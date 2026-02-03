70 ti letá kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu
V Praze na nábřeží Edvarda Beneše v bezprostředním sousedství Čechova mostu se nachází zajímavá kruhová barokní kaple, která měla to štěstí, že se místo zbourání stěhovala. Přesně před sedmdesáti lety.
Kaple sv. Máří Magdaleny je raně barokní stavba, kterou nechal postavit roku 1635 převor špitálního řádu Křižovníků s červeným srdcem pro vinaře a voraře. Ti, co sem dopluli, děkovali v kapli Bohu za pomoc při proplutí nebezpečných úseků Vltavy.
Kaple prožila během své historie mnoho zajímavých věcí. Konci třicetileté války se na ní přišlo podívat švédské vojsko. Ale byla moc těžká, tak ji neodvezli, ale naštěstí ani nezničili. Roku 1784 ji dal císař Josef II v rámci Josefínských reforem zrušit, a tak až do počátku 20. století sloužila převážně jako skladiště. Kaple byla znovu obnovena a vysvěcena roku 1908 pro Starokatolickou církev.
V padesátých letech byla v souvislosti s výstavbou obřího Stalinova pomníku prováděna přestavba letenského nábřeží i předmostí Čechova mostu a kapli hrozilo zboření. Možná překážela, možná by jenom narušovala pohled na pomník s Josifem Vissarionovičem Džugašvilim. Takové věci se stávaly. Co existovalo stovky let, najednou během chvíle být nemuselo. Stavby se bourají, někdy také přestavují, ale jenom málokdy se stěhují. V tomto případě se na kapli usmálo štěstí, bylo rozhodnuto o jejím přesunu, a tak se tato svatyňka stala unikátní svým osudem. K podobné události v tehdejším Československu došlo poprvé (alespoň já nevím o něčem obdobném). Tuto, do té doby nevídanou akci, překonal až slavnější případ přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve městě Most o pár let později.
Unikátní přesun kaple o téměř 30,75 metrů jižněji se uskutečnil 3. až 4. února 1956 a kaple od té doby (dnes je to 70 let) stojí nad břehem Vltavy na masivním podstavci obloženém kameny a opatřena novou střechou. Do šesti oken byly zasazeny vitráže zobrazující osudy kaple v různých dobách její existence (vinobraní, odpočinek vorařů, pobyt Švédů v Praze, stavba Čechova mostu, vyztužování zdiva před přesunem, přesun).
* Veškerou fotodokumentaci jsem pořídil osobně.
O kapli na kolejích jsem toho již napsal dost, tak snad ještě ten cestující kostel. Abych se ale neopakoval, v minulosti jsem tady napsal článek o nejtěžším předmětu přemístěném po kolejích. Tak kdyby se chtěl někdo podívat:
Pavel Liprt
Kterak divadlo Kalich zaútočilo na naši bránici
Pro zbývající lidi v hledišti bylo těžké sledovat současně divadelní představení a mé manželky koncertní smích, která by se svým zvučným hlasem mohla vystupovat v nejedné slavné operní síni.
Pavel Liprt
Koho jsme také nepotkali v Ústí nad Labem a okolí
Je dobré při cestování spojit zajímavé místo a nevšední zážitek. A to se nám opět podařilo, tentokrát v Ústí nad Labem a okolí.
Pavel Liprt
Lehkost bytí nejenom v Újezdu nad Lesy
Přijďte se projít, zastavit a objevovat lehkost bytí, krásu literárního i výtvarného umění pod širým nebem.
Pavel Liprt
Trochu Řím, možná Praha, ale především bavorský Bamberg
Sedm pahorků jako v antickém Římě, kamenný most jako ve stověžaté Praze, ale velké množství piva a pivovarů jako v Bavorsku.
Pavel Liprt
Obrázky ze Šumavy aneb kde je voda, tam je život
Listopadová Šumava nás vítá studeným, až ledovým pohledem. Naštěstí příroda hrající všemi barvami brzy promluví, nám se zrychlí dech a zimu už vnímáme z jiného pohledu.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun
Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré...
V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení
V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s...
Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta
Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové...
Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči
Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 542
- Celková karma 12,10
- Průměrná čtenost 1784x
Seznam rubrik
- Obrázky z Německa
- Úvahy a názory
- Povídky a veršování
- Pro moji ženušku
- Cestování a putování u nás
- Cestování a putování po světě
- Obrázky z Karlových Varů
- Obrázky z Kutné Hory
- Obrázky z Prahy
- Obrázky ze Šumavy
- Dobrou chuť
- Obrázky z Benátek
- Obrázky z Izraele
- Obrázky z Říma
- Obrázky z Brna
- Nejčtenější články
- Obrázky z Rakouska - Uherska
- Obrázky z Norska
- Obrázky ze Slovenska
- Kultura a umění
- Plavby s Maxem
- Teplice a Ústí nad Labem
- Obrázky ze Španělska