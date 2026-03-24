Etc neboli a tak dále

V první jarní den, asi čtyři hodiny po začátku astronomického jara, jsme si vychutnali úžasný koncert v Club Kinu Černošice. Na pódiu se objevila legendární rocková kapela Etc., plná skvělých hudebníků.

S nadšeným souhlasem fanoušků skupiny i Vladimíra Mišíka pokračují spoluhráči rockové legendy v koncertní činnosti s výběrem repertoáru z éry Etc.

Že nás čeká úžasná muzika, o tom jsem nepochyboval. Také jsem tušil, kdo se asi ukáže na pódiu, ale nakonec mě ta sestava velice příjemně překvapila. U mikrofonu byl nejčastěji Olin Nejezchleba, tentokrát bez hudebního nástroje, okolo něho byli Pavel Skála (kytara, zpěv), Jiří Zelenka (bicí, zpěv), Vladimír Pavlíček (housle), Pavel Novák (basa), Norbi Kovacs (kytara) a jako host se objevil nestor české rockové scény, houslista Jan Hrubý.

Snad jsem je všechny dobře vyjmenoval.

Hudba je to krásná, to asi nemusím zdůrazňovat, ale uplynulý pátek si to páni muzikanti opravdu užívali, to nebyl jenom koncert, ale divadelní představení. Zážitek, na který se nezapomíná.

Tady jsou dvě hudební ukázky:

„Proč ta růže uvadá“:

„Víno, ženo, zpěv“:

Pozn.: veškeré fotografie jsem pořídil na koncertě já osobně

Autor: Pavel Liprt | úterý 24.3.2026 16:53 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Jak jsme si zahráli kvarteto (Vítkovo)

My jsme vlastně uplynulý pátek v pardubickém klubu Žlutý pes nehráli, ale poslouchali Vítkáče neboli Vítkovo kvarteto.

8.2.2026 v 17:13 | Karma: 9,20 | Přečteno: 114x | Diskuse | Kultura

Pavel Liprt

70 ti letá kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu

Vlaky, tramvaje, kaple a kostel. Co mají společného? No to je přeci jasné. Ale kdybyste náhodou nevěděli, tak správná odpověď zní, že jezdí po kolejích.

3.2.2026 v 16:59 | Karma: 10,90 | Přečteno: 126x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Kterak divadlo Kalich zaútočilo na naši bránici

Pro zbývající lidi v hledišti bylo těžké sledovat současně divadelní představení a mé manželky koncertní smích, která by se svým zvučným hlasem mohla vystupovat v nejedné slavné operní síni.

25.1.2026 v 11:53 | Karma: 12,72 | Přečteno: 219x | Diskuse | Kultura

Pavel Liprt

Koho jsme také nepotkali v Ústí nad Labem a okolí

Je dobré při cestování spojit zajímavé místo a nevšední zážitek. A to se nám opět podařilo, tentokrát v Ústí nad Labem a okolí.

4.1.2026 v 13:27 | Karma: 13,57 | Přečteno: 178x | Diskuse | Cestování

Pavel Liprt

Lehkost bytí nejenom v Újezdu nad Lesy

Přijďte se projít, zastavit a objevovat lehkost bytí, krásu literárního i výtvarného umění pod širým nebem.

26.12.2025 v 13:58 | Karma: 9,66 | Přečteno: 324x | Diskuse | Kultura
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma

ilustrační snímek
24. března 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici....

Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku

ilustrační snímek
24. března 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene...

Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner

ilustrační snímek
24. března 2026  15:19

Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni....

Pražská revoluce v léčbě depresivních maminek. V Braníku je budou kurýrovat kovovými osmičkami

V Centru perinatální duševní péče je kromě lékařské části také společenská...
24. března 2026

Hlavní město zase jednou „průkopničí“. Pražanky trpící depresemi mají nově k dispozici další...

Pavel Liprt

  • Počet článků 543
  • Celková karma 11,21
  • Průměrná čtenost 1784x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

