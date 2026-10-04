Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Krásná a nepředvídatelná Sicílie (je ženského rodu)

Pavel Liprt
Cestování zvládají hravě, nejenom ve své hlavě. Sbírají moudré rady a chytrá poučení, které však záhy tajuplná Etna mění.

*

Když Etna zdvihla sopečné poklice,

řekly „nashle“ naší republice,

ideální čas spatřit Sicílie krásy,

jen s občankou, netřeba pasy.

*

Stále mladé, i když mají nějaké roky,

na jih vedou tentokrát jejich kroky,

drobných nesnází si vůbec nevšímají,

Pavlína s Jolanou Římanku tam potkají.

Sluneční svit a vánek od moře,

Etna zlobí nejenom letadla nahoře,

žár sopky ostrovem trochu více třese,

pohodu však těm třem neodnese.

*

Dospělé, ale cítí se jak za mlada.

nechybí jim dobrá nálada.

Sicilské zážitky skoro až k nevíře,

náměty pro básníky i malíře.

*

Náměstíčka, ulice a domky,

parky, květiny, keře a stromky,

to nejsou jenom prázdná slova,

obdivují to tady znova a znova.

*

Nikomu neruší na ostrově kruhy,

pánovi ze Syrakus neberou zásluhy,

prostě si to užívají, jsou svěží,

to je to, oč právě na Sicílii běží.

Sicílie není vždy jen modré nebe,

to, když Etna bouří kolem sebe.

Snad to nebude trvat měsíce a roky,

a brzy se vrátí domů jejich kroky.

*

Bouřka? Blesky? Hřmění?

Etna a její představení,

je to zpěv sicilského nitra,

snad letiště nezavře zítra.

Večeřet budou u kulatého stolu,

příští rok na Sicílii opět spolu.

V krásný podzimní čas,

sejdou se tam dámy zas.

***

(fotografie i verše jsou moje záležitost)

Autor: Pavel Liprt | neděle 4.10.2026 15:29 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Pavel Liprt

Bylo to více než jasné

Jasnou zprávu mi před pár týdny oznámila moje ženuška. Koupila lupeny na legendární skupinu Jasná Páka.

23.7.2026 v 12:11 | Karma: 9,92 | Přečteno: 217x | Diskuse | Kultura

Pavel Liprt

Už mi jich zbývá jenom devět (ZNB)

Číslo dvanáct je opředeno mystikou i symbolismem a je možné ho nalézt v posvátných textech různých náboženství. Já na to však šel z jiné strany, od Železné Rudy, od Želešic a nyní od Lišova.

22.7.2026 v 12:40 | Karma: 10,78 | Přečteno: 148x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Oáza pohody, umění i vědy

Uplynul rok a verše jsou zpátky, můžete je číst i mezi řádky. Dámy jsou zase spolu, i když na novém místě. Opět však v dobré společnosti, to vím zcela jistě.

15.7.2026 v 15:48 | Karma: 3,97 | Přečteno: 86x | Diskuse | Poezie a próza

Pavel Liprt

Zapomínání a opakování nejenom 3. července

Co jsem to vlastně chtěl napsat? Už jsem si vzpomněl. 3. července je Mezinárodní den proti zapomínání. V případě opakování je jisté, že to je matka moudrosti, ale kdy má svůj den a kdo je otec, to jsem nezjistil.

2.7.2026 v 9:30 | Karma: 7,47 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost

Pavel Liprt

Očarováni zlatonosnou Otavou

„Co tady už děláte? Vždyť je teprve duben,“ volá na nás jeden z rybářů. Také další potvrzuje, že jsme letos první, kdo ruší jejich klid.

3.5.2026 v 13:01 | Karma: 9,50 | Přečteno: 180x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle
29. září 2026  14:34

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....

Hodinku od Prahy čekají tři rozhledny. Výlet za pár korun má i lákavé bonusy pro děti

Mackova hora, Senecká hora a Velká Buková. Tři zastávky našeho výletu.
3. října 2026  7:22,  aktualizováno  19:22

Kam pojedeme na výlet? Tahle otázka padne párkrát za měsíc v každé rodině. Pokud bydlíte v Praze,...

Festival Divadelní Flora se do Olomouce vrací ve svém podzimním epilogu

ilustrační snímek
4. října 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Čtyři divadelní zastavení nabídne divákům olomoucký festival Divadelní Flora ve svém podzimním...

Podcast Linka M: Jaké bylo sprejovat v Praze v devadesátkách? Honza Kaláb o graffiti a DSK

Honza Kaláb a Petr Holeček v podcastu Linka M
4. října 2026

Začínal jako patnáctiletý kluk se sprejem v ruce, dnes jeho obří černá planeta míří do ulic Prahy....

V Praze 6 hořelo v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Praze 6 hoří v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. (4. října...
4. října 2026  13:32,  aktualizováno  14:51

V Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzyňského letiště v neděli odpoledne vypukl požár v...

Blokees představila na veletrhu Festival zázraků Šanghaj 2026 více než 90 nových produktů

4. října 2026  14:41

Pavel Liprt

  • Počet článků 553
  • Celková karma 8,22
  • Průměrná čtenost 1764x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.