Krásných šedesát

Rozšlapaný škrpál Minulosti drží na místě nohu Přítomnosti, rozumu bych mohl mít už dosti, abych vyšlápl do Budoucnosti.

*

Po celý život píši knihu svou,

dnes dopisuji stranu šedesátou.

Je mi padesát jedna a k tomu roků devět,

tedy už dlouho, co jsem přišel na svět.

When you are sixty years old today,

života si ještě pořádně užívej.

*

Vzpomínky mé jsou již mlžné,

možná jsem už opravdu zestárnul,

občas je to se mnou nemožné,

já si jenom připsal k šestce další z nul.

When you are sixty years old today,

na řeči, že jsi starý, nic nedej.

*

Na břehu řeky stojí bufet u přístavu,

s převozníkem si tam dávám kávu.

Charón si zatím mince nežádá,

ke spokojenému životu nabádá.

When you are sixty years old today,

celý den se na svět usmívej.

*

Životní skutky oděné v ranní rose,

co se v životě stalo, jako by nestalo se.

Šedesátka zakletá v čase,

ukazuje se v plné kráse.

When you are sixty years old today,

krásné věci v životě stále hledej.

*

Bude a nebude, bylo a nebylo,

spousta snů se mi splnilo.

Uběhlo mnoho kouzelných let,

to jsem já a můj báječný svět.

When you are sixty years old today,

příští rok budeš jednašedesátiletej.