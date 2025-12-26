Lehkost bytí nejenom v Újezdu nad Lesy

Přijďte se projít, zastavit a objevovat lehkost bytí, krásu literárního i výtvarného umění pod širým nebem.

Na konci srpna 2025 vyhlásilo Újezdské muzeum literární a výtvarnou výzvu s cílem podpořit tvořivost, fantazii a přiblížit umění veřejnosti. Projekt vznikl z iniciativy místní muzejní rady a kreativních osobností okolo Újezdského muzea a dostal název „Lehkost bytí“.

Následně zasílali tvůrci své povídky, básně, fejetony, kresby, malby či grafiky. Celkem přišlo téměř 100 příspěvků, ze kterých se podařilo vytvořit unikátní projekt ve veřejném prostoru propojující literaturu a výtvarné umění.

Vybraná díla budou až do 20. února 2026 zdobit park před Masarykovou základní školou v Újezdě nad Lesy.

Zde je video pozvánka:

Autor: Pavel Liprt | pátek 26.12.2025 13:58 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Pavel Liprt

Trochu Řím, možná Praha, ale především bavorský Bamberg

Sedm pahorků jako v antickém Římě, kamenný most jako ve stověžaté Praze, ale velké množství piva a pivovarů jako v Bavorsku.

10.12.2025 v 18:22 | Karma: 12,06 | Přečteno: 166x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Obrázky ze Šumavy aneb kde je voda, tam je život

Listopadová Šumava nás vítá studeným, až ledovým pohledem. Naštěstí příroda hrající všemi barvami brzy promluví, nám se zrychlí dech a zimu už vnímáme z jiného pohledu.

20.11.2025 v 18:23 | Karma: 11,92 | Přečteno: 187x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Země léčivých lázní a pálivých chutí i v říjnu září

V polovině minulého století objevili u městečku Bük místo očekávané ropy termální pramen a pak se děly věci. Já jsem u toho nebyl, tak napíši, co jsem zde spatřil v říjnu letošního roku.

5.11.2025 v 20:45 | Karma: 13,66 | Přečteno: 248x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Visací zámek – kvalitně, spolehlivě a za rozumnou cenu

Tak jsme si v sobotu říkali, jaký zvolit visací zámek. Nový masivní se starobylou patinou, ocelový, nerezový, s číselným kódem nebo snad s alarmem?

19.10.2025 v 17:23 | Karma: 10,94 | Přečteno: 227x | Diskuse | Kultura

Pavel Liprt

Jizera, řeka mnoha tváří, řeka bez vodáků

Jizera patří mezi nejčistší řeky v republice a je tudíž plná rybiček. Bývá tudíž oblíbená rybáři, kteří ale většinou nemají v oblibě vodáky.

24.9.2025 v 11:37 | Karma: 17,39 | Přečteno: 450x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna
vydáno 18. prosince 2025

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se...

Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce

Skutečný unikát, tedy kapr lysec s šupinami. Toho ulovil Jiří Moc, známý jako...
19. prosince 2025

Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...

V Libereckém kraji bude o víkendu většina větších skiareálů v provozu

V LibereckĂ©m kraji bude o vĂ­kendu vÄ›tĹˇina vÄ›tĹˇĂ­ch skiareĂˇlĹŻ v provozu
26. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

V Libereckém kraji bude o víkendu většina větších skiareálů alespoň v částečném provozu. Díky...

Konec elektrokoloběžek v Praze se blíží, parkování bicyklů dostane nová pravidla

Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze
26. prosince 2025  14:02

Hlavní město ladí poslední detaily nových pravidel pro parkování sdílených kol a elektrokol. Od...

Filmové novinky online: Anderson s DiCapriem, poslední Mission: Impossible i nové Na nože

Z filmu Mission: Impossible - Poslední zúčtování (2025)
26. prosince 2025

Sváteční cukroví, návštěvy a ­nekonečné pohádkové reprízy máme dnes, alespoň většina z nás,...

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletého muže poslal soud do vazby

ilustrační snímek
25. prosince 2025  22:02,  aktualizováno  26. 12. 13:58

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Liprt

  • Počet článků 539
  • Celková karma 12,15
  • Průměrná čtenost 1790x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.