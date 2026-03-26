Jedno krátké přání pro jednu mladou paní
*
Na dortu dnes zapálíme svíce,
mé ženušce je o jeden rok více.
Zažehneme barevné svíčky
vymyslíme slovní hříčky.
Pavlínka je dáma skvělá,
třeba dnes do Venezuely zavolá,
z potíží si nic nedělá,
i když je občas nesmělá.
*
Někdy jistá, jindy se trochu rozpakuje,
jedno přirozené číslo si dnes zopakuje,
Vědomosti ve své hlavičce opatruje,
deficientní číslo ze školy si pamatuje.
*
Cerium a jeho protonové číslo,
v tom má Pavlínka také jasno,
vědomosti má totiž úžasné,
sama nad nimi občas žasne.
Co Ti popřát má kouzelná vílo?
Aby se Ti nejenom dnes dařilo,
abys odpověď znala na každou otázku,
aby Tvůj život byl jak z obrázku.
Raději než od starostí vrásky,
užívej si stále mnoho lásky.
Ke konci se blíží moje přáníčko,
přeji Ti lásku, štěstí a zdravíčko!
*
V minulých letech jsem také popřál své ženušce:
2025: Pořiďte si pánové vílu – Blog iDNES.cz
2024: https://blog.idnes.cz/pavelliprt/narozeninova-zenuska-ma.Bg24031042
2023: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=799913
2022: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=785472
2021: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=768083
2020: https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748293
