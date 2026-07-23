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Bylo to více než jasné

Jasnou zprávu mi před pár týdny oznámila moje ženuška. Koupila lupeny na legendární skupinu Jasná Páka.

Že nás v rockové stodole čeká úžasná muzika, o tom jsem nepochyboval. Také jsem tušil, kdo se po dlouhé době ukáže na pódiu.

Skupina vznikla v roce 1981. V začátcích kapely tam nějakou dobu hrál také rockový zpěvák, skladatel a bubeník David Koller, který se proslavil především jako lídr skupiny Lucie. Před rokem však ohlásil návrat do Jasné Páky.

Charakteristickým znakem hudby Jasná Páka je dívčí sbor. Úžasně ječivé hlásky (Veronika Vítová, Tereza Kopáčková) jsou postavené do kontrastu s mužskými hlasy, syrovým zvukem kytar, ráznými bicími, zajímavým zvukem houslí, kláves a vlastně všech nástrojů, které se objevily na pódiu v rukách muzikantů (Petr Váša, David Koller, Michal Pelant, Marek Minárik a Radovan Jelínek.

Kromě méně známých skladeb zazněly samozřejmě i ty nejznámější písničky jako „Pal vodsuď“, „Špinavý záda“, „Blondýna“, „Cizej chlap“, „Majolenka“, nebo „To tak“, hity, které si s kapelou zpívali všichni.

Hudba je to krásná, to asi nemusím zdůrazňovat, ale uplynulou neděli si to myslím i muzikanti užili. A také ovečky pod pódiem vypadaly spokojeně. Koncert se totiž konal v Sýrárně Horní Dvorce a mnozí si fotografovali nejenom umělce nahoře, ale i zvířátka dole, která vypadala spokojeně. Buď je to opravdu nerušilo nebo si už zvykly.

Tady jsou dvě hudební ukázky:

„Ráno“:

„Holka Tonka“:

*

Veškeré fotografie jsem pořídil osobně na koncertě.

*

O některých koncertech, které jsem si také užil, jsem tady v minulosti psal:

Etc: Etc neboli a tak dále – Blog iDNES.cz

Vítkovo kvarteto: Jak jsme si zahráli kvarteto (Vítkovo) - Blog iDNES.cz

Visací zámek: Visací zámek – kvalitně, spolehlivě a za rozumnou cenu – Blog iDNES.cz

Luboš Pospíšil: Z KV přes KH do KL za LP – Blog iDNES.cz

Krausberry: Už ne jako z řetězu utržený, ale stále báječný Martin Kraus – Blog iDNES.cz

Hudba Praha: Pořád má špinavý záda, nepije, nekouří, nesladí a má to tolik ráda – Blog iDNES.cz

Katapult: Katapult s Nostalgií i bez ní – Blog iDNES.cz

Abraxas: Abraxas a více než jedna super píseň nejenom v Benešově – Blog iDNES.cz

Autor: Pavel Liprt | čtvrtek 23.7.2026 12:11 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

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