátní projekt ve veřejném prostoru propojující literaturu a výtvarné umění.
Vybraná díla budou až do 20. února 2026 zdobit park před Masarykovou základní školou v Újezdě nad Lesy.
Pavel Liprt
Trochu Řím, možná Praha, ale především bavorský Bamberg
Sedm pahorků jako v antickém Římě, kamenný most jako ve stověžaté Praze, ale velké množství piva a pivovarů jako v Bavorsku.
Pavel Liprt
Obrázky ze Šumavy aneb kde je voda, tam je život
Listopadová Šumava nás vítá studeným, až ledovým pohledem. Naštěstí příroda hrající všemi barvami brzy promluví, nám se zrychlí dech a zimu už vnímáme z jiného pohledu.
Pavel Liprt
Země léčivých lázní a pálivých chutí i v říjnu září
V polovině minulého století objevili u městečku Bük místo očekávané ropy termální pramen a pak se děly věci. Já jsem u toho nebyl, tak napíši, co jsem zde spatřil v říjnu letošního roku.
Pavel Liprt
Visací zámek – kvalitně, spolehlivě a za rozumnou cenu
Tak jsme si v sobotu říkali, jaký zvolit visací zámek. Nový masivní se starobylou patinou, ocelový, nerezový, s číselným kódem nebo snad s alarmem?
Pavel Liprt
Jizera, řeka mnoha tváří, řeka bez vodáků
Jizera patří mezi nejčistší řeky v republice a je tudíž plná rybiček. Bývá tudíž oblíbená rybáři, kteří ale většinou nemají v oblibě vodáky.
