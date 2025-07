„Internet boří video“ – vytáčí racionální diváky. Než budu pokračovat v tématu cyklisté a motoristé, dovolím si trochu jiný pohled na toto video než je pohled pana redaktora.

25 07 29 MF K psychologovi kvůli cyklistům a lehátkám 29.červenec 2025 Jakub KVASNIČKA

„Internet boří video“ – vytáčí racionální diváky. Než budu pokračovat v tématu cyklisté a motoristé, dovolím si trochu jiný pohled na toto video než je pohled pana redaktora.

Tedy:

- za prvé cyklisté jezdí na kole ve městě a pokud nemají vlastní pruh, jsou účastníky silničního provozu jako tato dáma. A řidiči je musí takto respektovat i když se jim to nelíbí.

- za druhé ve videu schází úsek, kdy tento kamion dojede uvedenou dámu. Můj odhad, vycházející ze slovníku řidiče kamionu, který je tam slyšet a vytrubování v obci, že v okamžiku, kdy ji na té ulici dojel a nemohl ji k šířce silnice předjet si stejným způsobem t.j. najížděním do ní a troubením vynucoval aby mu dala přednost, přesto, že na to nebyl v této ulici evidentně prostor.

Až potom, tedy podle mě, začíná její kličkování a potřeba natočit si jednání řidiče kamionu.

Nakonec ji pan „pan řidič“ předjede přes plnou čáru na křižovatce a lehce v protisměru !? Vskutku jeho „vybraný slovník“ nebudu komentovat. Nepoužiji slova pana redaktora o r……ném chování, to si udělá každý soudný člověk při poslechu pana řidiče. Ale zcela jistě to nebylo korektní a vstřícné.

A jsem na straně dámy na kole i když i jí se dá mnoho vytknout, závěrečné gesto např.

Určitě se mnou nebude pan redaktor souhlasit a mnoho řidičů s ním. Ale celé jeho hodnocení považuji za jednostranné a jistě neobjektivní.

Přijal bych objektivní vyšetření Policií ČR celého incidentu.

Že je pan redaktor a nejenom on zaujatý vůči cyklistům je zcela evidentní a proto nemůže být objektivní. Používání slov o psychopatické idiocii ve vztahu k dámě na kole by se zcela jistě více hodilo na někoho jiného.

Najezdil jsem tisíce kilometrů autem na silnicích Česka a našich sousedů, stovky kilometrů na kole, jak sám, tak ve skupinách, ale vždy jsem byl svědkem vstřícného chování a jednání jak ze strany nás cyklistů, tak ze strany řidičů.

Jezdím tak i nadále jak řidič auta tak cyklista a „dusno na silnicích“ v Čechách nezpůsobují cyklisté.

Ano potkáte rodinky i na silnicích I.třídy a drtivá většina řidičů je velmi korektně míjí nebo předjíždí a nepotřebují k tomu žádné zákony. Stačí porozumění a slušnost.

Každý, zejména mlady cyklista se cítí být Pogačarem , stejně jako redaktoři si po napsání každého článku myslí na Pulitzerovu cenu. Takový je život.

A elektrokola dělají větší problém mimo silnice , ale v terénu a na cyklostezkách.

Ostatní slova o důchodcích a slova rappera snad do článku v MF nepatří.

Se závěrem celého článku o selfie -cyklistce co VYBRŽĎUJE KAMION souhlasím a zejména s tím , že by to měla Policie ČR objektivně vyšetřit. Nebezpečím na našich cestách zcela jistě je jednání, které nám předvedl řidič kamionu a s kterým jsem se na svých mnoha kilometrech na kole nesetkal, naštěstí.

Nicméně si dovolím na závěr otázku – kolik kilometrů na kole na našich cestách jste najezdil Vy pane redaktore, že o tom tak zasvěceně píšete.

Není to o předpisech, zákonech ale o normálním slušném jednání, chovaní a psaní, kde se slova – retardované a psychopatická idiocie, vyskytují co nejméně. O jednání a chování, kde se na cyklistické nákupní vozíky důchodců díváme s porozuměním a nadhledem.