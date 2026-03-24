Etc neboli a tak dále
S nadšeným souhlasem fanoušků skupiny i Vladimíra Mišíka pokračují spoluhráči rockové legendy v koncertní činnosti s výběrem repertoáru z éry Etc.
Že nás čeká úžasná muzika, o tom jsem nepochyboval. Také jsem tušil, kdo se asi ukáže na pódiu, ale nakonec mě ta sestava velice příjemně překvapila. U mikrofonu byl nejčastěji Olin Nejezchleba, tentokrát bez hudebního nástroje, okolo něho byli Pavel Skála (kytara, zpěv), Jiří Zelenka (bicí, zpěv), Vladimír Pavlíček (housle), Pavel Novák (basa), Norbi Kovacs (kytara) a jako host se objevil nestor české rockové scény, houslista Jan Hrubý.
Snad jsem je všechny dobře vyjmenoval.
Hudba je to krásná, to asi nemusím zdůrazňovat, ale uplynulý pátek si to páni muzikanti opravdu užívali, to nebyl jenom koncert, ale divadelní představení. Zážitek, na který se nezapomíná.
Tady jsou dvě hudební ukázky:
„Proč ta růže uvadá“:
„Víno, ženo, zpěv“:
Pozn.: veškeré fotografie jsem pořídil na koncertě já osobně
Pavel Liprt
