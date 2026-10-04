Krásná a nepředvídatelná Sicílie (je ženského rodu)
*
Když Etna zdvihla sopečné poklice,
řekly „nashle“ naší republice,
ideální čas spatřit Sicílie krásy,
jen s občankou, netřeba pasy.
*
Stále mladé, i když mají nějaké roky,
na jih vedou tentokrát jejich kroky,
drobných nesnází si vůbec nevšímají,
Pavlína s Jolanou Římanku tam potkají.
Sluneční svit a vánek od moře,
Etna zlobí nejenom letadla nahoře,
žár sopky ostrovem trochu více třese,
pohodu však těm třem neodnese.
*
Dospělé, ale cítí se jak za mlada.
nechybí jim dobrá nálada.
Sicilské zážitky skoro až k nevíře,
náměty pro básníky i malíře.
*
Náměstíčka, ulice a domky,
parky, květiny, keře a stromky,
to nejsou jenom prázdná slova,
obdivují to tady znova a znova.
*
Nikomu neruší na ostrově kruhy,
pánovi ze Syrakus neberou zásluhy,
prostě si to užívají, jsou svěží,
to je to, oč právě na Sicílii běží.
Sicílie není vždy jen modré nebe,
to, když Etna bouří kolem sebe.
Snad to nebude trvat měsíce a roky,
a brzy se vrátí domů jejich kroky.
*
Bouřka? Blesky? Hřmění?
Etna a její představení,
je to zpěv sicilského nitra,
snad letiště nezavře zítra.
Večeřet budou u kulatého stolu,
příští rok na Sicílii opět spolu.
V krásný podzimní čas,
sejdou se tam dámy zas.
***
(fotografie i verše jsou moje záležitost)
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