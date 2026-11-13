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Černý kočky mokrý žáby nejenom v pátek třináctého

Pavel Liprt
Máme tady pátek třináctého, pro mnoho lidí strach, obavy, předtucha něčeho nepěkného, předzvěst smůly, nástrah a neštěstí. Mark Twain má nejenom pro tento dnešní den zajímavou radu.

Když ráno sníte žábu, můžete si být jisti, že vás už ten den nic horšího nemůže potkat. To ostatně ani tu žábu. A kdyby i přesto přetrvaly nějaké obavy, tak si dejte k obědu černou kočku. Pak si zcela určitě můžete říct, že je vlastně na tom světě krásně. Vy máte plné břicho a ta černá potvora vám už nemůže přeběhnout přes cestu.

Nejenom ten dnešní den, ale také do budoucna máte vyřešené ty zpropadené pátky třináctého. Je pravda, že možná budete čelit žalobě od ochránců zvířat, ale co je to oproti tomu chorobnému strachu, se kterým jste dnes ráno, v pátek třináctého, vstávali.

*

Americký novinář, spisovatel a humorista Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain) řekl a napsal mnohem více zajímavých věcí. A třetí studiové album české hudební skupiny Lucie je také úžasné.

*

(Fotografie jsem pořídil osobně)

Autor: Pavel Liprt | pátek 13.11.2026 7:37 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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Pavel Liprt

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Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

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