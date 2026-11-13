Černý kočky mokrý žáby nejenom v pátek třináctého
Když ráno sníte žábu, můžete si být jisti, že vás už ten den nic horšího nemůže potkat. To ostatně ani tu žábu. A kdyby i přesto přetrvaly nějaké obavy, tak si dejte k obědu černou kočku. Pak si zcela určitě můžete říct, že je vlastně na tom světě krásně. Vy máte plné břicho a ta černá potvora vám už nemůže přeběhnout přes cestu.
Nejenom ten dnešní den, ale také do budoucna máte vyřešené ty zpropadené pátky třináctého. Je pravda, že možná budete čelit žalobě od ochránců zvířat, ale co je to oproti tomu chorobnému strachu, se kterým jste dnes ráno, v pátek třináctého, vstávali.
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Americký novinář, spisovatel a humorista Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain) řekl a napsal mnohem více zajímavých věcí. A třetí studiové album české hudební skupiny Lucie je také úžasné.
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(Fotografie jsem pořídil osobně)
Pavel Liprt
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