Jedno krátké přání pro jednu mladou paní

Hodně štěstí v životě, dlouhý život ve zdraví, pevné zdraví v pořádku, úžasný pořádek v hlavě a hlavu svou v oblacích, ale také nohy pevně na zemi.

*

Na dortu dnes zapálíme svíce,

mé ženušce je o jeden rok více.

Zažehneme barevné svíčky

vymyslíme slovní hříčky.

Pavlínka je dáma skvělá,

třeba dnes do Venezuely zavolá,

z potíží si nic nedělá,

i když je občas nesmělá.

*

Někdy jistá, jindy se trochu rozpakuje,

jedno přirozené číslo si dnes zopakuje,

Vědomosti ve své hlavičce opatruje,

deficientní číslo ze školy si pamatuje.

*

Cerium a jeho protonové číslo,

v tom má Pavlínka také jasno,

vědomosti má totiž úžasné,

sama nad nimi občas žasne.

Co Ti popřát má kouzelná vílo?

Aby se Ti nejenom dnes dařilo,

abys odpověď znala na každou otázku,

aby Tvůj život byl jak z obrázku.

Raději než od starostí vrásky,

užívej si stále mnoho lásky.

Ke konci se blíží moje přáníčko,

přeji Ti lásku, štěstí a zdravíčko!

*

Autor: Pavel Liprt | čtvrtek 26.3.2026 11:35 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Pavel Liprt

  • Počet článků 544
  • Celková karma 11,03
  • Průměrná čtenost 1782x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

