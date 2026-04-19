Království za česnek (český)
*
Česnek není jen přírodní antibiotikum, má mnoho dalších zdravotních přínosů. Nebudu se zde o tom podrobně rozepisovat. Za vše mluví to, že se česnek používá už tisíce let. Jako potravina i jako lék se objevil nejprve v Mongolsku, Číně a Egyptě. Také Řekové a Římané považovali česnek za posvátnou rostlinu a připisovali mu nejenom zdravotní, ale i posilující účinky. Otrokům ho dávali při náročné práci, vojáci ho dostávali na válečných výpravách a lékaři ho předepisovali při hadím uštknutí či kousnutí od štíra.
Česnek je tedy výživnou potravinou i cenným léčivem. Navíc má nezaměnitelné aroma a chuť. A ten oblak česnekového aroma může být někdy problém. Existuje mnoho rad, jak tomu zabránit, ale když už si člověk pochutnává na této dobrotě, tak proč si následně kazit pohodu? Lehce česnekový dech je přeci předností všech.
Proč jsem v nadpise zmínil „český“? Kdo ochutnal ty dovozové z východu a podobně, ví, o čem mluvím. Není to tak dávno, co to vypadalo, že českému česneku uhodila poslední hodinka. Naštěstí nastala renesance. Jenom je potřeba se při nákupu pořádně dívat. I v tomto případě dochází k falšování a podvádění, což člověk zjistí, až když ho doma ochutná.
Sníst celý stroužek nebo česnek nakrájet či rozdrtit do jídla? Někdo jej použije na začátku vaření, jiný raději až v samém závěru, aby měl pokrm výraznou česnekovou chuť. A když po večeři zbyde trochu česneku, tak si ho vezměte večer do ložnice. Je lepší jít spát s česnekem pod polštářem než s mobilem na nočním stolku. Abyste se ráno nedivili, až se podíváte do zrcadla. Ne kvůli make-upu, ale pro jistotu, jestli tam ještě máme odraz. Protože člověk nikdy neví. Možná by stálo také za úvahu potírat si česnekem čelo a spánek, aby ta ochrana před upíry a vlkodlaky byla dokonalá. Pokud však není člověk v ložnici sám, tak by si o tom měl popovídat.
V posledních letech se mezi lidmi těší velké oblibě „nevlastní bratr“ klasického česneku. Česnek medvědí je jedna z prvních bylin, která na jaře vyroste. Je to sice také úžasná lahůdka, ale zda může také dnes slavit svůj den, to jsem zatím nezjistil.
*
Česnek je prostě zázrak, na to by se mělo připít. Co ale zvolit za nápoj? Navrhuji trochu netradiční „knoblauch schnaps“. Tuto dobrotu jsem před lety objevil ve Vídni v ulici Bäckerstrasse 9, kde se nachází kavárna Alt Wien.
Místní báječná česnekovice je ale pouze pro silné povahy. Já sem si dal tuto mimořádně chutnou specialitu před polednem a posléze jsem chodil, papal i bumbal, ale moje ženuška říkal, že jsem stále cítit česnekem a jeho pachuť mi leze ze všech pórů.
