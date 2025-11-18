DROGOVÁ ZÁVISLOST a jak z toho ven - třeba.
Hvězdným hostem SPORTFILMU Liberec byl americký herec Cameron Douglas, který přečetl úryvky ze své autobiografické knihy „Dlouhá cesta domů,“ kde zmiňuje svůj životní příběh na pozadí drogové závislosti na náměstí Dr.E.Beneše před několika desítkami mladých lidí.
Cameronův příběh je zcela jistě velmi zajímavý a stojí za to, aby se o něm psalo, aby se celá jeho anabáze od toho, jak spadl do drogové závislosti, o problému se zákonem a vězením až po cestu zpět.
Zejména o tom, jak se z drogové závislosti dostal, jak se dostal z vězení, jak obrovské úsilí jeho a celé jeho rodiny to stálo. Musíme to celé brát z pohledu, že v současné době je pouze vyléčený člověk. To znamená, je to abstinující drogově závislý člověk, to je to nejpodstatnější. Celý další život to jeho jednání a skutky trvale poznamenalo a poznamená.
A jistě nezanedbatelné je, jaké finanční prostředky musela celá jeho rodina vynaložit na to, aby mohl jít „Dlouhou cestu domů“. A vynaložila je hollywoodská „královská rodina“. A on, ani jeho rodina se o těchto nákladech nikde nezmiňují.
Po jeho vystoupení na libereckém náměstí dr.E.Beneše, jsem nechtíc vyslechl větu dvou mladých mužů, účastníků akce, větu, která se dá shrnout do těchto několika slov „vole, vidíš, že to jde“.
A je to věta, která mě nutí psát tato slova, tuto úvahu. Mám proto malou pochybnost, jestli je Cameronův příběh, to pravé ořechové, k prezentaci a jako příklad „že to jde“.
Ano „vole“ jde to ale !!!
Co můžeme často vidět v televizi nebo v dokumentech o drogách, a mně se podařilo to několikrát vidět osobně takříkajíc „na přímo“, že se z normálních mladých lidí stávají lidské trosky, jak hlediska psychického, tak také hlediska fyzického. A na Cameronovi byl ten jeho příběh k poznání dodnes, minimálně po fyzické stránce.
Pokud ti ale předkládáme takovýto, jistě pozoruhodný příběh, je nutné Ti ukázat i druhou stránku tohoto příběhu „milý vole“.
Tedy:
Je poměrně levné a snadné se k drogám všeho typu dostat a začít je užívat. I přes všechny zákazy a snahu společnosti je přístup k drogám dostupný, jak sám jistě víš také z hlediska ceny. Stejně jako to bylo pro Camerona. Zcela jistě ho nestálo moc sil a prostředků získat drogy všeho druhu.
Následovali chvíle ………… ??? mnohokrát popsáno.
A končí to – taky to bylo mnohokrát popsáno. Lidská troska na pokraji společnosti.
„Jde z toho ven“, zcela jistě jde a Cameron není první a zaplať pánbůh ne poslední, který to dokázal.
Ale co je potřeba?
Neuvěřitelně silnou vůli podpořenou okolím, které může pomoci.
A velké peníze, opravdu velké, na odbornou podporu „na cestě zpátky“. A pokud víme úspěšnost všech terapií, které se snaží dostat své pacienty z drogové závislosti nepřekračuje 10%
A v případě Camerona a jeho rodiny si ani nedovoluji odhadovat, jak vysoká to byla cena, jaké finance, na kterou „nemá“ nejenom u nás, ale i v Americe většina mladých.
V tomhle byl a je Cameronův příběh zcela výjimečný, protože měl za sebou, jak sílu osobnosti svého otce a dědy, tak také zcela jistě velkou finanční podporu, jak na léčbu, tak také na právnickou podporu, na kterou dosáhne málo kdo.
Tedy na konec „Ty vole“:
Ano „jde to vole“ ale máš na to?
Úspěšnost léčby, pokud začneš a budeš pokračovat, že se z Tebe nestane lidská troska, je cca 10%.
A to ještě musíš mít velmi silnou vůli sám o sobě.
Dále výjimečně silnou rodinu a okolí, velmi silné, které Ti pomůže i když Ty budeš dělat vše pro to, abys je odradil.
Velké a to říkám, píšu, velké peníze, a to i v případě, že se dostaneš do nějakého dotovaného programu, kterých je poměrně hodně.
Tedy pohni mozkem a vyber si, myslím, že ještě můžeš.
Pavel Landa
