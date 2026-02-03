70 ti letá kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu

Vlaky, tramvaje, kaple a kostel. Co mají společného? No to je přeci jasné. Ale kdybyste náhodou nevěděli, tak správná odpověď zní, že jezdí po kolejích.

V Praze na nábřeží Edvarda Beneše v bezprostředním sousedství Čechova mostu se nachází zajímavá kruhová barokní kaple, která měla to štěstí, že se místo zbourání stěhovala. Přesně před sedmdesáti lety.

Kaple sv. Máří Magdaleny je raně barokní stavba, kterou nechal postavit roku 1635 převor špitálního řádu Křižovníků s červeným srdcem pro vinaře a voraře. Ti, co sem dopluli, děkovali v kapli Bohu za pomoc při proplutí nebezpečných úseků Vltavy.

Kaple prožila během své historie mnoho zajímavých věcí. Konci třicetileté války se na ní přišlo podívat švédské vojsko. Ale byla moc těžká, tak ji neodvezli, ale naštěstí ani nezničili. Roku 1784 ji dal císař Josef II v rámci Josefínských reforem zrušit, a tak až do počátku 20. století sloužila převážně jako skladiště. Kaple byla znovu obnovena a vysvěcena roku 1908 pro Starokatolickou církev.

V padesátých letech byla v souvislosti s výstavbou obřího Stalinova pomníku prováděna přestavba letenského nábřeží i předmostí Čechova mostu a kapli hrozilo zboření. Možná překážela, možná by jenom narušovala pohled na pomník s Josifem Vissarionovičem Džugašvilim. Takové věci se stávaly. Co existovalo stovky let, najednou během chvíle být nemuselo. Stavby se bourají, někdy také přestavují, ale jenom málokdy se stěhují. V tomto případě se na kapli usmálo štěstí, bylo rozhodnuto o jejím přesunu, a tak se tato svatyňka stala unikátní svým osudem. K podobné události v tehdejším Československu došlo poprvé (alespoň já nevím o něčem obdobném). Tuto, do té doby nevídanou akci, překonal až slavnější případ přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve městě Most o pár let později.

Unikátní přesun kaple o téměř 30,75 metrů jižněji se uskutečnil 3. až 4. února 1956 a kaple od té doby (dnes je to 70 let) stojí nad břehem Vltavy na masivním podstavci obloženém kameny a opatřena novou střechou. Do šesti oken byly zasazeny vitráže zobrazující osudy kaple v různých dobách její existence (vinobraní, odpočinek vorařů, pobyt Švédů v Praze, stavba Čechova mostu, vyztužování zdiva před přesunem, přesun).

* Veškerou fotodokumentaci jsem pořídil osobně.

O kapli na kolejích jsem toho již napsal dost, tak snad ještě ten cestující kostel. Abych se ale neopakoval, v minulosti jsem tady napsal článek o nejtěžším předmětu přemístěném po kolejích. Tak kdyby se chtěl někdo podívat:

https://pavelliprt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=776548

Autor: Pavel Liprt | úterý 3.2.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Pavel Liprt

Pavel Liprt

  • Počet článků 542
  • Celková karma 12,10
  • Průměrná čtenost 1784x
Životní motto: Cestuji do dalekých i blízkých míst jako do pohádky, ale za nějaký čas se vždy rád vracím domů zpátky. Vydávám se hledat zajímavá místa tam i sem, nebloudím, stačí jít rovnou za nosem.

