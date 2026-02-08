Jak jsme si zahráli kvarteto (Vítkovo)

My jsme vlastně uplynulý pátek v pardubickém klubu Žlutý pes nehráli, ale poslouchali Vítkáče neboli Vítkovo kvarteto.

Legendární skupina Vítkovo kvarteto, pohybující se na české hudební scéně už přes čtyřicet let, patří k těm kapelám, které dokonale rozdělují lidi. Osobitý styl a řízný bigbít nebo neřízené řádění Vítkáčů někoho irituje, jiní je zbožňují.

Kdesi jsem četl postesknutí, jak je možné, že takovou ubohou skupinu hodící se jen na vesnické tancovačky, pořád tolik lidí žere. Patřím mezi ně. Já si písničky od této recesistické i rockové skupiny vždy rád poslechnu a zmíněný koncert jsem si neskutečně užil. Jedinečný zážitek plný hitů a úžasné atmosféry.

Tato česká bigbeatová skupina s nezaměnitelným stylem hraje od počátku 80. let, nejprve pod názvem „Vítkovo částečně odvážné rockové kvarteto“. Až do minulého roku, tj. po celou dobu své existence, vystupovala s téměř stejným repertoárem. Mnohé jejich písničky jsou velmi známé: Pražskej démon, Soudružka žena, Bigbítový dunění nebo Bróňa s Máňou. Právě posledně jmenovaná píseň byla na koncertě okořeněná o světelnou show, proslulé bubenické sólo na helmu.

„PER TO DO MĚ, AŤ JE PO MNĚ“. Tak se jmenuje současná sérii koncertů spojených s prodejem nového alba. Věrní fanoušci tak dostali novou dávku Vítkáčů, na kterou čekali celých 40 let.

Kvarteto je většinou soubor čtyř hudebníků, Vítkovo kvarteto to vidí jinak. Většinou jich bylo na pódiu sedm a chvílemi ještě o jednoho více.

Mé ženušce se koncert také líbil.

A zde je malá ukázka, nejenom hudební, ale i divadelní (Bróňa s Máňou):

Pozn: veškeré fotografie jsem pořídil já osobně.

Autor: Pavel Liprt | neděle 8.2.2026 17:13

Pavel Liprt

  • Počet článků 543
  • Celková karma 11,52
  • Průměrná čtenost 1782x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

